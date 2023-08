POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Todavía no terminaba “Alito” Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI de pronunciar su mensaje de pronunciamiento a favor de Xóchitl Gálvez Ruiz, cuando las principales figuras de Morena “manifestaron inconformidad”, soltaron una cadena de señalamientos contra esa gran alianza de partidos, lo cual pone de manifiesto su preocupación por la decisión que fortalece la unidad del Frente Amplio por México.

En pocas palabras, a la corriente guinda no le gustó que el Tricolor se sumara al proyecto que impulsa a la senadora y donde confluyen el PAN y el PRD.

Desde instancias gubernamentales se trabaja en busca de pruebas o argumentos para combatir la popularidad de Gálvez, es probable que venga una andanada de pronósticos reservados, igual que hace seis años Ricardo Anaya Cortés fue acusado de corrupción por el Ministerio Público, justo antes del arranque de la campaña electoral.

Mientras tanto en las redes los Xóchitl lovers invadieron las redes festejando que el PRI cerrara filas en torno del proyecto X.

La cuestión es que por lo pronto Gálvez Ruiz se convierte en la primera precandidata formal de este proceso a 48 horas de que arranque el año político 2023-2024.

2.- Muchos se preguntan que ha hecho diferente a Xóchitl Gálvez Ruiz de otros candidatos(as), los del pasado y los que aspiran en el presente, y no es su historia de éxito, la que anima a muchos a sumarse a su proyecto, sino la manera como la cuenta y logra captar la atención de quien la escucha. En otras palabras, la fortaleza de Xóchitl Gálvez Ruiz está en saber comunicar, tiene ese don, muy similar al orador cotidiano de las mañaneras.

Beatriz Paredes Rangel, es una oradora profesional de la política, pero su formalismo, la rigidez de su discurso no impacta en las masas, quizá lo logra en el selectivo grupo de la clase política y en los círculos que mueven la economía en este país, todos ellos juntos no representan ni el 20 por ciento del electorado que aparece en la lista nominal.

Claudia Sheinbaum Pardo, observa mayor debilidad en la asignatura de comunicación. Los antecedentes que trae, es que siendo Jefa de Gobierno, hoy con licencia, no logró conservar el poder heredado en las alcaldías de la Cd. de México y en 2021 de 16, Morena sólo ganó 7. En esa misma elección, el efecto López Obrador no fue suficiente para retener el poder en 9 alcaldías, 8 ganadas por la alianza PAN-PRI-PRD y una más por el PAN en solitario. Ya desde ahí se ve desquebrajada la fuerza de una corriente política y del caudillo que parecía invencible. Son datos que no podemos desechar en un análisis serio y elaborado con madurez.

En política dominar la asignatura de comunicación es fundamental, hay muchos ejemplos, uno de ellos es El Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, que pasará a la historia por ser el primer y hasta ahora el único caso, que gana una elección como candidato independiente a la gubernatura. Su capital político en 2015 fue tener más de 250 mil seguidores en Face Book, en ese tiempo muchos políticos creyeron que si se aplicaban en esa red social iban a lograr un importante crecimiento, lo cual no ocurrió, porque las granjas de bots no sirven para mover conciencias, sólo cambia la percepción de los observadores, y eso si es que se la creen.

El Bronco de Nuevo León antes de pensar en ser candidato a gobernador construyó esa red compartiendo capítulos amargos de su vida, como fue el asesinato de su hijo, una frase fue clave: “Prometí, frente a su cuerpo, que haría mi mayor esfuerzo por cambiar las cosas”. Ya siendo candidato solicitó a sus seguidores que pidieran a sus familiares y amigos que votaran por él.

A partir del fenómeno Bronco de Nuevo León, muchos políticos creyeron que las redes sociales eran mágicas, otro les llaman “las benditas redes sociales”, pero el efecto de impactar está en saber comunicar, en despertar las vibras de los receptores, sin ese feeling, sin esa emoción o habilidad de saber decir lo que le puede interesar al pueblo, las redes no aportan nada al político.

Cerramos el tema con un dato histórico, para la antigua Grecia, quien detentara el poder debía demostrar su capacidad de oratoria. Cuando Nerón iba a subir al trono, tras el asesinato del emperador Claudio, que era su padrastro, y que fue envenenado por Agripina (madre de Nerón), ella mandó a traer del destierro a Séneca, filósofo, escritor, político y orador, para que elaborara el discurso del joven (tenía 16 años) que debía pronunciar ascender al trono. Así de importante era el requisito.

En los nuevos tiempos, ya no se requiere la oratoria acartonada, ni lenguaje rebuscado, sino una comunicación que no sólo llegue al cerebro, sino a la parte sensible del ser humano, esa es la comunicación que realiza Gálvez Ruiz.

DECIDIDO APOYO DE AMÉRICO AL MUNICIPIO VICTORENSE.- Habitantes de la colonia Tecnológico de esta capital, dejaron testimonio de su reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por su invaluable apoyo a la administración municipal que encabeza Eduardo Gattás, y con ello hacen posible ambas gestiones, la transformación de la ciudad. El caso específico de las obras de pavimentación consistente en 1,362 metros cuadrados de pavimentación asfáltica que le han cambiado el rostro al sector encuadrado en la calle Arquímedes, entre Kleeper y Pitágoras.

Son 5 mil 261 los beneficiados con esa obra, cuyo agradecimiento fue puesto de manifiesto por Yohomara Jaramillo, representante de los vecinos de ese sector, quien pidió al Jefe Edilicio ser portador del agradecimiento al gobernador Américo Villarreal.

El apoyo del mandatario estatal a la administración que encabeza Gattás ha permitido optimizar los recursos en materia de obras públicas, lo que permitirá duplicar la inversión en más de 400 millones de pesos tan solo en este año.

Hay confianza de que el gobernador Villarreal seguirá apoyando a Victoria para que recupere la imagen de ciudad digna, y los recursos sigan fluyendo a través del Fondo de Capitalidad.