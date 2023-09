Realizó Hospital Rural campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano en Noche Buena y 10 de Abril

Una intensa campaña de vacunación contra el virus del Papiloma Humano es la que se desarrolló en días pasados en los Ejidos Noche Buena y 10 de Abril por parte del Hospital Rural IMSS Bienestar de Soto la Marina.

La aplicación de la vacuna es a niñas de quinto y sexto grado, así como no escolarizadas de 11 y 12 años de edad, niñas de 1er grado de secundaria y de 13 años de edad que no estudian, además a rezagadas de segundo y tercero de secundaria y de 14 y 15 de edad, no escolarizadas, así como a mujeres cisgénero y transgénero de 11 a los 49 Años de edad que viven con VIH.

Estas acciones forman parte de la Campaña de Mitigación del Rezago de Esquemas de Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), según lo dio a conocer el Ing. José Benito Rodríguez Bolán, en su calidad de Promotor del Hospital Rural de esta cabecera municipal.