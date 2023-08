POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Que Beatriz siga pasos de Creel, bajarse de la contienda

Por primera vez vimos un acto de congruencia en la esencia que mueve a la clase política, nos referimos a cuando se anteponen los intereses del país frente a los personales. Porque en el discurso siempre nos han vendido la idea, de que las aspiraciones (de los políticos) son por el bien de todos y no por las individuales. El botón de muestra es el diputado federal con licencia, Santiago Creel Miranda que aceptó bajarse de la competencia por la candidatura para 2024, en aras de una carta que presenta ventaja y posibilidades de derrotar a la oposición.

Eran tres los finalistas, y ahora corresponde a Beatriz Paredes Rangel, con una aprobación similar a la que logró Creel, (alrededor del 20 %) declinar en esta etapa del proceso. El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés ha expresado que la gente quiere y pide a la senadora como candidata a la Presidencia de la República, pero esa es una voz que no llega a la conciencia tricolor de la tlaxcalteca.

La petición del panista ex presidente Vicente Fox Quesada para que Beatriz se retire en esta etapa de la competencia, es una invitación que por las mismas razones no llega al ánimo de Paredes Rangel.

Beatriz necesita que los notables de su partido, exgobernadores y sobre todo el líder moral Carlos Salinas, le pidan de manera discrecional o formal como lo hicieron los panistas con Creel, que en aras de la alianza del PAN-PRI-PRD, formalizada dentro del Frente Amplio México, ella decline para ir en unidad y puedan jugar un papel competitivo en las elecciones de 2024.

Es lo mejor que puede hacer Beatriz por bien propio, porque tal como están las cosas no va a alcanzar a Gálvez, su trayectoria, y sus credenciales bien ganadas en diferentes desempeños, no son suficientes para sacar al PRI de la barranca, la estructura priista ya mostró sus dimensiones en la recolección de firmas, y no hay más.

Pero los priistas están aferrados a este capítulo que parece ser el último papel escénico por protagonizar; los presagios son de que con trabajos mantendrán su registro y su futuro está más encaminado a lograr posiciones locales, como son cabildos, diputaciones locales y federales, incluso senadurías, mientras que ya prácticamente desapareció del mapa de gubernaturas, sólo le queda Coahuila y Durango en una coalición con el PAN y el PRD.

Por lo que respecta a Creel, aceptar de buena gana coordinar junto con Gálvez el proyecto rumbo al 2024, hablan bien de él. No es un premio de consolación como algunos malquerientes expresan, es la decisión expresada de ir juntos, dos capitales políticos, en un solo proyecto desprovisto de intereses personales.

Don Santiago creció con esta decisión frente a muchos mexicanos, y si se diera el caso de una posible victoria final de la senadora en la competencia constitucional, él habrá jugado un papel histórico, y lo va a realizar participando a su lado en la construcción de esa eventual victoria.

EL PAPEL DE MC EN EL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO.- Otro factor que vendría a hacer más competitivo al Frente Amplio por México, es que se sumara Movimiento Ciudadano, pero Dante Delgado, coordinador nacional del partido hasta ahora, se ve aferrado a ir solo en la contienda, pese a que sus probabilidades de captación de votos son cercanas al 5 %, máximo 6 %.

Si Dante no se suma al Frente, el mensaje es muy claro, prefiere quedar bien con la gerencia de Morena y no con un porcentaje representativo de Mexicanos que desean otra opción de gobierno.

Será hasta el 29 de septiembre cuando Movimiento Ciudadano convoque a asamblea para aprobar las reglas y método para el proceso interno de definición de su candidato, o eventual suma a la alianza del PAN-PRI-PRD.

GATTÁS PRESENTE EN EL 87 ANIVERSARIO DE LA PRESA.- El alcalde Eduardo Gattás, desde el inicio de su administración dio muestra de interés por vivir de cerca, las necesidades y avances en el medio rural del municipio de Victoria, al que ha encaminado esfuerzos en la mejora de sus caminos de acceso e iluminación entre otras cosas.

El tema lo traemos a colación ahora que se hizo presente en la conmemoración del 87 Aniversario del Ejido La Presa, donde recibió el afecto y reconocimiento a su gestión por llevar satisfactores a las demandas de los habitantes de ese punto de la zona rural.

Pedro Sánchez Treviño, comisariado ejidal agradeció al alcalde Gattás y a su señora esposa, Lucy Rodríguez de Gattás sus apoyos, en el caso de la presidenta del DIF Victoria, por sus programas de asistencia social, y en cuanto al Jefe Edilicio, valoro su presencia porque muchos de sus antecesores nunca se habían parado en ese sector.

Sánchez Treviño expresó que el trabajo realizado en las comunidades rurales contribuye a propiciar mejores condiciones de vida de las familias asentadas ahí.