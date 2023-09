La UAT es semillero de grandes profesionales de la contaduría: IMCP

La Dra. Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Nacional de Contadores Públicos, destacó su reconocimiento a la UAT y al rector Guillermo Mendoza por impulsar la formación de líderes al servicio de la sociedad

Ciudad Victoria, Tam.; 20 de septiembre de 2023.- “La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) es semillero de grandes estudiantes y futuros contadores públicos que van a ocupar puestos de liderazgo para un mejor país y una mejor comunidad”, expresó la Dra. Laura Grajeda Trejo, presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

La titular del organismo que aglutina a los colegios de profesionales de la contaduría en todo el país destacó también su reconocimiento al rector Guillermo Mendoza Cavazos por impulsar el posicionamiento nacional de la carrera de Contador Público de la UAT.

Lo anterior se puso de relieve en la ceremonia de apertura de la Semana de la Contaduría 2023, organizada por la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV) y el Colegio de Contadores Públicos de esta capital, cuyo acto inaugural estuvo a cargo del rector Guillermo Mendoza Cavazos.

En ese contexto, la presidenta del IMCP agradeció a la UAT su disposición de apoyar al organismo con sus actividades, y aprovechó para felicitar al equipo de estudiantes de la FCAV que representarán a la UAT y al Colegio local en el Concurso Nacional de Estudiantes de Contaduría que se realizará el 3 de noviembre en la Ciudad de México.

Durante la ceremonia, la Dra. Laura Grajeda hizo la entrega simbólica de mil libros sobre normativas de información financiera y normas de auditoría que serán distribuidos en las facultades de la UAT que imparten la carrera de Contador Público en Victoria, Nuevo Laredo, Tampico y Mante.

Se entregó también reconocimiento al C. P. Jorge Luis Galeana Zapién como Profesor Distinguido 2023, así como a los alumnos Denis Andrea Vargas Bautista y Juan Carlos Guevara Gutiérrez por obtener los más altos promedios de la licenciatura en la FCAV.

Por su parte, y tras agradecer la visita de la Dra. Laura Grajeda Trejo, el rector Guillermo Mendoza Cavazos dijo que para la UAT es importante fortalecer la vinculación con distintos sectores que permitan a sus estudiantes desarrollarse adecuadamente para enfrentar el mercado laboral.

Destacó que la Semana de la Contaduría se organiza desde hace treinta y cinco años de manera ininterrumpida con el Colegio de Contadores, lo cual, aseveró, le ha agregado valor a la licenciatura que imparte la Facultad de Comercio y Administración Victoria.

También ofreció un mensaje la contadora Astrid Degollado Montemayor, presidenta del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Victoria, quien resaltó la importancia de esta alianza al mencionar que el ochenta por ciento de los miembros de esta agrupación son egresados de la UAT.

Precisó que esta fructífera relación ha ayudado a crecer tanto al Colegio como a la Facultad, en torno al interés común de tener contadores públicos al servicio de la sociedad, que vayan evolucionando y estén bien capacitados de acuerdo con las necesidades que exige la sociedad.

En el evento se contó con la presencia del Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas, director de la FCAV; del C. P. Sergio Rachid Abraham Treviño, presidente regional Zona Noreste del IMCP; y el C. P. Luis Navarro Roso, decano de la UAT.

Con el tema central “El contador público, aliado estratégico de México”, la Semana de la Contaduría reunió la participación de ponentes como la Dra. Laura Grajeda Trejo, el C. P. Francisco Javier de los Santos Fraga, la C. P. Nely Karina Narváez Wong, la C. P. Ena Fernanda Narváez Wong, la C. P. Mariana del Rocío García Michelena y la Dra. Ludivina Leija Rodríguez, entre otros conferencistas.