Compromisos cumplidos contenido del Segundo Informe del Alcalde, Dr. Toño Medina Jasso

Compromisos cumplidos con la sociedad marinense, fue el contenido del Segundo Informa de Gobierno que rindió el presidente Municipal, Dr. Luis Antonio Medina Jasso, durante Sesión Solemne de Cabildo que se llevó a cabo el pasado domingo 3 de septiembre en la explanada de la plaza principal.

En este evento que fue una gran fiesta dada la respuesta de la ciudadanía para avalar el gran trabajo que a lo largo de su segundo año de gobierno ha realizado el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, se contó con la representación del gobernador el estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, a través del Secretario de Pesca y Acuacultura, Lic. Juan Jesús Hernández Torres, así como de presidentes municipales de Reynosa, San Fernando, Tula, Llera, Casas y Abasolo, entre otros invitados especiales que le dieron realce a la ceremonia solemne.

El Dr. Luis Antonio Medina Jasso rindió un informe detallado de las acciones que se han desarrollado en su segundo año de gobierno, donde puso de relieve la pavimentación de 22 cuadras a base de concreto hidráulico en las que presupuesto municipal la inversión fue de $23,080,612.34, además de que se lograron realizar otras 6 cuadras más de concreto hidráulico con un costo de $12,563,783.50, recurso gestionado a través de la administración estatal pasada y otras 4 cuadras en el Poblado La Pesca con el gobierno estatal actual con un costo de $6,727,154.94, dando un total de 32 cuadras pavimentadas y un monto de $42,371,550.78 invertidos en estos 2 años entre gobierno estatal y municipal.

Dentro del mismo programa de obra pública, el Alcalde dio cuenta se realizó un programa intenso como nunca antes se haya realizado por una administración municipal, a través del cual se rehabilitaron un total de 75 cuadras con tan solo $2,050,000.00, logrando rescatar las calles principales, subrayando que aunque no pensé ni prometió que podrían bachear todo el pueblo porque era demasiado el deterioro, le sorprende lo que el equipo de trabajo está logrando, considerando que al finalizar esta administración es posible que se vea realizado.

Al referirse al tema del agua, como una prioridad de la administración municipal, el Alcalde dio cuenta haber atendido lo que tiene que ver con el suministro del vital líquido, en diversas comunidades rurales como “Benito Juárez”, “Nombre de Dios”, “La Encarnación”, “Lavaderos”, “El Porvenir”, “Tampiquito”, “Gutiérrez de Lara”, “El Carrizo”, “El Socialista” y “La Peña”, así como la reposición al 100% de bombas dañas como lo ha sido en los caos de los Ejidos ejidos La Peñita, San Felipe, Tampiquito en 2 ocasiones, Los Bellos, La Esperanza, El Sabinito, Lavaderos, El Carrizo, Tepehuajes, La Lobera, Enramadas en 2 ocasiones

Al referirse a lo que tiene que ver con el suministro de agua en la cabecera municipal, el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, que se asumió la responsabilidad de mejorarlo ya que se cortaba todas las tardes y todas las noches sin excepción, por lo que tras adquirir más equipos de bombeo se logró que por primera vez en la historia de Soto la Marina, se cuenta con agua en las llaves de los hogares, las 24 horas del día los 365 días del año, subrayando que se entre las mejoras al sistema sobresale el cambio de paneles que separaban el lodo del agua porque eran de un material cancerígeno, por lo que sustituyó todo paneles de PVC y de esta manera proteger la salud de la familias marinenses.

En el rubro de servicios públicos, el Alcalde dijo, que con orgullo compartía, que en estos 23 meses de su administración, se logró rehabilitar el 100% del alumbrado público, tanto de la cabecera, como de las 60 comunidades rurales y sus espacios públicos, como lo son las plazas del kiosko, la explanada principal, la de la Lázaro Cárdenas, el Parque Lineal de la Rosita, el Polideportivo, la Casa de la Cultura, la plaza de La Pesca que incluyó instalación de la totalidad del cableado conductor, la plaza de Tampiquito, la plaza de la 20 de Noviembre, con un total de 2,004 lámparas rehabilitadas e instaladas, a tal grado que, de cada 10 lámparas existentes, al menos 9 están en funcionamiento.

