Reconocen disposición del Gobierno de Tamaulipas para prevenir maltrato animal y fortalecer legislación

–Crueldad contra los animales, antesala de delitos señala el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 27 de 2023.- Legislar para fortalecer los derechos de protección y la no violencia contra los animales, hacer un registro de maltratadores de mascotas, gestionar una iniciativa para que sea la Secretaría de Educación la que aborde este tema, promover la empatía para que los menores tengan respeto hacia los animales y homologar las leyes para que los animales no sean considerados como un objeto sino como seres sintientes, fueron parte de las conclusiones durante el foro organizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Durante el panel “Violencia a los animales, factor de violencia social”, celebrado en el marco del Primer Foro Estatal de No Violencia Animal, cuatro especialistas en el tema reconocieron la voluntad política que existe en el gobierno de Tamaulipas para fortalecer las políticas públicas que permitan la protección de los derechos de los animales y para trabajar de la mano entre autoridades y sociedad civil en la prevención y erradicación de todo tipo de maltrato animal.

Al dar la bienvenida, Jorge Cuéllar Montoya, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, aseguró que el evento tiene un especial significado ya que es un punto de partida para comprender que la protección de los animales contribuye significativamente a la seguridad y bienestar de la comunidad.

“La violencia hacia los animales no solamente les causa sufrimiento innecesario, sino que es un indicador relacionado con la violencia; las personas que abusan de los animales a menudo pueden estar experimentado estrés, trastornos mentales, falta de empatía o dificultades mentales. Hay estudios que demuestran que el 70 por ciento de las personas que cometieron homicidio, también fueron responsables de actos de crueldad, hacia los animales. Quien comete este atroz acto, a menudo puede pasar, a cometerlo con las personas”, advirtió.

Agregó que en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública se trabaja en la Dirección de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana, una área de nueva creación por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya que había sido desaparecido en años anteriores recientes y que ahora se está reponiendo todo lo que se dejó de hacer.

Por su parte, Arturo Berlanga director de AnimaNaturalis reconoció que en Tamaulipas hay un marco jurídico en la protección de los derechos de los animales y pidió que este foro sea el primer paso para lograr mejores iniciativas.

“Debe haber una política pública sobre la violencia animal y toda la interseccionalidad de la violencia animal; legislar para que el marco jurídico sea completo, de ahí pasar al tema institucional, capacitar en la parte de fiscalías y policías y el otro tema educación; son muchos ejes lo que se tienen que hacer a mediano y largo plazo y creo que después de este foro se van a empezar ha hacer muchas cosas”, expresó.

En su intervención, Melissa Ramos Vega, directora General de la Unidad de Protección y Bienestar Animal en Escobedo, Nuevo León, planteó involucrar a los jóvenes como promotores de paz contra la violencia hacia los animales, recomendó instaurar cuerpos de policía especializados para actuar en casos de maltrato animal, con un enfoque en la prevención de la violencia interpersonal y sugirió considerar el maltrato animal cometido en presencia de niños como maltrato infantil, delito o agravante penal.

En el panel, Felipe Márquez Muñoz, gerente del Programa Contra Crueldad Animal en Humane Society International, se sumó a la propuesta para se incluya la protección y la defensa hacia los animales en los planes de estudio; “se tiene que empezar a involucrar el cuerpo legislativo en ese sentido, no solo hacer leyes que busquen sancionar a quien maltrate los animales, o que busquen penar el maltrato animal; tenemos que trabajar desde el origen, en la prevención del delito, en la prevención de que suceda el maltrato animal”, expuso.

“No debemos normalizar la violencia en contra de los animales y debemos de actuar para que esto empiece a ser motivo de atención”, agregó.

Por último, Sandra Hernández, integrante de la Sociedad Mexicana de Etología y Bienestar Animal (SOMEBA), se refirió al tema de la sintiencia, la capacidad de ser afectado de manera positiva o negativa y pidió reformas para lograr una Ley Federal de Bienestar Animal, no solo una Ley de Protección Animal, a fin de que los animales no sean considerados como bienes muebles, “los animales no son objetos que se posean, son sujetos y seres sintientes con intereses propios”, mencionó.

Durante el evento se contó con la asistencia del secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva; el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría General de Gobierno, Rómulo Pérez Sánchez; el diputado José Braña Mojica, los alcaldes de Güémez, Lorenzo Morales Amaro y de Jiménez, Luis Enrique Salazar Sánchez, así como directivos de organismos empresariales, representantes de asociaciones protectoras de animales, integrantes de la Guardia Estatal y alumnos de planteles de Educación Media Superior.