EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La noticia de la semana que convulsionó al estado fue la mega protesta que la Sección 30 del SNTE a cargo del Profr. ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO realizó en todo el estado en la exigencia de que se respeten los derechos de muchos trabajadores de la educación…Le salió al viejo líder magisterial la pasión que siempre ha demostrado cuando de defender a los de su gremio se trata…No fue cosa menor el paro con respeto que instruyó a que se realizara al inicio de la presente semana…Otra vez volvió a mostrar el de Villagrán el colmillo tan retorcido que tiene…Y sobre todo el valor para enfrentarse con el derecho en la mano al poder estatal como ya lo hizo en tiempos idos…Contrasta si y mucho la actitud de ARNULFO con la pasividad con la que se manejó el anterior líder magisterial RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ quien siempre se mostró tibio por así decirlo, ante el sexenio de los vientos que recién se fue de la gobernanza tamaulipeca…Pues el telón político nacional se descorrió y es que las principales institutos partidistas ya tienen quienes los habrán de representar en las boletas por la elección presidencial…Primero fueron los del PAN-PRI-PRD quienes van a la elección grande con la Senadora XOCHITL GÁLVEZ y en seguida el dedo flamígero del presidente AMLO apuntó hacia su “hija” política CLAUDIA SHEINBAUM para que lo represente al igual que a MORENA, el PT y el VERDE producto de una consulta interna manejada y con dados vergonzosamente cargados desde Los Pinos a su favor…Será la elección presidencial una guerra cruenta salvaje y sin la menor de las contemplaciones hacia los adversarios sobre todo, por parte del presidente LÓPEZ OBRADOR…Al presidente se le ha convertido en una obsesión el pasar a la historia como un héroe nacional al estilo de nuestros grandes próceres con todo y que no está a la altura de JUÁREZ, CÁRDENAS y otros ex presidentes a los que admira…Para que le den realmente un lugar en la historia con todo y que tenga o no los merecimientos necesarios es que le urge dejar en Los Pinos a una calca suya que siga hablando bondades de la 4T…Y es que de llegar por así decirlo XOCHITL GÁLVEZ lo primero que hará será borrar el legado de AMLO con todo y que habrá de continuar con los programas sociales que iniciaron en los gobiernos del PRI y que después continuaron con los del PAN y que LÓPEZ incrementó en cantidad de beneficiarios y en los montos que se les entregan por cada bimestre…CLAUDIA puede ganar la elección presidencial por el enorme apoyo que le hará llegar el presidente en todos los sentidos…Va a echar a andar AMLO toda la maquinaria de su gobierno para que CLAUDIA se cruce la banda presidencial en su pecho y así se pueda ir tranquilo a “descansar” a su rancho…La tarea de XOCHITL será titánica pues le espera una metralla política de artillería pesada y cruel por parte del presidente y su equipo, quienes para atacar a sus adversarios tienen maestría y doctorado…Lo que antes exigía AMLO de que los presidentes sacaran las manos de las elecciones ahora es justo lo que él está haciendo…LÓPEZ se mete tanto en política que hasta propone candidatos a otros partidos como el caso del gobernador de Nuevo León SAMUEL GARCIA, a quien ya trae todo loco y volado para que vaya por MC…Y en terrenos marsoteños creo que el alcalde TOÑO MEDINA está muy fuerte y en su segundo informe dio muestra de que está trabajando muy bien en beneficio de la comunidad con una serie de obras que ha entregado durante estos dos años que tiene al frente de la comuna…Quien sabe si el alcalde vaya a ir por otra gestión a partir del próximo año…Pues no ha dicho nada…Argumentos para ir por su propia reelección los tiene…Hay presencia de su parte dentro de numerosos sectores de la población que lo ven bien y lo tienen en buena estima…Creo que para finales del presente año TOÑO MEDINA deberá de tener ya una decisión tomada en cuanto al destino político que le habrá de dar a su persona…Decisión que por supuesto habrá de tomar en familia con sus padres, HABIEL MEDINA FLORES e IRMA JASSO DE MEDINA…Por otra parte se convirtió en un infierno la presente semana para la Secretaria de Educación LUCÍA AIME CASTILL PASTOR y es que por ejemplo este pasado jueves se cerraron casi la totalidad de las escuelas de educación básica por parte del sindicato de maestros que exigen la solución inmediata a una serie de asuntos pendientes que tienen que ver con adeudos entre otras cosas no menores…Viene siendo este el primer conflicto grande que le truena al gobierno estatal de la 4T a cargo del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…No es la primera ocasión que el líder estatal, del sindicato de los maestros ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO se enfrenta al poder estatal y es que en tiempos de EUGENIO HERNANDEZ FLORES también desenterró sus hachas de guerra en la defensa de su gente…Aunque después y al paso del tiempo, terminó