Se refirió asimismo al tema de la recolección de basura en el Poblado La Pesca y Miguel de la Madrid que había colapsado ya que el camión recolector con el que se contaba, estaba convertido en chatarra e inoperante, razón por la cual se hizo una inversión de *$1,102,000 pesos para adquirir un nuevo camión de basura y atender de manera eficiente ese servicio en dichas comunidades, además de que se equipó la brigada de servicios públicos con guantes, desbrozadoras, chalecos, guantes y lentes para que pudieran realizar su trabajo con eficacia ya que no se contaba con nada de eso.

Dio cuenta el Dr, Luis Antonio Medina Jasso, que se aplica una nueva estrategia para el mantenimiento de las áreas verdes, designando personal de planta en las plazas y espacios públicos como lo son la plaza “Lázaro Cárdenas”, Barrio Blanco, Plaza del Kiosko, la 20 de Noviembre y el Polideportivo en la cabecera municipal, también en la plaza del Poblado Tampiquito y la del Poblado La Pesca, así como en los 3 kilómetros de la playa La Pesca, con lo que se ha logrado mantener esos espacios públicos en perfectas condiciones durante estos 23 meses de gobierno.

Considerando a la educación como una prioridad ya invirtiendo en este rubro se cambiando el presente y el futuro de la niñez y la juventud, el Dr. Luis Antonio Medina Jasso dio cuenta en su informe que en estos 2 años de gobierno se erogaron $1,670,017.31 en material como 6357 litros de pintura para aulas, adquisición de puertas, ventanas, tanques de almacenamiento de agua, equipo de chapoleo, malla para circular, material deportivo, refacciones para transportes escolares, refrigeradores y estufas para desayunadores, adquisición y mantenimiento de aires acondicionados e instalaciones eléctricas, entre otros, para beneficiar a todas las escuelas del municipio sin hacer distinción., y aunque no se logró resolver todas las necesidades de cada institución, todas han recibido apoyos y destacó la construcción de 2 baños y la rehabilitación de 4 más en la Primaria “Mártires de la Revolución” del Poblado La Pesca y se construyeron 40 metros de barda perimetral en la Secundaria Técnica Número 12 ante la preocupación de la institución y padres de familia por salvaguardar la integridad de los jóvenes de los peligros de la calle durante su estancia en la escuela.

Puso de relieve el alcalde, el apoyo de manera permanente con combustible semanal a los transportes escolares de Ejidos Tampiquito, Lavaderos, Nochebuena, José Silva Sánchez, Las Tunas, Pobladores de México, Úrsulo Galván, Escandón, Francisco Villa, Pobladores de México y Guadalupe Adame, para que los niños y jóvenes de comunidades aledañas puedan tener acceso a la educación con una inversión de $1´002,800.00 y que tras el retorno de las clases presenciales después de la pandemia, se reanudó el servicio de transporte gratuito para los jóvenes marsoteños que realizan sus estudios universitarios en Ciudad Victoria que ha implicado una inversión de $730,000.00 en combustible, beneficiando a 148 estudiantes y sus familias que quizá de otra forma no habrían podido apoyar a sus hijos con sus estudios profesionales.

Dio cuenta también el Alcalde, de la creación de un sistema de transporte público para estudiantes inédito en Soto la Marina, adquiriendo 4 vehículos para pasajeros con los que se pusieron en servicio 4 rutas que trasladan 50 niños de La Laguna a Enramadas, 14 niños y jóvenes de la Colonia Miguel de la Madrid a la secundaria, bachillerato y universidad en La Pesca, 20 jóvenes de La Lobera y 5 de Mayo a la secundaria y bachillerato de La Piedra y 21 jóvenes de Ursulo Galván, Escandón y Gutiérrez de Lara a la secundaria y bachillerato del municipio de Abasolo, logrando de esta manera que muchos niños y jóvenes de las comunidades rurales más marginadas no se queden sin estudiar.

Anuncio el Dr. Luis Antonio Medina Jasso, la aprobación de inversión de $1,490,000.00 para que Soto la Marina, con recursos del gobierno municipal, adquiera una propiedad y sea Casa el Estudiante Femenil para estudiantes marsoteños talentosos y de escasos recursos que cursan sus estudios universitarios en la capital del estado, “que nunca más se vuelva a utilizar el dinero de los marsoteños en otra cosa que no sea brindarles oportunidades para que salgamos adelante”, afirmó en su mensaje.

