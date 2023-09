Separan del cargo al Fiscal Anticorrupción: Jesús Govea designado como encargado de despacho

CD. Victoria, Tam.- La Diputación Permanente de Congreso del Estado, acudió a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, para notificar sobre la separación provisional del titular de esta institución.

Al no encontrarse el Fiscal Anticorrupción, Raúl Ramírez, en las instalaciones, se realizó la notificación del acuerdo tomado este viernes, por el órgano legislativo y la Junta de Gobierno, al Lic. Jaime Sifuentes, quien lo recibió de manera formal.

Posteriormente, el recién designado como encargado de despacho de esta Fiscalía Especializada, Jesús Eduardo Govea Orozco, procedió a la posesión de las oficinas.

En compañía de las y los integrantes de la Diputación Permanente, el Abogado Govea Orozco, acató la designación respectiva que comienza con la separación provisional de Ramírez Castañeda.

Subrayó, en particular para el personal que labora en esta institución, que la separación del cargo del fiscal, implica, que no puede no puede ejercer, por obvias razones, ningún tipo de acto ni disposición relacionada con la misma.