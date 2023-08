EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Los probables aspirantes a la candidatura municipal de MORENA lucen quietos y atados de las manos y de sus pies hasta el momento…Al estilo del viejo PRI al fin y al cabo de ahí vienen desde los que gobiernan en la cúpula estatal como los de más abajo o en medio…En las filas de MORENA nadie se mueve de más en el torno a la candidatura local…Tienen jefe…Tienen rienda…Nadie en MORENA es libre de hacer lo que se les venga en gana…Al estilo del tricolor en donde prácticamente todos los guindas de primer nivel dejando enterrado su ombligo político…Pero del PRI también ellos se trajeron no pocas de las muchas mañas políticas que llevan a la práctica y a los hechos…Aunque ahora los Morenistas se auto definen como “honestos a morir”…El PRI ahora en la lona y sufriendo el abandono de no pocos que ahora se desgarran las vestiduras a favor unos de MORENA y otros tantos que le entregaron al PAN su corazón…Al PRI se dan gusto los morenistas y los panistas en eso de maldecirlo y atacarlo, un día sí y otro día también…Pero la verdad es que de muchos de los que hoy gozan de las mieles del poder en el PRI tuvieron no solamente su alma mater en política, también tuvieron el modo de vivir y el sustento para sus familias por generaciones…Ahora dan pena ajena tantos neo morenistas que al hacer uso del micrófono se desviven en flores hacia el poder estatal y el federal y con asombro fingido se refieren a esos “sinvergüenzas” del pasado…Pero tan agrios adjetivos hacia el PRI les rebotan en la cara pero como no tienen vergüenza ni pudor alguno siguen con sus discursos contra el tricolor al fin y al cabo lo que siempre les ha importado es el bendito fruto nominal…0 me van a decir que los Morenistas de Soto la Marina por ejemplo los de cierta jerarquía a poco nunca los vimos en los mítines del PRI?…Claro que la gran mayoría de ellos ahí andaban en la promoción de los candidatos del tricolor y repartiendo lonches y playera,s así como hasta dinero para las movilizaciones y del cual por cierto los encargados de ruta por lo general le clavaban el diente a buena parte de esa lana y es que no entregaban todo…Pero es casi pecado recordarles su pasado priista pues al fin y al cabo al trasladarse a las filas de MORENA ya han sido “purificados y libres de toda culpa” tipo MANUEL BARTLETT y otros sinvergüenzas que pertenecen al círculo cercano del presidente AMLO…En otro orden de ideas es probable que el buen amigo VICENTE ENRIQUEZ empiece a tomar un mayor protagonismo político en los días por venir…Tiene VICENTE una muy buena relación con el Comisionado Vacional del Partido del Trabajo en Tamaulipas ARCENIO ORTEGA LOZANO quien ve con buenos ojos el trabajo de promoción que se está realizando en nuestro municipio…Pudiera volver a llevar mano el PT en el asunto de la candidatura a la presidencia municipal de Soto la Marina y es que es cuestión de recordar que está vigente el pacto político de MORENA con el Verde y el PT…Igual de cierto es que el buen VICENTE lleva a cabo acciones políticas a favor de GERARDO FERNANDEZ NOROÑA quien participa como una de las corcholatas del presidente AMLO en el juego interno de la 4T por la candidatura presidencial que irá en la triple coalición de MORENA-PT-VERDE.. Bueno y de las reuniones que se empezaron a realizar en casa de PANCHIN RODRÍGUEZ ABUNDIS alguien tiene novedades?…Ya era común saber que se reunían de manera continua diferentes cuadros de la política marsoteña…Se entiende que esta gente pretende emerger dentro del escenario político electoral del 2023…Dejaron de asistir a estas reuniones entre otros, el Profr. RAÚL RAMÍREZ quien está ahora formado como operador del ex Secretario del Ayuntamiento, TOÑO SILVA…Por cierto con TOÑO SILVA andan trabajando a todo lo que da todos los ex funcionarios de la administración local actual que renunciaron con él el mismo día que dejó su cargo en la presidencia municipal…También tenemos noticias tristes que compartir con todos ustedes y es que el pasado lunes falleció Don LIBORIO JIMENEZ SOLÍS, quien fue sepultado el día siguiente en el panteón de esta cabecera municipal al lado de su señora esposa…La historia del último tramo del siglo pasado de Soto la Marina tiene mucha relación con lo que fue Don LIBORIO quien se distinguió por crear negocios y comercios que generaron muchos trabajos para nuestra comunidad y claro que esa visión comercial y empresarial de la que hizo gala a lo largo de su existencia se la heredó a sus hijos quienes hoy en día significan mucho para lo que tiene que ver con el desarrollo económico de Soto la Marina…Puedo afirmar que don LIBORIO JIMENEZ SOLIS, aparte de adorar a su familia también quiso mucho a este municipio y creo que