Por supuesto que las acciones sociales a favor de las familias más vulnerables y que se realizan a través del Sistema DIF, de la que es Presidenta su señora madre, Irma Jasso de Medina, no podían faltar en este segundo informe de gobierno del Dr. Luis Antonio Medina Jasso, dando cuenta del traslado para atención médica beneficiando a 2,015 personas, del apoyo a 180 personas en estudios de laboratorio, a 320 con medicamentos y material médico para tratamientos, combustible a 300 personas para citas médicas por sobrecupo en el transporte del DIF, pañales para bebé y adultos mayores, entrega de aparatos auditivos y sillas de ruedas entre otros aparatos funcionales

Dio a conocer sobre el equipamiento de la unidad de rehabilitación con ultrasonido terapéutico y electroterapia con lo que se han impartido 3,374 sesiones de terapia gratuitas a la población marsoteña, así como la atención de psicología que se han dado a través de 1,595 sesiones terapéuticas gratuitas a niños, jóvenes y adultos que solicitaron la atención, así como 260 consultas nutricionales gratuitas.

El apoyo continuo a 10 abuelitos en la Casa del Adulto Mayor con alimentación ropa y la comodidad de vivir en un ambiente sano, además de procurar su bienestar físico, mental y social de manera gratuita, fue parte del informe de las acciones sociales, sin dejar de lado el programa alimentario canasta básica a través del cual se han entregado 27,007 dotaciones de canasta básica, beneficiando a personas en estado de vulnerabilidad, madres solteras, madres adolescentes, mujeres embarazadas, discapacitados y adultos mayores.

Mención especial mereció el Programa Desayuna Bien, donde se beneficiaron a 4,233 alumnos de prescolar, primaria y secundaria de 105 planteles educativos con dotaciones de canasta básica para preparar en sus hogares, sin faltar los comedores comunitarios ara personas vulnerables que atienden en la cabecera municipal, El Porvenir, La Pesca y el Poblado Tampiquito donde se asiste con alimento preparado y llevado hasta sus casas a personas en extrema necesidad como lo son adultos mayores y personas discapacitadas que no pueden valerse por sí mismos, habiéndose entregado del inicio de la administración a la fecha, 244,090 platillos.

En estas acciones, presidente municipal reconoció el esfuerzo y dedicación por parte de la presidenta del DIF municipal su señora madre Irma Jasso Hernández, el Director del sistema, Lic. José Guerrero y todos los que conforman esta noble institución, pero también destacó el importante trabajo que en su momento desarrollo el Ing. Habiel Medina Jasso al frente del DIF, quien a pesar de su importante carga laboral en el sector privado pudo compartir un año de su tiempo al frente de esta institución, “gracias hermano, por apoyarme en este sueño”, le expresó.

Los rubros de la sanidad, deporte, protección civil, turismo, bienestar social y eventos especiales, también fueron abordados dentro del segundo informe por parte del Dr. Luis Antonio Medina Jasso, detallando las actividades realizadas desde el inicio de su administración como parte de los compromisos que se han estado cumpliendo.

En la parte final de su mensaje, el Alcalde reconoció que todos estos logros no hubieran sido posibles sin la participación decidida de su equipo de trabajo, en el entendido de que se ha esforzado mucho por buscar funcionarios públicos con pasión de servir, con el firme deseo de que Soto la Marina se transforme en un mejor lugar para vivir, “No tengo palabras para agradecerles su lealtad, su sacrificio, su tiempo invertido, su paciencia, su comprensión conmigo y sus muestras de cariño. Espero de corazón que me acompañen en este sueño que tengo de lograr que todos los seres humanos vivamos cada vez mejor. En nuestro municipio ya comprobamos que es posible y un día me gustaría que lo replicaramos a una escala mayor”, afirmó.

Para finalizar externó, “tengo prohibido fallar. Pero si me queda claro que yo solo no puedo, necesito a mi pueblo que me vio crecer, unido bajo el mismo deseo que yo tengo, de convertir a Soto la Marina en un mejor lugar para vivir. Que viva Soto la Marina, que viva Tamaulipas y que viva México.