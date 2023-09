EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ahora se dice que el ex secretario del ayuntamiento, TOÑO SILVA anda trabajando en las filas del Partido Verde local que lidera la estimada amiga ALBITA QUINTANILLA RUIZ…No le fue muy bien al ex secretario del ayuntamiento en la precampaña guinda de ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ aquí en nuestro municipio…Ahora anda en las filas del Verde “olfateando” algo que lo pueda ubicar como carta de este partido por la presidencia municipal…También se menciona que igual que TOÑO, también aspiran a la candidatura local algunos políticos que en la interna jugaron por el lado de CLAUDIA SHEINBAUM, como son los casos de la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEON y el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES y si ambos se decidieran a ir por la candidatura municipal del triunvirato municipal formado por MORENA-VERDE-PT, también se mencionan al Profe. HUGO ROJO RAMOS, el ex alcalde NEY TAVARES o el Coordinador de afiliación del PT en el municipio VICENTE ENRIQUEZ TORRES…Pero….Ninguno de los mencionados ha dicho que le interese buscar la candidatura local de la alianza MORENA-PT-VERDE, pero tampoco han dicho que no ante una eventualidad…El caso es que para el ex secretario del ayuntamiento el tema de la candidatura a la alcaldía ya se le metió en la cabeza y cuenta con la asesoría de su tío el experimentado político Profr. RAUL RAMIREZ MIRELES quien en cierta etapa de su carrera política como priista, arañó la alcaldía al perder con solamente un poco más de treinta votos ante RAQUEL ALONSO CARMONA que jugó por el PAN…Por cierto dentro de las filas municipales del Verde también está jugando mi compadre RAMIRO VELÁZQUEZ SILVA quien de política le sabe un resto…Y a eso de dirigir campañas muy pocos como él…Pero bueno el tema es que el Partido Verde sigue creciendo en Soto la Marina a marchas agigantadas en estos últimos tiempos…Se espera una participación histórica del Verde en estas próximas elecciones y es que la gente no es tonta y se percibe que este instituto político va a dar mucho de que hablar en el 2024…Por otro lado el TRUKO sigue haciendo ruido por acá y es que como que le ha tomado mucho cariño a estas calientes tierras de nuestro municipio…Ha estado invitando a no pocas gentes para la elección del 2024…Igual de cierto es que bastantes de los que les ha echado la invitación le han dado un NO rotundo y es que es normal que un político de los altos vuelos como es el TRUKO también a lo largo de su carrera como funcionario y candidato haya levantado también tempestades a su paso…De que TRUKO es un grillo de muchas tablas y de muchas mañas de esto ni la menor duda cabe…Que hoy en día parece que no es ya el gran aliado del ex, CABEZA DE VACA parece que igual es cierto…Como que TRUKO está tratando de generar su propio equipo político hacia dentro de las entrañas del PAN pero la verdad es que no creo que ya se encuentre a la altura de los Cabezones en lo que tiene que ver con un liderazgo hacia el interior del PAN…Entre los políticos locales que les cayó de la mejor manera la liberación del ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES les podemos mencionar al ex presidente municipal LEONEL ARELLANO OCHOA quien fue alcalde durante la primera parte de aquel sexenio del corazón de Tamaulipas…Se dice que GEÑO podría estar participando de cierta manera en la elección próxima, pero apoyando a los candidatos del Verde que encabeza en Tamaulipas MANUEL MUÑOZ CANO quien prácticamente la debe su carrera política…No ha dicho LEONEL ARELLANO que le interese participar en las elecciones del próximo año, pero no tendría nada de raro si se decidiera a jalar por el Verde pues la lleva muy bien con los liderazgos estatales de este partido…Lo cierto es que una vez que inicie de manera formal el proceso de campañas en nuestro municipio nos vamos a sorprender por la aparición de políticos de este municipio en partidos que nunca nos hubiéramos imaginado…La Presidenta del Sistema DIF Soto la Marina IRMA JASSO DE MEDINA entregó una silla de ruedas a una beneficiaria de escasos recursos del Barrio del Puente en nuestra localidad…Este fue un apoyo entre los muchísimos que ha estado entregando a personas que requieren de este y otros tipos de acciones…No estamos diciendo que a la titular del DIF local le interese participar de manera personal en la próxima campaña política…Pero de que tiene un excelente ambiente entre las familias de nuestro municipio, esto, nadie lo puede poner en tela de duda…La señora IRMA sabe manejar las dos vertientes que se requieren en el tema de la función pública y es que por decir, sabe y además le gusta la gestión social y la ayuda a las gentes pobres de Soto la Marina…Es protectora con sus empleados y empleadas a más no poder…A su gente la respalda a muerte…Siempre y cuando sean