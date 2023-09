EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La noticia política de la semana en Tamaulipas fue sin lugar a dudas la liberación del ex gobernador EUGENIO HERNANDEZ FLORES, después de casi seis años de estar en la cárcel…Fue a todas luces una venganza del anterior gobernador CABEZA DE VACA hacia GEÑO…Lo mandó a la cárcel después de que había concluido otro sexenio como fue el de EGIDIO TORRE a quien se considera y con sobrada razón, un verdadero malagradecido con GEÑO que lo hizo candidato y luego gobernador tras el asesinato de RODOLFO…Se dicen una y mil cosas en torno a GEÑO que si volverá a participar en la política, que se va mejor a dedicar a sus negocios y otros tantos chismes y rumores…Pero la realidad es que de momento lo que hace es disfrutar de su libertad al lado de su familia más cercana y de sus verdaderos amigos que no lo olvidaron ni renegaron de él cuando cayó en desgracia…Entre los parias que GEÑO no puede ni quiere ver ni en pintura sobresale su ex tesorero OSCAR ALMARAZ SMER quien fue de los primeros en irse a los brazos de FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA…Tan traicionó ALMARAZ SMER a EUGENIO que no dudó en ser candidato a diputado por el PAN con tal de quedar bien con el de los vientos…Pues el próximo domingo el joven alcalde TOÑO MEDINA JASSO estará rindiendo su segundo informe de gobierno ante la comunidad de nuestro municipio…Tan relevante ceremonia se desarrollará en la explanada principal a las 19:00 horas…Durante una entrevista que me concedió el pasado miércoles, el presidente municipal me comentó su satisfacción por la realización de una serie de obras colectivas que se han realizado durante su gestión en algunos ejidos y en diferentes sectores de la zona urbana…Es muy difícil, por no decir imposible que un gobernante le de gusto a toda la gente en el desarrollo de su función y es que en la más de las ocasiones el tema de la política se atraviesa y es donde a los gobernantes se les empiezan a buscar detalles o defectos…Pero esto es parte de…La verdad es que el Dr. TOÑO MEDINA a pesar de su evidente juventud se le reconoce por parte de un amplio sector de la sociedad, las ganas y el interés que tiene por trascender de manera buena en su gestión como alcalde de Soto la Marina…Mientras que en el tema enteramente político la muy estimada ALBITA QUINTANILLA RUIS recibió nombramiento que la avala como dirigente del Partido Verde aquí en Soto la Marina…ALBITA tiene una buena imagen ante la comunidad marsoteña tanto en su faceta personal como en el lado empresarial…Fue esposa del muy apreciado CÁNDIDO JIMÉNEZ SALINAS con quien formó su familia en esta localidad…Lleva ALBITA como su segunda de a bordo a ANGELES CARRILLO SALAZAR quien la realidad es que tiene un buen tiempo colaborando para la causa del Verde en nuestro municipio, desde los tiempos de TOÑO HINOJOSA ARELLANO…Y bueno con esto tenemos que ya los del Verde se preparan para la madre de todas las batallas políticas que se desarrollará el próximo año…Sabemos por parte de buenas fuentes que los del Verde a nivel estatal no van a andar batallando ni sufriendo con miserias para la operación electoral…Dicen…Bueno y para los que les gusta especular con el futuro político, que les parecería que la candidatura a la alcaldía local del próximo año de la alianza MORENA-PT-VERDE fuera para alguien del VERDE?…Todo puede ser…Acuérdense que es política y en esta nada se encuentra escrito…Por otro lado en Frente Amplio por México que forman el PAN-PRI-PRD ya definieron que van con XOCHITL GÁLVEZ por la presidencia de la república…Las encuestas que mandó realizar el Frente Amplio por México le dio una muy clara ventaja a XOCHITL sobre la priista BEATRIZ PAREDES RANGEL…A nivel local los Morenistas andan con el Jesús en la boca y es que en menos de una semana ya van a tener también a su candidata o candidato, según sea el caso…La parte oficial ya sabemos que se traen una cargada de los mil demonios a favor de CLAUDIA SHEINBAUM…Y no puede ser de otra manera si entendemos que AMERICO JR el hijo del gobernador AVA funge como el coordinador de CLAUDIA en Tamaulipas…Si se da la candidatura y posteriormente el triunfo presidencial de CLAUDIA vamos a tener razones de más para pensar que a AMERIQUITO se le van a abrir de par en par las puertas de Palacio Nacional a partir del próximo año…Con todo lo que esto le podría generar…Por ahí con AMERICO JR anda de lo más pegado el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES quien cada día que pasa da la impresión de que le interesa poco el seguir conservando o incrementando su numero de amistades por acá en su tierra, Soto la Marina…Los grandes de la política por lo general se cuidan de