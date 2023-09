Por: Raúl Terrazas Barraza

Abusos del pasado reciente

Los abusos cometidos por funcionarios del sexenio pasado desde el poder público, no tienen límites, de ahí que la determinación de la Diputación Permanente del Congreso del Estado para revertir una operación hecha por decreto para vender a particulares seis hectáreas en la Playa Miramar de Madero que esa misma administración obtuvo de sus dueños bajo toto tipo de presiones, porque serían vendidos a otras personas.

Fue algo así como una venta a futuro, pero muy a futuro, porque los compradores de los predios no tuvieron que desembolsar nada, es decir, por la venta, a las arcas del Gobierno del Estado no ha entrado ningún cinco, porque en los contratos se especificó que los nuevos dueños pagarían en parcialidades, pero, a partir del 2025 y tendrían plazos hasta de más de ocho años.

La lógica dice que fue un gane que la administración panista hizo al casi expropiar las seis hectáreas y venderlas a empresas que se entendieron con ellos para este punto de las facilidades de pago, ya que, con el solo hecho de que pasen los años, la plusvalía de los terrenos ubicados en la Playa Miramar y en los cuales no existen ni proyectos ni planes de llevar a cabo obras para el desarrollo turístico de la zona.

Esto último es el otro agravante que encontraron los Legisladores de la Permanente que encabeza Humberto Prieto Herrera y con la participación efectiva de la presidenta de la Junta de Gobierno de la Legislatura, Diputada Úrsula Salazar Mojica y sus compañeros de la bancada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN.

Quizá todo hubiese estado bien, sí los predios de las seis hectáreas hubiesen sido pagados y, si la determinación de revertir el Decreto existiera en esas condiciones a lo mejor no se daba, porque los recursos ya no estuvieran en las cuentas de la Secretaría de Finanzas, sin embargo, no hay pago de por medio, tampoco obras en agenda y los terrenos están abandonados, así que, la mejor medida es deshacer la operación y que los terrenos queden en manos del Gobierno.

Quiénes son entonces los perdedores con el acuerdo de la Diputación Permanente que será puesto a consideración del Pleno Legislativo en la sesión extraordinaria que se llevará a cabo este miércoles por la tarde, quizá los dueños de las empresas que aparecen en los contratos, por cierto uno de ellos firmado el 26 de septiembre del año pasado a la empresa Destination Club SAPI, de CV y no porque hayan abonado algo a los terrenos, más bien porque ya bailaron con los moches que dieron a los vendedores.

Justo para el Gobierno del Estado será que, cada argucia que se encuentren los funcionarios estatales, en especial, el Secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, debería ser comentada con las y los diputados regeneracionistas del Poder Legislativo a fin de que, se revise todo el entramado jurídico y legislativo que armaron los diputados panistas que todavía están en el Congreso del Estado, para que miren en vivo y en directo como se caen las maquiavélicas decisiones que ellos avalaron porque llegaban desde el Poder Ejecutivo.

Dos bueno golpes a la mala administración del sexenio pasado en unos días, la caída del Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez Castañeda y esto de los terreno vendidos sin ser pagados a amigos de los exfuncionarios y sin que pagaran todavía nada por ellos. Hay también las responsabilidades fincadas al exsecretario de Educación, Mario Gómez Monroy hermano por cierto del también abusador del poder.

Es seguro que habrá más acciones que se mal hicieron y que pueden revertirse a favor del Gobierno de la entidad, así que, ni a los funcionarios, Legisladores y alcaldes, debe de temblarles la mano para acabar con los abusos cometidos en el pasado reciente.

Los otros.

Por el mismo rumbo del PMRN, pero, ahora de la dirigencia estatal que tiene a su cargo la futura Diputada local, Yuriria Iturbe Vázquez, hizo ver que, además de la encuesta que tienen que aprobar quienes sean los candidatos oficiales a las 43 alcaldías y las 22 diputaciones locales, los aspirantes deberán inscribirse en cursos de formación política y desde luego de ideología, en el entendido de que, no son garantía de nominación.

La presidenta de Regeneración en Tamaulipas dijo que se incluye en el curso a los alcaldes y diputados locales que pretendan reelegirse, así que, la escuelita del PMRN, será más que una pasarela un sitio de destapes, de manera que habrá corcholatas por todos lados y de todos lados.

Por lo pronto en primera fila estarán el alcalde Eduardo Gattás Báez de Victoria, su colega de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, el de Reynosa Carlos Peña Ortiz y el de Soto la Marina, Antonio Medina Jasso, quien, aunque es del Partido del Trabajo, tiene que ir en el paquete de prospectos a la reelección por eso de la coalición que hay ente petistas y regeneracionistas.

Por su lado, la Coordinadora de los Comités de Defensa del Partido Regeneración, Claudia Sheinbaum Pardo, irá a la zona conurbada del sur de la entidad para reunirse con más de 10 mil personas que la representación de su partido en Tamaulipas tendrá en un evento denominado acercamiento con la estructura, que se llevará a cabo por la tarde del 29 de septiembre próximo.