leales con el sistema de gobierno que preside su hijo TOÑO MEDINA…Pero así mismo la señora IRMA no es opción para pretender engañarla, pues tiene una facilidad natural para descubrir cuando le quieren jugar por el lado equivocado…Por otra parte en La Pesca se viven momentos de esplendor en el tema del turismo…El buen amigo TOÑO ARELLANO CEPEDA resalta la constante visita de turistas de diferentes estados de la república que aprovechan los fines de semana para dejarse venir a tan hermoso lugar turístico…El jefe del CREDE local JUAN HERNANDEZ FORTUNA entregó Regularizaciones de Claves de Adscripciones a más de treinta trabajadores de la educación del municipio en evento desarrollado en días pasados en la Escuela Primaria “18 de Marzo” en donde manda el estimado amigo JUAN LOMBARDO CEPEDA RODRÍGUEZ…Estas son acciones implementadas por el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas a cargo de LUCIA AIME CASTILLO PASTOR…Por cierto hizo muy bien el gobernador en sostener a LUCIA AIME como Secretaria de Educación en el Estado ante las exigencias que en ese sentido le hizo el líder magisterial ARNULFO hace días…Y es que si el gobernador hubiera cedido entonces en cascada otros organismos o sindicatos le hubieran exigido las cabezas de otros secretarios y así cuando iba a terminar…Sostener a LUCIA AIME fue una demostración de poder por parte del gobernador AVA…Hizo bien!…En temas totalmente locales, déjeme le comento que me dio mucho gusto entrevistar al químico ROSENDO ISAAC CANCHOLA GONZÁLEZ quien me platicó que el mes que entra cumple 25 años como catedrático en el COBAT de esta cabecera municipal…Claro que la red social de EL REDACTOR se inundó de felicitaciones y palabras de reconocimiento a su trayectoria por parte de la comunidad de Soto la Marina hacia el químico CANCHOLA…Ya que andamos por el COBAT le hago llegar un fraterno saludo al Profr. AUDELIO URBINA CONDE quien desde hace no pocos años me privilegia con su amistad…Bueno me comentaron por parte de buenas fuentes que ADELAIDA CASTILLO CEPEDA trae ganas de ser la candidata municipal de MORENA…Será?…Dicen que anda diciendo a quien la quiera escuchar que ella es la mejor opción para abanderar la causa guinda el próximo año…ADELAIDA siempre ha sido muy inquieta en el tema de la grilla desde que figuraba en las filas del PRI en donde fue la dirigente del sector femenil…De que tiene derecho a aspirar en lo político nadie se lo puede negar a la nativa de Vista Hermosa…Que igual su pasado priista no le tiene porque pesar y es que en la actualidad casi todos los que andan en MORENA algunas veces comieron de la mano de los gobiernos del tricolor…Que también hay quienes aseguran que ADELAIDA CASTILLO tiene por costumbre descalificar a todos los demás que aspiran por el boleto local de MORENA y es ahí donde está lo malo…Bueno y el ex alcalde NEY TAVARES que estará pensando respecto a la campaña del próximo año?…Irá NEY a buscar la candidatura de MORENA a la presidencia municipal?…O se quedará como funcionario en la Secretaria del Trabajo del gobierno del estado en donde actualmente tiene una dirección a su cargo bajo las ordenes de OLGA SOSA?…O acaso si OLGA SOSA se va de candidata a la alcaldía de Madero la irá a seguir hasta allá?…Quien sabe…Pero la realidad es que NEY es un político de alta escuela y los pasos que da antes los analiza de manera profunda y a conciencia sobre los pros y los contras que le pueden generar sus decisiones…Donde ya no hay remedio es en cuanto tiene que ver con la pésima relación que siguen llevando entre sí la mayor parte de los funcionarios del estado asignados a este municipio…Existen dos bloques perfectamente ubicados y las diferencias entre ellos no parecen tener fin a corto plazo…Hablando de funcionarios estatales el compadre LUPE LEAL sigue a sol y a sombra al Subsecretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES y es que apenas hace unos días los ubicamos juntos en un evento de pesca en Matamoros…Ya era tiempo de que tanto a JUAN JESUS como al compadre LEAL la diosa de la fortuna política les hiciera un guiño pues traían muchas derrotas cargando a cuestas…Ya era justo!…Estimados amigos quien les gusta para que sea el sucesor del Lic. TOÑO CORONADO en la Oficialía del Registro Civil en nuestro municipio?…Dicen que en este tema podría llevar mano JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en cuanto a proponer al próximo o próxima titular de esta dependencia del gobierno de Tamaulipas…MARCELA LEYVA CASTILLO fue electa como nueva Presidenta de la Sociedad de Padres de familia de la Secundaria Técnica 12 …Por supuesto que se espera un trabajo coordinado y de la mano por parte de MARCELA y su mesa directiva con la dirección a cargo de la maestra LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR quien viene desarrollando un exitoso trabajo al frente de esta importante institución educativa…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba no dispone lo contrario…