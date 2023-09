POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El movimiento encabezado por la Sección 30 del SNTE dejó insatisfacciones. Por una parte padres de familia preocupados por la pérdida de clases de sus hijos; los maestros paristas enojados con su secretario general porque a final de cuentas no obtuvo nada, porque las mesas de trabajo de hoy, pudieron montarse desde el principio y sin necesidad de suspender labores; una sociedad molesta, porque las deficiencias que puedan traer los días de inactividad escolar, a la larga va a impactar en la formación de los 983 mil 951 niños y adolescentes de hoy, que serán el capital humano de mañana.

Los maestros abuchearon a Arnulfo la tarde de este martes 19 cuando los convocó para informar los resultados del movimiento. Resultados que anticipadamente dio a conocer la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján por las redes sociales, que sin entrar en detalles anunció un “arreglado Matamoros”.

Por cierto sea dicho de paso este episodio fue el barómetro que midió la capacidad de respuesta que el gobernador Américo Villarreal Anaya obtuvo del centro de poder, y con el cual sacó adelante el conflicto, con la participación de dos secretarias del gabinete federal, la de gobernación y la de Educación, Leticia Ramírez Amaya, asimismo con la concurrencia del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas y del estatal de la Sección 30, Arnulfo Rodríguez.

Lo positivo es que hubo un acuerdo que devolvió la actividad en los planteles escolares desde este miércoles. Los optimistas dirán que fue un final feliz, pero la realidad es que el convenio al que se llegó, fue la propuesta abierta que desde el principio ofreció el gobernador Villarreal, que se manifestó a favor de concertar una ruta a seguir, que tuvo la modestia de acudir al encuentro de los paristas, para invitarlos, incluso con humildad a dialogar, a buscar juntos una solución.

Los maestros, o sus dirigentes que los representan no quisieron aprovechar esa apertura y finalmente tuvieron que aceptar lo acuñado en la Cd. de México y que su dirigente sindical, el profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, disciplinado, asumió por el bien de la educación de la niñez y juventud tamaulipeca, lo cual les transmitió y permitió reactivar al sector de Educación Básica de todo Tamaulipas.

Testimonio de que el acuerdo marcha sobre rieles, a la par que se reanudaron las clases, se dio inicio a una agenda de trabajo conjunta, que tuvo como sede al CBTIS 236 con la concurrencia de representantes de la SET y de integrantes de la Sección 30 del SNTE y del Colegio Nacional de Asuntos Laborales del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE.

NO EXISTE CORRIENTE CONTRARIA: SHEINBAUM.- Este miércoles Claudia Sheinbum dio como nota su reacción frente al grupo “El Camino de México A.C.” que apoya las aspiraciones de Marcelo Ebrard, y citó lo que mencionamos ayer en nuestra colaboración, que “los estatutos de Morena no permiten corrientes alternas en el partido”. La virtual candidata a la presidencia de la República por la corriente guinda, negó que hubiera tal movimiento en referencia a quienes apoyan al ex canciller.

Sheinbaun fue todavía más precisa al manifestar que, “No hay corrientes, eso está en los estatutos, se pueden reunir, las reuniones siempre son importantes, pero la unidad se establece a partir de los principiosde nuestro movimiento y eso va a seguir siendo así y no hay problema en el caso de encuentros de unas personas con otras”.

Esta declaración de la doctora Sheinbaum de alguna manera da el visto bueno al suceso ocurrido en la Cámara de Diputados donde el coordinador de la bancada guinda Ignacio Mier sostuvo una reunión con diputados simpatizantes de Marcelo Ebrard, para la formalización de un bloque, sin que esto quiera decir que se salgan del partido guinda.

El tema se torna interesante porque el referido bloque de diputados goza de autonomía, y estará en ellos decidir y analizar las propuestas del Ejecutivo, que se entiende serán abrazadas por ellos como lo han hecho hasta ahora. En pocas palabras habrá una lealtad para el Gobierno de la 4ª T, pero una postura que a todas luces es contraria en el tema político-electoral ¿Se podrá?

XOCHITL COMO “EL NEGRO DE LA FERIA”.- En los últimos días las notas ganadas por Xóchitl Gálvez Ruiz no sólo son negativas, sino que de plano recuerdan los tiros al blanco de las ferias de E.U. en la época en que los afros-estadounidenses aún no eran reconocidos como ciudadanos, y los tiros al blanco lo anunciaban por el altavoz como “tírenle al negro”. Así al unísono diferentes voces y desde diversos temas le llueve tupido a la carta fuerte del PAN-PRI-PRD para el 2024.

La última de las acusaciones es un polémico y muy socorrido tema, que ha afectado a muchas figuras públicas, y que consiste en el plagio de un trabajo académico para titularse. La realidad es que todo clase de tesis, tesina, informe profesional y una serie de variedades que hoy existen para obtener un título profesional, usualmente parten de un enunciado o hipótesis presentada en una o varias tesis que son ampliadas o complementadas con otro trabajo de investigación o reporte de trabajo, que fue el caso de lo presentado por Xóchitl.

La aspirante presidencial hizo frente a la oleada de señalamientos en las redes sobre este tema, y explicó que para obtener su título de Ingeniera en Computación por la UNAM, presentó un Informe Profesional que constó de 77 páginas de las cuales 6 fueron tomadas de un Programa Especial de Cambio Climático 2009-2023, sin hacer la debida referencia, ni en el texto que desarrolló, ni en Bibliografía.

Ella aceptó su error con su personal y “pintoresco” lenguaje, “me apend…é”.

La cuestión es que en las últimas dos semanas Gálvez ha estado nadando contracorriente, defendiéndose de una serie de señalamientos, algunos que la victimizaron y supo sacarle provecho, tal es el caso de la propuesta de demolición de su casa. Toda esta campaña confirma la preocupación que tiene la corriente contraria por el crecimiento inesperado del personaje.