EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya una vez definidas en las dos fuerzas políticas más importantes del país, las candidatas con las que van a buscar la presidencia de la república, quedan pendientes los temas de los candidatos al senado y al congreso de la unión, congresos locales y alcaldías, que van inmersas dentro del escenario electoral del próximo año, sin dejar de lado 8 gubernaturas también en juego…Es decir, en algunos estados, les darán a los ciudadanos hasta seis boletas para sufragar…Una verdadera y auténtica ensalada electoral…El voto cruzado como nunca hará presencia en todo su esplendor…Simplemente en Soto la Marina en pláticas de café o con amigos de diferentes círculos, hemos escuchado decir que algunos votarán por CLAUDIA, pero no por los demás candidatos de su partido…Como también quienes afirman que irán con XOCHITL, pero no con quienes resulten ser sus compañeros de fórmula…Otros que dicen que votarán por el mismo partido en todas las boletas…Otros aseguran que van a votar por los candidatos de MORENA, pero no por la presidencial CLAUDIA…Caso igual por XOCHITL pues no faltan los que dicen que no les cae bien pero votarán por la fórmula que la acompañará para que los de Morena no tengan mayoría en las dos cámaras…En fin…Por otro lado me dicen que entre los compromisos de MORENA con el PT y su guía político y moral, se habrán de incluir algunos que tienen que ver con cargos de elección popular entre estos algunas presidencias municipales…Toma relevancia en este caso el asunto de Soto la Marina, en donde se perciben las intenciones del Coordinador de Afiliación, VICENTE ENRIQUEZ TORRES…De igual manera no faltan los que dicen que Soto la Marina está reservado en el tema de la candidatura para el Verde en la alianza con el PT y MORENA…Tenemos que recordar y hacer mención que en nuestro municipio la posición del PT está representada por la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEON y su concuña ALBITA QUINTANILLA es la dirigente formal del Partido Verde…Por las filas guindas pues se pueden meter a la pelea por el boleto a la alcaldía cuadros como el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES y el ex alcalde NEY TAVARES, sin dejar de lado las legítimas aspiraciones del Profr. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS, entre otros cuadros que pudieran entrar a la tómbola morenista de nuestro municipio…Total que para antes del cierre del presente 2023 Soto la Marina va a estar “ardiendo” en lo político…Una verdadera vergüenza que el presidente AMLO haya invitado al desfile militar del pasado 16 de septiembre a soldados de los ejércitos de Rusia, así como de Cuba, Venezuela y Nicaragua…Que las botas militares de regímenes dictatoriales como los mencionados hayan osado pisar suelo nacional es ya de por sí una ofensa para una nación que se dice libre y soberana…Creo que una vez más el presidente AMLO enseñó el cobre al reafirmar ante el mundo su amor por los gobernantes asesinos de sus propios pueblos…Los socialistas y comunistas nunca habían tenido abiertas como ahora las sagradas puertas de nuestra hermosa nación…Pero no debería de ser una sorpresa si tomamos en cuenta que el corazón de AMLO siempre ha latido a favor de los gobiernos asesinos y represores como los ya mencionados…Ojala que la próxima presidenta de México se retire de los gobiernos asesinos de sus propios pueblos y se acerque más a las naciones democráticas que cuidan y protegen a los suyos…Le haría muy bien a la imagen que por ahora tiene el gobierno de AMLO ante el mundo…Imagínense haber visto en el desfile del pasado 16 de septiembre pisar nuestro suelo patrio las botas de los soldados asesinos de Rusia, Cuba, Venezuela y de Nicaragua declarados amigos de nuestro mesías?…Claro que esta acción generó en que en USA levantaran las cejas…USA es por cierto nuestro mayor aliado comercial y a quien si hacemos enojar de veras en un minuto hace que nuestra economía colapse al máximo…Pero ahí está AMLO muele y muele sin cansarse de rascarle los “esos” al tigre…En temas locales el marinense ALFREDO VARGAS GONZÁLEZ tiene y mantiene una evidente cercanía con el equipo fuerte y cerrado del gobernador AVA…De acuerdo a fuentes del todo confiables tan altruista marsoteño goza del afecto personalísimo de AMERICO JR y esta amistad la verdad que en la actualidad es oro molido en todos los sentidos…Mientras tanto y sin soltar prenda política ALFREDO sigue pisando territorio marsoteño en su peregrinar de ayuda a muchas personas del municipio, sobre todo en el tema de la salud…Nadie está diciendo y mucho menos asegurando que ALFREDO VARGAS traiga en mente algún proyecto de corte político por lo tanto quienes aseguren cosas en ese sentido carecen de fundamentos para afirmar versiones que ni el propio