siendo buen amigo de GEÑO…Entonces con esto tenemos que la aparente luna de miel entre el viejo líder sindicalista y la administración guinda tamaulipeca ha llegado a su fin…Tampoco queremos decir que ARNULFO y el gobernador AVA hayan sido, los grandes Brothers pues el primero no era realmente el candidato del gobierno de Tamaulipas para la dirigencia de los maestros…Lo cierto es que independientemente de cómo termine este conflicto, ARNULFO ya pasó a la historia al ser el único líder magisterial que se enfrenta a dos gobernadores de Tamaulipas…Es decir el viejo zorro es de armas tomar y por lo tanto, nada dejado ante el poder…En otro orden de ideas, en el segundo informe de labores del alcalde LUIS ANTONIO MEDINA aparte de dar lectura al importante trabajo que se lleva a cabo por parte de su administración, también fue de relevancia el informe que dio en el tema del sistema DIF que preside su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA…Traslados a hospitales a gente de escasos recursos, despensas y aparatos funcionales así como audiovisuales entre otros apoyos que se entregan por parte de la señora IRMA dejaron constancia plena de las actividades humanistas que se desarrollan en el DIF Soto la Marina en beneficio de la comunidad más desprotegida…Las acciones aunque sean sociales, inciden de manera importante e impactan en los terrenos de la política y en este renglón creo que el alcalde tiene en su señora madre a la mejor aliada para lo que en política viene, pues el tema electoral, se encuentra a la vuelta de la esquina…Con el triunfo interno de SHEINBAUM se fortalece el equipo del gobernador de Tamaulipas AVA y en ese paquete se encuentra su hijo AMERIQUIN a quienes no pocos analistas lo empiezan a ver con cara de candidato a Senador…De igual manera con este resultado interno se debilitan las posibilidades para que JOSE RAMON GOMEZ LEAL el JR repita como abanderado al Senado, si recordamos que se la jugó de manera abierta con ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ…Mientras que en territorio marsoteño les fue bien en lo político a la Lic. DIANA GONZALEZ DE LEÓN y al Subsecretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES quienes nunca ocultaron sus simpatías políticas hacia CLAUDIA…Y de igual manera el ex Secretario del Ayuntamiento, J. ANTONIO SILVA jugó por el lado de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ quien se quedó en el camino con todo y que es el Brother preferido de ANDRÉS MANUEL…Mientras que el regidor HUGO ARELLANO quien sabe cuantos votos le habría conseguido a MARCELO EBRARD en nuestro municipio y es que nunca se le vio mover un dedo a favor de la causa que le confiaron…Por cierto HUGO quiere ser candidato de MORENA a la alcaldía…Pero la verdad es que no trae el mínimo de sustento para afianzar sus intenciones en ese sentido…Lo cierto es que en Soto la Marina las aguas políticas andan agitadas…Y lo que les falta…Para finales de este 2023 nuestro municipio va a parecer como un ring de lucha libre…Pero sin respeto y sin reglas…A la mayor parte de los políticos sobre todo los de generaciones recientes el pensar en la silla municipal les roba el sueño y les hace perder en ocasiones hasta la dignidad, todo por el interés de despachar en la presidencia municipal…Lo más lamentable de los próximos tiempos de la política es que muchas amistades se pierden en medio del calor electoral…Algunas familias se dividen…Se generan enemistades que en ocasiones es para toda la vida…Y los candidatos felices de la vida y en ocasiones hasta conviviendo, mientras sus seguidores con la mente y el corazón llenos de odio hasta con los vecinos que andan con otros candidatos…Recuerdo con nostalgia los políticos de los tiempos idos como LEONARDO BARRIENTOS y GILBERTO RIESTRA…Se daban con todo pues en la grilla para nada eran damitas de la caridad…Pero una vez que concluían las elecciones otra vez cada quien a sus actividades de rutina y si era posible el que ganaba hasta en la nómina metía al otro o le daba espacio para su gente en los cargos del municipio o del estado..Y vaya que las campañas ardían de pasión…La política hoy en día al menos en Soto la Marina se ha degradado a límites extraordinarios…Las redes sociales han tenido mucho que ver en el lodo que se puede ver en las últimas campañas locales…No se tientan el corazón algunos con las familias de los candidatos o con sus amistades…Seamos honestos, la vida política actual en nuestro municipio se compara con el más nauseabundo territorio que podamos ver…Nada como antes…Aunque esperamos que el 2024 sea diferente a las ultimas campañas y que impere el respeto, la cordura y las propuestas comunes entre quienes serán los protagonistas y sus respectivos equipos de trabajo…Ojalá que quienes sean los candidatos locales en el 2024 dignifiquen la forma de hacer política…Soto la Marina sobre todo su gente buena detesta la calumnia, la mentira y el discurso de odio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…