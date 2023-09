POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- De nada serviría la salida de Beatriz Paredes Rangel de la competencia por la candidatura presidencial en aras de despejar el camino a Xóchitl Gálvez Ruiz, si esto fuera a costa de la unidad del Frente Amplio por México. En esas condiciones ambas posaron para una foto que fue subida a las redes, donde aparecen en ambiente cordial y aseguraron que al interior del “frente” se mantienen unidas y unidos.

Vía twitter la tlaxcalteca difundió: “Expreso mi respeto y reconocimiento a @XóchitlGalvez, aprecio sus expresiones cuidadosas hacia mi persona y valoro las coincidencias. Sigamos adelante por el bien de México”.

Simultáneamente la corriente política opositora revivió fotografías donde Gálvez golpea una piñata del PRI, mientras sus acompañantes en esa misma ocasión exhibieron carteles con expresiones de, PRI=Tranza; PRI=Feminicidios; PRI=Corrupción, entre otras leyendas.

Esto y más estaremos viendo en los próximos días en un intento por bajar los indicadores aprobatorios que ahora tiene Xóchitl.

Volviendo al tema de la aportación de Paredes Rangel al proyecto del Frente Amplio por México, esperemos que la imagen de cordialidad con Xóchitl, no sólo sea al interior, sino también al exterior y que el capital político de Beatriz se sume a la causa de la alianza PAN-PRI-PRD para 2024, que no exista un doble discurso, partiendo de que ella admitió que las encuestas no la favorecen.

La historia política de México relata infinidad de luchas intestinas, que en otros tiempos eran fáciles de maquillar y manipular. Hoy eso es prácticamente imposible, primero porque tenemos una participación ciudadana en activo y por otra parte, las redes sociales gozan de amplia libertad para reflejar lo que realmente ocurre.

Se entiende que el PRI será compensado con una cuota de candidaturas en puntos geográficos donde tenga mayor fortaleza, y que habrá otras alianzas PAN-PRI-PRD donde así convenga.

2.-El PRI esta vez escuchó las voces ciudadanas que provienen de la sociedad civil, y ajenas a los intereses particulares de partido, esta será la primera vez en la historia moderna de México, que no lleve candidato a la elección presidencial.

Hay que recordar que hace seis años el Tricolor tuvo que reformar sus estatutos para poder registrar a José Antonio Meade Kuribreña como candidato ciudadano, porque carecía de filiación priista, tampoco era panista, pero fue Secretario de Energía y de Hacienda en el gobierno de Felipe Calderón, de tal manera que no debe sorprender que hoy nuevamente el PRI juegue con una carta, que tampoco está afiliada a Acción Nacional, pero que ocupa una senaduría por ese partido.

En lenguaje llano, debemos decir que esta es la segunda ocasión que el PRI va a una elección presidencial sin llevar a un candidato propio, a uno de sus filas, esa es la nueva dimensión del partido y que tiende a “achicarse” cada vez más.

3.-Usted seguramente estará de acuerdo en que durante los últimos meses creció de manera exponencial el número de “motos” en Cd. Victoria, y probablemente en otros puntos geográficos de Tamaulipas. Su proliferación se ha dado sin la actualización del Reglamento de Tránsito que data de marzo de 2014. Estamos a 6 meses de que cumpla 10 años ese documento y en ese lapso la ciudad ha crecido y su movimiento motriz también.

La actualización del referido reglamento es urgente porque pareciera que las “motos” tuvieran patente de corso, es decir un permiso que se da en la ilegalidad pero con anuncia extraoficial; porque no es posible que estas unidades motrices se desplacen a velocidades superiores a los 60 kilómetros por hora; se conducen en sentido contrario, actúan como peatones pero con ruedas y motor; transportan 3 y hasta cuatro personas, porque llevan a la señora con sus pequeños hijos y todavía uno en brazos.

Si hacen eso, poco es decirle que algunos conductores no llevan casco y los que nunca lo portan son los acompañantes de quien opera la unidad. Circulan en el camellón central de la avenida Luis Caballero donde está prohibido que circulen, lo pueden hacer en los carriles de baja velocidad, pero no lo hacen porque ahí no pueden correr como lo hacen en la avenida central.

Comprendemos que la situación económica obliga a adquirir una motocicleta porque un automóvil está fuera de su alcance, pero debe de regularse la velocidad, ponerle límites, porque superan al desplazamiento normal de los autos, camionetas y demás vehículos automotrices.

En Cuba hay motocicletas que prestan el servicio de taxis y son seguros, y tienen la licencia que los acredita. ¿Cómo lo hacen? Habilitan una especie de “calandria” como las de Guadalajara, y que también circulan en la Cd de México en este caso arrastradas con bicicletas. Esto es una butaca que va techada y que aloja cómodamente a tres y hasta 4 personas de manera cómoda y segura.

El tamaño de la calandria le da la visibilidad a los automovilistas, y sobre todo porque se desplazan a no más de 40 kilómetros por hora.

Esto es un reclamo popular, de los ciudadanos victorenses, ojalá tome nota de este tema a quien corresponda.