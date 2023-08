Por: Raúl Terrazas Barraza

Defensa real de espacios políticos femeniles

Cuando se habla de que las mujeres tienen derecho a la paridad en los cargos públicos a los que se llega con el respaldo de los partidos políticos, era claro que vienen muchas cosas referentes al respeto de los derechos de las mujeres en la política, como el Acuerdo de colaboración que firmaron la Colectiva Nacional 50+1 y el Instituto Nacional Electoral con la finalidad de promover la defensa de ellas en la vida política del país.

Esa colaboración influye cursos como el contenido en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE, que será para formar Mujeres Líderes como Promotoras de los Derechos Políticos de ellas y que se realizó ya en la Ciudad de Guadalajara, en el Estado de Jalisco.

La idea con el Acuerdo de colaboración es ir en directo y, por tanto, sin escalas en la búsqueda de pluralidad, protección y visibilidad de los derechos político-electorales de las mujeres, además de aquello que estableció la presidenta del Colectivo 50+1, Claudia Corichi García en el sentido de respetar las diversidades de las mujeres y las grandes coincidencias por la igualdad y los derechos políticos-electorales de los liderazgos femeninos.

Infinidad de personas en el estado y el país celebran el hecho de que se conjuguen esfuerzos que fomenten el intercambio de conocimientos, y experiencias en torno a la cultura político democrática, el respeto de los derechos humanos de las mujeres, el financiamiento público destinado a las candidaturas de las mujeres, tiempos de radio y televisión para que la igualdad quede garantizadas, sensibilización en violencia política contra las mujeres en razón de género y la disponibilidad de herramientas para la comunicación electoral.

Ante el arranque del proceso electoral concurrente del 2024 en unos días más, todo aquello que implique respaldar la participación de las mujeres en las candidaturas de cualquier partido político o coaliciones tiene un gran valor y sacar adelante la responsabilidad de postular la mitad de mujeres y la otra mitad de hombres será algo que la sociedad distinga.

De no existir claridad y en un plan de rechazo a más candidaturas de varones, la invitación es a razonar el voto y quizá de existir información en el sentido de que se negaron espacios a mujeres, los electores pueden castigar a los partidos con su voto al entregarlo a mujeres de otro partido, no le hace que no militen allí.

Tanto la Comisión del INE como la del IETAM que tienen a su cargo el asunto de la paridad de género, vigilarán que los partidos no falten a su obligación de 50 y 50 por ciento en las candidaturas y todo aquello que se haga sobre el tema purificará el proceso electoral.

Además, obligará a los partidos políticos impulsar la carrera política en las mujeres para que, llegado el momento de postular exista de donde seleccionar a quienes aparecerán en las boletas electorales con la idea de una buena oferta electoral a los votantes.

Los otros

A gestión del Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, Nacional Financiera, NAFIN, otorgó mil millones de pesos para que, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico que tiene a su cargo Ninfa Cantú Deándar y mediante el Fondo Tamaulipas, puedan otorgarse créditos para impulsar el desarrollo de micro, pequeñas y medianas empresas.

Se trata de un programa denominado Impulso, a través del cual los dueños de este tipo podrán gestionar con la asesoría de funcionarios del Fondo Tamaulipas, recursos que les permita mejorar su oferta incrementar sus ingresos y serán créditos de muy bajo interés, de los cuales ya fueron entregados los primeros en un evento al que asistió el licenciado Rafael Reyes Pérez Ocaña, Director Regional de NAFIN en el Noreste del país.

Por demás está decir que los mil millones de pesos de los recursos aportados por Nacional Financiera generarán una dinámica económica importante en Tamaulipas, en virtud de que, la productividad y ventas aumentarán y los empresarios estarán en posibilidades de pagar los créditos en forma más holgada.

En la entrega de los primeros créditos para empresarios micros, estuvieron presentes la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Cantú Villarreal, su homólogo de Altamira, Armando Martínez Manrique, un representante del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz y el alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, porque sus municipalidades son los primeros beneficiados con la operación del Fondo Tamaulipas.

Faltan 13 días para la definición de la candidatura del Frente Amplio por México, dado que, el tres de septiembre se llevará a cabo la consulta ciudadana en los 300 Distritos Federales Electorales para que los militantes determinen a quién de las dos aspirantes, Beatriz Paredes Rangel y Xóchitl Gálvez Ruiz se convertirá en candidata presidencial para contender con quien resulte de la coalición Juntos Hacemos Historia, en donde, la mayoría es del Partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Ya no se menciona al otro aspirante del Frente, Santiago Creel Miranda, porque este lunes dimitió de su intención de llegar al día de la consulta como aspirante, por tanto, a él no se le hizo eso de que, a la tercera es la vencida y, para dentro de tres años el tiempo ya habrá pasado en exceso como para pensar que puede ir por una cuarta aspiración.