Por: Raúl Terrazas Barraza

Geño

Este viernes se produjo la información que cientos de miles de personas esperaban escuchar y más que todo ver, la puesta en libertad del ingeniero Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas y quien estaba encarcelado por acusaciones que jamás se pudieron confirmar, pero que, mientras fueran peras o manzanas tuvo que aguantar vara.

También la gente estaba lista desde siempre, desde el primer día que de forma injusta detuvieron al hijo del estimado matrimonio de Don Eugenio Hernández Balboa y Doña Susana Flores de Hernández, leer en notas de medios informativos o escuchar en los medios de comunicación electrónica, que es un hombre limpio, que cayó en desgracia por los celos políticos de adversarios no soportaban verlo feliz por el respaldo de la gente.

Ahora, en especial los victorenses esperan encontrarlo por las calles para saludarlo y expresarle su solidaridad. Nada les daría más gusto que verlo en la moto, con el atuendo para desplazarse en ese tipo de vehículo y saludarlo, para pensar que nunca pasó nada y que, los casi seis años en la cárcel fueron un mal sueño.

El comunicado a medios que fue difundido por los abogados del exgobernador daba cuenta en su parte medular que Hernández Flores sería puesto en libertad por orden de un Juez Federal y que, podrá continuar su proceso en libertad al cambiar su medida cautelar.

Dijeron además que, al momento de dejar la cárcel, libró cuatro procesos locales que le fueron fabricados en Tamaulipas por el gobierno panista de la administración pasada y que, el único fin de las querellas era mantenerlo privado de su libertad, sin embargo, los Jueces Federales que revisaron los amparos, establecieron que los servidores públicos encargados de la impartición de justicia en Tamaulipas actuaron en forma arbitraria e ilegal.

Habría dos momentos de gusto en la gente de Tamaulipas, el primero al momento de la liberación y el segundo cuándo llegue a su ciudad natal, Victoria, la del corazón de la entidad que fue se plataforma de lanzamiento para su carrera política que le permitió ser alcalde y gobernador.

Su administración fue de grandes beneficios para todas las regiones de la entidad, las obras hablarán siempre por él, porque en todas partes está su huella de constructor, el sexenio siguiente al suyo apuntaba para tener las mismas características de gran identidad con loso grupos de la población, sin embargo, el asesinato del doctor Rodolfo Torre Cantú en los últimos días de su campañas, cambió las cosas, porque fue designado como candidato sucesor su hermano Egidio.

Desde que comenzó el nuevo Gobierno de Tamaulipas con el Doctor Américo Villarreal Anaya se habló mucho de que, superado es crítico tiempo de la administración panista, los argumentos de la detención de Hernández Flores comenzarían a desvanecerse, como ocurrió y además los habitantes de la entidad tuvieron la certeza de que el mandatario de la transformación apoyaría a la familia del exgobernador en la búsqueda de su libertad.

En gran parte también por el apoyo que les fue otorgado por el presidente de la República, Don Andrés López Obrador, quien les hizo saber que las cosas sucederían a favor de los deseos de la familia, tarde o temprano por la debilidad de los argumentos.

Los otros

Existe una versión a partir de la cual puede inferirse que los dirigentes de los partidos políticos que no tienen gente preparada para convertirlos en candidatos a cargos de elección en municipios y distritos, comiencen a explorar entre las organizaciones de la sociedad civil para poner a su disposición las siglas de los partidos y de esa forma tratar de mejorar la cantidad de votos que puedan generar.

Este tipo de información hace ver que la estructura de los partidos políticos en realidad está debilitada y que, ahora más que nunca tienen que echar mano de líderes sociales, empresariales y hasta de la academia para que se involucren en la política y los procesos a los cuales deben de sujetarse para alcanzar cargos de elección.

Desde luego, debe quedar claro que, en el escenario actual, el partido que no necesita ir en busca de candidatos fuera de su estructura, es el de Regeneración Nacional, por la sencilla razón de que, está en el poder de una buena parte de los municipios y del Gobierno de la entidad, además de que, está en posibilidades de autorizar la reelección de algunos ocupantes de cargos públicos, por tanto, requiere de menos prospectos que los partidos de oposición.

En la coalición de Juntos Haremos Historia, el PT y el Partido Verde Ecologista, estarán muy pendientes del acuerdo de candidaturas, porque todavía no se saben en qué municipios o distritos les tocaría y si se diera el caso de que, allí no tuviesen prospectos que les garanticen votos, se abrirán a la sociedad civil para aprovechar liderazgo sociales que pueden producir votos.

De manera regular, los municipios o distritos chicos, son entregados a los partidos aliados, para que postulen candidatos y cuándo no los tienen, el mismo partido mayoritario se los proporciona, sin tomar en cuenta que no sean petistas o verdistas, al fin y al cabo, el chapulineo ya es una actividad que no se ve mal, solo se critica en forma momentánea y después como si no hubiese pasado nada.