POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Este jueves el gobernador Américo Villarreal Anaya estuvo en Palacio Nacional participando en una reunión convocada por la Secretaría de Bienestar, una política pública que acarrea grandes beneficios a los tamaulipecos. También es posible que lograra saludar al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien precisamente en la mañanera del mismo día se refirió a los resultados con los que finalizó el movimiento de la Sección 30 del SNTE y desde esa tribuna felicitó al mandatario estatal por el acierto de su gestión en este conflicto.

En la misma mañanera el titular del Poder Ejecutivo Federal dio a conocer la visita del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden al Puerto de Altamira a la inauguración de la plataforma, o terminal de regasificación de gas natural licuado que tentativamente ocurrirá en marzo del año próximo.

Esta obra ya en marcha ejerce un presupuesto de 7 mil millones de dólares, y al concluirla se estará exportando gas licuado a Europa.

Aunque no tuvimos acceso a la agenda completa de actividades del gobernador Villarreal Anaya, sabemos que dentro de sus prioridades está darle seguimiento a la asignación de recursos para la segunda línea del acueducto para que sea incluida en el presupuesto de egresos de 2024, la cual ya está aprobada pero no hay que soltar el tema, hasta que llegue a buen puerto. La obra es de gran importancia para traer agua desde la Presa Vicente Guerrero al centro del estado.

Tema de vital importancia del que también se está ocupando el gobernador Américo Villarreal, es lo relacionado con el Acueducto para traer agua del Pánuco que requiere una inversión de 60 mil millones de pesos, y vendrá a resolver la falta de ese líquido en diferentes puntos de Tamaulipas primeramente y que puede continuar su trayecto en beneficio de Nuevo León.

Son muchos y muy variados los asuntos de gestoría con el gobierno federal que ocupan la atención del ejecutivo tamaulipeco, es el caso de las tarifas de la CFE que busca una aplicación más justa, este y otros tópicos a los que estaremos dando seguimiento de los avances logrados, sobre todo porque el titular de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Francisco Cuellar Cardona, viene sosteniendo un diálogo directo con la prensa, actualizando la información de estos grandes proyectos que son el espejo donde podremos mirar un Tamaulipas más desarrollado y próspero, que avanza al ritmo que reclaman los actuales tiempos.

RESPONDE GOBIERNO A LAS PETICIONES DE MAESTROS.- Ahí tiene usted que los representantes de las instancias, SEP, SET Y SNTE reunidos a partir del miércoles por la mañana en el CBTis 236 de la colonia Las Flores, concluyeron sus tareas a las 3 de la mañana de este jueves, la tarea fue revisar los acuerdos que sea dicho de paso, ya tenía lista la parte patronal por iniciativa propia.

Dicho de otra manera se respondieron 21 peticiones de las 22 que plantearon, el punto que estuvo fuera de discusión fue la salida de la Secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor, lo cual no tenía que ver con las mejoras para los asalariados, ni es atribución del sindicato.

Hoy que el tema ya está resuelto, podemos precisar que el movimiento de paro del personal docente y administrativo sindicalizado al servicio de la educación fue ilegal, porque la Ley Federal del trabajo reconoce sólo dos tipos de suspensión de labores, uno a través del emplazamiento de huelga y el otro es el paro técnico.

El paro técnico se da en común acuerdo entre asalariados y patrón, y puede ser porque se realice una obra de ampliación o cambio de maquinaria en el caso de una empresa, o bien por un brote de alguna enfermedad y como medida de protección para los que laboran en la fuente de trabajo, por muchas razones que son de beneficio para las partes patronal y laboral.

En el caso de la huelga hay una formalidad ante la autoridad competente, es aviso o advertencia (al que se llama emplazamiento) de suspender actividades luego de un periodo de negociaciones; los trabajadores piden y el patrón concede una parte o todas de acuerdo a su capacidad de respuesta, y el final puede ser un arreglo de común acuerdo para las dos partes, o bien el NO arreglo que puede llegar a la suspensión de labores, y se instalan las banderas de huelga cuando no hay posibilidades de un acuerdo conciliador, y se dan su tiempo, siguen las negociaciones con la fuente de trabajo cerrada.

Eso es lo legal, la realidad es que ningún gobierno quiere ser señalado de abuso de autoridad por eso no hizo uso del derecho que le asistía, aunque en plata limpia, no es un exceso, es lo que la ley establece. Y todos sabemos que cuando se viola la ley, uno está expuesto a que esta se aplique con todas las consecuencias.

No quisimos presentar este comentario durante el conflicto para no echar más lumbre al fuego. Pero esa es la realidad, sin embargo en tiempos del priismo se toleraron en más de una ocasión este tipo de movimientos, que si bien en el caso del que surgió en el sexenio de Manuel Cavazos Lerma, los reclamos eran estrictamente demandas laborales, cosa que no se puede decir del que ahora emprendió Arnulfo Rodríguez Treviño, empezando por su pretensión de asumir atribuciones que son propias del Poder Ejecutivo, nos referimos a la salida de Lucía Aimé Castillo Pastor de la titularidad de la SET.

Está pendiente la manera como los maestros van a intentar recuperar el tiempo perdido de clases. La sociedad tamaulipeca merece ser informada al respecto.

LA DANZA DE LOS AMPAROS.- Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León juega un papel importante en el proceso de sucesión de 2024, pero no porque tenga posibilidades de triunfo como candidato a la Presidencia de la República, pero si como distractor del voto opositor a la candidata de Morena. Me explico, si el neolonés figura en la boleta, le estará restando votos a Xóchitl Gálvez, de tal manera que llama la atención que precisamente por estas fechas se esté dando la posibilidad de una o varias órdenes de aprehensión contra él y sus familiares más cercanos.

En esas condiciones se explica la ola de amparos tramitados por García Sepúlveda para él, sus padres, dos hermanas y hasta su cuñado. Obviamente su esposa Mariana Rodríguez Cantú, los padres de ella y los dos hermanos de la primera dama de Nuevo León, un hombre y una mujer.

Los amparos fueron concedidos tras el argumento del mandatario de Nuevo León, quien se dijo víctima de persecución política con el fin de obstaculizar sus aspiraciones.

Los que saben de política, tienen una idea clara, que Samuel García no tiene probabilidades ni siquiera de pisarle los talones electoralmente, no sólo a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum, ni siquiera a Xóchitl Gálvez, es un desconocido en el sureste del país, ni siquiera en el centro de la inmensa República Mexicana. Pero si puede ser un perseguido político, por otras razones.