ALFREDO ha confirmado…Lo cierto es que son cientos de personas las que se han visto beneficiadas con sus jornadas de salud en Soto la Marina…Por otra parte la maestra AMELIA RAMIREZ SOTO, así como TOÑO GARCIA, entre otros ya se han integrado al equipo político del Partido VERDE aquí en el municipio e incluso también sabemos que el Profr. GREGORIO CASTILLO anda en ese mismo sentido…El VERDE de la mano de ALBITA QUINTANILLA sigue creciendo y fortaleciendo su estructura rumbo a las elecciones del 2024…Obvio decir que andan también jalando en este partido cuadros como TOÑO HINOJOSA y ANGELES SALAZAR CARRILLO…De La Pesca me reportan que CAROLINA VELA ARELLANO está solamente esperando que el ex candidato del PAN a la gubernatura TRUKO VERÁSTEGUI le diga por donde jalar en lo político, aqui en nuestro municipio…CAROLINA tiene en muy alta estima personal a TRUKO por lo que la verdad es que se puede esperar que la pesqueña le de por donde el de Xicoténcatl le marque…Que igual el liderazgo de CAROLINA quizá ya no tenga la fuerza de antaño, pero como se le vea algo le puede sumar de su comunidad al proyecto que apoye el TRUKO en su momento…Lo cierto es que de entre la gente de el médico ABEL GÁMEZ CANTU, el TRUKO no tiene manera de acceder y es que recuerdan el trato indiferente que siempre le dio en el pasado sexenio…Es muy difícil encontrar entre los ABELISTAS tan siquiera una docena de personas que deseen jugar en el grupo de TRUKO…Y la realidad es que motivos para no apoyarlo, los tienen y de sobra…Muchas gracias a los miles de seguidores de la página electrónica de EL REDACTOR pues a pesar de que apenas estamos retomando nuestro programa de noticias los viernes son miles de personas las que nos siguen en la presentación de las noticias locales, nacionales e internacionales que les hacemos llegar desde nuestra plataforma digital…Bueno y que rumbo o que horizonte le dará MAGDALENA PEDRAZA a su participación política en el tema del 2024?…La líder estatal de la UCD conserva un importante bastión electoral en cierta parte de la zona sur del municipio en donde a través de su organización vaya que le echó la mano a mucha gente y durante no pocos años…Igual de cierto es que más allá de no saber exactamente cuántos votos controla, hoy en día su nombre está registrado como marca política en Soto la Marina…El mes que entra se cumplen 40 años de la fundación de la Escuela Secundaria Técnica 75 de La Pesca, institución educativa que está a cargo de la directora Mtra. ANA MARIA ZARATE ARGUELLO…No sabemos con exactitud si se vaya a realizar algún evento especial, pero en estos días podríamos preguntarle a la joven y eficiente directora, pues aún tenemos tiempo para ello…Sentimientos encontrados son los que de momento privan entre el sector magisterial de nuestro municipio en torno a su líder ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, tras instruir para que se levantaran los plantones que se tenían desde hace 15 días en los municipios de Tamaulipas…No faltan los que dicen que en la Ciudad de México lo arreglaron…Unos dicen que el arreglo fue a base de billetazos…Y otros igual de mal pensados aseguran que le enseñaron un expediente personal así de enorme…Quien sabe, lo único bueno ahora es que ya los alumnos están nuevamente en clases…Igual de cierto es que si en verdad los grupos políticos de Soto la Marina quieren salirse con la suya en cuanto a despachar a los MEDINA a su casa, entonces en verdad tendrán que negociar y arreglarse entre ellos…Digo esto porque los MEDINA además de que han logrado un fuerte grupo político, tienen el poder en el municipio y bien pudieran repetir con uno de los suyos o de las suyas otros tres años…Casi todos los equipos que no están en el poder y como sucede siempre, arden en deseos de que los que “mandan” a salgan del poder…Pero andan esos grupos fragmentados y con un mundo de celos encima en la parte política…Pero vamos a esperar como se sigue desarrollando el tema político local rumbo al próximo año…Por cierto el alcalde y su mamá la señora IRMA JASSO DE MEDINA, anduvieron en los ejidos repartiendo despensas a las familias más pobres y claro que recibieron el agradecimiento de los beneficiarios…En la práctica del poder, cada apoyo entregado se tiene que capitalizar en lo político…Las despensas tradicionalmente han sido un factor electoral…No de ahora…Que igual mucha gente no agradece este y otros apoyos, es también muy cierto…Por cierto para la marca MEDINA la palabra lealtad es tema fundamental que exigen a sus colaboradores…Y está muy bien, pues ni modo que como dijo el ex presidente LÓPEZ PORTILLO en su tiempo , “no te pago para que me pegues”…Y está muy bien, pues acaso es obligación mantener a quienes muerden la mano que les da de comer?…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…