amarrar en las alturas el tema de las relaciones e influencias…Pero también se acercan a territorio que es donde realmente se libran las más duras, cruentas y decisivas luchas electorales…En fin…Cada quien con sus modos y sus estrategias…Por otro lado, el líder del PAN local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ celebra que XOCHITL GÁLVEZ de su partido sea quien va a encabezar la candidatura presidencial de manera aliada con el PRI y con el PAN…Resalta de igual manera JUAN CARLOS la postura realista y responsable a la vez de la gente de los otros dos partidos al establecer el compromiso de ir juntos por la victoria en el 2024…Algunos grupos políticos de este municipio están esperando a que concluyan los procesos internos por la candidatura presidencial para empezar a reorganizarse de nuevo rumbo a las elecciones locales y es que en algunos equipos locales traen simpatizantes dispersos hasta para tres o cuatro aspirantes, sobre todo dentro del territorio guinda…Así que para evitarse desgastes internos han decidido esperar a que por ejemplo en MORENA y sus aliados definan a su candidata o a su candidato a la presidencia de la república…Los guindas creo que de momento se encuentran en una zona de relax en el tema municipal…Pero en cuanto el tema interno por la municipal se deje venir lo más probable es que se van a enfrentar en un ring político salvaje y en donde se van a tirar a matar, políticamente, entre ellos, hablando…O alguien en sus cabales lo duda?…Pues francamente llegaron criminales los recibos de la CFE en el presente bimestre…Recibos de servicio doméstico e viviendas modestas de hasta los seis mil pesos están haciendo tambalear la economía de cientos de familias de Soto la Marina…Está bien que las temperaturas han estado infernales y estas generan que haya más consumo en abanicos y climas, pero la realidad es que esta vez si se excedió la paraestatal con la gran mayoría de los usuarios de nuestro municipio…Y esto de los recibos de seis mil pesos no les hablo de consumo en comercios…Son tarifas que le aplicaron a casas habitación normales que están pero muy lejos de parecerse al esquema residencial…Viviendas de gente que se dedica a la construcción o al comercio informal o que son empleados eventuales…En fin…Las telesecundarias de Tampiquito y Las Tunas se reafirman como las de mayor matricula en Soto la Marina, dentro de los planteles pertenecientes a este sistema educativo…Igual de cierto es que en la Misión Cultural Rural a cargo del Profr. ANDRÉS MEDELLÍN MANZANO aun no se les notifica a que comunidad se van a trasladar en este ciclo escolar…Ya pasó una semana del ciclo 2023-2024 y todavía no saben a que comunidad de las tres propuestas se van a ubicar…Como si fuera tan fácil el tema del traslado del material y herramientas de trabajo y humanas de quienes forman parte de esta Misión Cultural que ha sido razón de muchos beneficios en el sector rural de nuestro municipio…Con casi 800 alumnos inició el ciclo escolar en la zona escolar 178 a cargo de la maestra FLOR DEL RIO RUIZ ESCOBAR quien es precisamente la supervisora…Así me lo dio a conocer en días pasados…Bien activos los empleados de Servicios Públicos del Ayuntamiento y es que bajo la coordinación del Subdirector de Servicios Públicos, AURELIANO YÁÑEZ ARELLANO han andado tapizando la zona urbana de promocionales sobre el 2º. Informe del Alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO este próximo domingo…Me dicen que ya está funcionando el OXXO nuevo que está en la gasolinera del rumbo de la carretera vieja a Ciudad Victoria…La verdad es que no he tenido la oportunidad de constatarlo…El alcalde LUIS ANTONIO MEDINA JASSO puso en marcha el ciclo escolar en el COBAT 16 y en el CBTA 271 el pasado lunes…Conecta muy bien el alcalde con la raza joven y de manera particular con los del nivel medio y superior de este municipio…El principal punto de coincidencia debe de ser por el tema de la edad que tiene el presidente municipal, de ahí que se de una sinergia entre las dos partes…Lamento profundamente y desde lo más íntimo de mi corazón la partida física de mi hermana MARIA DEL JESUS INFANTE DE LOS REYES…Desde nuestros tiempos de recién nacidos compartimos andanzas y generamos convivencia fraterna al lado de nuestros pasres que eran hermanos…Papá FERNANDO y mi tío LUPE…Sangre, vida y origen del Ejido La Peñita en donde fabricamos nuestros primeros amigos de nuestras respectivas existencias…En donde compartimos nuestra primera aula en la Primaria “LAURO AGUIRRE”…Cuando alguien como un servidor, no tiene hermanos, el lazo con los primos se fortalece desde la primera niñez, se afianza en tu adolescencia, se afirma en tu juventud y se hace indisoluble en tu adultez…Adiós Mana…Hasta luego!…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…