con sus hechos bien que lo demostró…Descanse en Paz…Por otro lado me comentaba el regidor HUGO ARELLANO en días pasados que bien pudiera meterse a la pelea por la candidatura municipal de MORENA que porque en primer lugar el trajo a ese partido aquí a Soto la Marina…Y sí, efectivamente HUGO fue el primero que se abrió a favor de MORENA aquí en nuestro municipio…Pero la verdad es que bajo su liderazgo el partido guinda nunca pudo levantar en este municipio y fue hasta que AMLO se hizo de la presidencia de la república que MORENA se fortaleció en territorio local…Y aparte todos recordamos que HUGO le dio contras a MORENA y su candidato a Senador el famoso JR y decidió darle su apoyo al Verde y su abanderado MANUEL MUÑOZ CANO…Entonces habría que checar con lupa el tema de la lealtad de HUGO ARELLANO hacia MORENA que es el partido que lo tiene de regidor en el cabildo municipal…De que fue el primer Morenista en Soto la Marina nadie se lo puede rebatir a HUGO…Lo que si se le puede rebatir es el tema de su lealtad política al partido guinda…Igual de cierto es que no es echándole a mismos compañeros de su partido, como HUGO pueda irse haciendo de aliados para lo que pretende…Por otro lado como se lo comenté a él mismo, tiene mucha cercanía con el presidente municipal TOÑO MEDINA, quien la verdad de las cosas lo ha tratado de lo mejor en todos los aspectos…Y claro que este es un acierto político del joven alcalde pues las sumas de regidores del cabildo le abren el camino para la aprobación de sus propuestas ante ese pleno…Y es que finalmente esto es política…Igual de cierto es que la Presidenta del DIF local Sra. IRMA JASSO DE MEDINA consiguió que el Sistema DIF estatal donara una unidad móvil para el traslado de personas con capacidades diferentes que dará servicio en nuestro municipio…De esta manera se demuestra con hechos una vez más la gran capacidad de gestión de la señora IRMA en beneficio de la comunidad de Soto la Marina…El pasado jueves tuve la oportunidad de entrevistar a la maestra JUANA IRENE HERNANDEZ CADENA quien es la nueva directora del COBAT de esta localidad…Trae todas las ganas e intenciones de trabajar de la mejor manera junto a la planta docente y de apoyo de este plantel educativo de nivel medio superior…De igual manera resaltó la importancia que tendrá su relación con los padres y madres de familia que son fundamentales dentro del proceso educativo de los alumnos…Manifestó de igual manera su reconocimiento al Lic. JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA por las excelentes condiciones en las que dejó la institución en todos los sentidos…Igual de cierto es que el Lic. JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA tomó posesión como Director del Plantel 20 del COBAT en Matamoros…El líder del PAN en Soto la Marina JUAN CARLOS ALCOCER sigue invitando a los electores para que se den de alta en la plataforma digital que les permita poder votar para elegir al Coordinador del Frente Amplio por México (FAM) o lo que es lo mismo al próximo candidato o candidata del PAN-PRI-PRD a la presidencia de la república…Este proceso interno del FAM se realizará el 3 de septiembre y los simpatizantes tienen hasta el 20 de agosto para registrarse y de esta manera poder participar con su sufragio…Este próximo mes de septiembre es el Mes del Testamento, así que es necesario que quienes tengan pendiente tan importante trámite aprovechen los importantes descuentos que se aplican en todo el país por parte de los notarios públicos diseminados a lo largo y ancho de nuestra hermosa nación…En Soto la Marina contamos con dos despachos notariales como son los del Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN en la Calle Miguel Hidalgo con Benito Juárez en plena zona centro y el que está frente a la plaza vieja y cuyo titular es el abogado MENDIOLA…En Soto la Marina como en el resto de nuestro estado ya pueden oficializar su relación las personas del mismo sexo de acuerdo a lo que le comentó el Lic. ANTONIO CORONADO HERNANDEZ titular del Registro Civil en nuestro municipio…Comenta el Lic. TOÑO CORONADO que por parte de la dependencia a su cargo hasta el momento han contraído matrimonio un total de tres parejas del mismo sexo…Por otra parte, sigue tomando fuerza el rumor sobre la influencia de la que hará gala el famoso TRUKO en el tema de la próxima candidatura del PAN a las alcaldías de todo este distrito electoral…Se dice que en el 2024 prácticamente en todo este distrito electoral los candidatos a las alcaldías llevarán el fierro político del TRUKO…Por cierto en Soto la Marina quien de la clase política consideran mis estimados lectores, es el que goza de la confianza y del aprecio particular del TRUKO?..Se las dejo de tarea…Aunque no creo que sea muy difícil adivinar esta pregunta…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…