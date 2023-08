EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ALFREDO VARGAS GONZÁLEZ rompió en grande la escena local en pasado fin de semana, y que de manera altruista llegó a Soto la Marina con una magnífica Brigada Médica con la que se beneficiaron cientos de familias de nuestro municipio…La jornada de salud se desarrolló en conocido salón de fiestas ubicado a un costado de la carretera nacional en esta localidad…No se porque y es que no se lo he preguntado a ALFREDO, sobre el propósito de estas acciones, pero me queda claro que es una persona de buenos sentimientos que le quiere retribuir a su gente, lo que DIOS le ha ayudado…Esta vez tocó a la zona urbana la realización de dicha Jornada, pero estas las ha desarrollado en varias comunidades rurales del municipio y gracias a acciones como éstas es que hoy en día muchas personas cuentan con una silla de ruedas, aparatos ortopédicos y medicinas que por sus costos, la verdad es que les hubieran sido casi imposibles de conseguir…Bien por ALFREDO!…Por cierto en estas acciones de bienestar común colaboran de manera muy cercana con ALFREDO VARGAS GONZÁLEZ algunos buenos amigos como MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO y TOÑO HINOJOSA ARELLANO entre otros…Personas ellos dos que conocen en lo general nuestro municipio y que la verdad es que tienen amistades en cada comunidad…En otro orden de ideas, el presidente AMLO está tratando de meter el odio entre las diferentes clases económicas de nuestro país, mediante los nuevos libros de texto gratuitos que ya circulan en algunos estados de la república…Su afán por ser llevado a los altares de la historia nacional lo llevan a puntos extremos como el que se cite en los nuevos libros de texto que él fue víctima de un fraude electoral en la elección que perdió con FELIPE CALDERON…Fraude del que por cierto, jamás ha presentado la menor prueba…En unos de estos nuevos libros para los alumnos mexicanos de educación básica han sido muy cuidadosos sus asesores venezolanos algunos de ellos en resaltar la pobreza de la sociedad como magnífica manera de vivir y la riqueza como una manera grotesca de existir…La lucha de clases marxista que creíamos muerta en nuestros tiempos ahora está queriéndola revivir el presidente AMLO…Por un lado AMLO promueve la pobreza como un medio maravilloso de coexistir y por otro lado permite que sus hijos se den la gran vida que solamente se ofrece en países como USA…Contradictorio el presidente en el decir y en el hacer…En temas locales la presidenta del sistema DIF municipal IRMA JASSO DE MEDINA encabezó una jornada de limpieza por algunas calles de la zona centro el pasado lunes en compañía de funcionarios de la dependencia a su mando…El liderazgo de la señora IRMA es notorio y por demás ejemplar en cuanto a la entrega que deben de tener y de demostrar los empleados del DIF en beneficio de la sociedad más necesitada…Como que el trabajo de las llamadas corcholatas en nuestro municipio hasta ahora ha sido muy raquítico y es que casi nadie habla de este tema…Aunque sí tenemos casos de algunas corcholatas que tienen representantes en Soto la Marina, la realidad es que hasta ahora la mayor parte de ellas no logran generar emoción alguna entre la comunidad…Y la verdad es que eso de la mentada encuesta para definir al o la candidata presidencial de MORENA es una nube de humo…Pues todos sabemos que será única y exclusivamente el dedito santo de AMLO el que definirá el rumbo de esta campaña, que no es campaña según los guindas…Me dicen que ahora que anduvo por acá AMERICO JR con lo de la cabalgata de Tepehuajes a El Porvenir, no hizo distinciones de ninguna índole pues saludó con el mismo aprecio a todos los cuadros Morenistas locales que se le acercaron a saludarlo y pedirle la clásica selfie del recuerdo…De igual manera fue atento y cordial con todos los funcionarios estatales de Soto la Marina que acudieron a tan importante evento en esa parte de la zona sur, del municipio…Sabe AMERICO JR la importancia de darle su lugar a todos los que forman parte de la estructura tanto del gobierno estatal como de quienes participan con los colores guindas y en la AVANZADA…Son tiempos estos de sumar y no de restar…De que en Soto la Marina hay diferencias grandes y grillas subterráneas y públicas entre la familia guinda no se puede eso negar… Todos sabemos de este tema, unos menos y otros más…Pero quien tiene la menor pizca de sentido común sabemos que la relación personal y política entre la mayor parte de los funcionarios estatales entre sí no pasa por sus mejores momentos…Pero al final todos coinciden en la suma de voluntades en torno a los proyectos políticos y de gobierno del Dr. AMERICO VILLAREAL ANAYA…Cada quien, por su lado, es posible…Pero todos adentro de la parcela política del gobernador…Lo que al gobernador AVA y su brazo político ejecutor denominado AVANZADA le interesa es entregar las mejores cuentas en la elección del 2024 ante el presidente AMLO…Por ahora es notorio por demás que la administración tamaulipeca está echando todo a favor de CLAUDIA SHEINBAUM…Pero si el proyecto se cayera de última hora por las circunstancias que sean, debe de tener el gobernador en mente un plan B de reacción inmediata que le permita subirse de manera rápida y pronta al candidato que elija el presidente para que vaya por su sucesión…Por cierto ya que andamos con la política de grandes ligas con todo y el crecimiento evidente de XOCHITL GÁLVEZ aun no sabemos de alguien que en Soto la Marina esté a cargo de su promoción política…Ni en Tamaulipas alguien se ha destacado por estar al frente de su trabajo interno de posicionamiento…Pero dejando de lado el tema de su coordinación la realidad es que XOCHITL se ha convertido en un fenómeno político de grandes dimensiones e inesperado a la vez…Trae XOCHITL muy preocupado al presidente AMLO para quien se ha convertido en una obsesión atacarla diariamente en sus mañaneras…Si XOCHITL no fuera realmente un peligro para MORENA en el 2024 entonces el presidente ni se preocupara en mencionarla…Pero el propio presidente al atacarla en cada mañanera se encargó de que hoy en día XOCHITL sea conocida y además reconocida en todo el país…Pues me comentó el dirigente de los taxistas locales RICARDO CASTILLO que el pasado periodo vacacional de verano fue desastroso para quienes integran este gremio municipal de la CTM pues la demanda de sus servicios fue realmente muy baja…Pues el ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA fue eliminado del grupo de panistas, priistas y perredistas que buscan la candidatura presidencial tripartita al no poder reunir el mínimo número de firmas de apoyo que se les pidieron…Le pesó y en serio el no estar residiendo en nuestro país al tener encima y resoplándole en las orejas el aparato federal de justicia del gobierno federal…Así era mucho pero mucho muy difícil que el jefe de los cuernos pudiera conseguir tal propósito…Por cierto quienes sí pasaron a la siguiente etapa son SANTIAGO CREEL, ENRIQUE DE LA MADRID, XOCHITL GALVEZ y BEATRIZ PAREDES RANGEL..De entre estos cuatro surgirá el candidato presidencial del PAN-PRI-PRD del Frente Amplio por México y que se dará a conocer como fecha límite el tres de septiembre…Casi podemos asegurar que la buena será XOCHITL…Aunque por experiencia, tenemos que decir, que esto no se acaba, hasta que se acaba…En territorio marsoteño, me da la impresión, no se ustedes, pero como que los panistas están apagados o esperando ver como se empieza a vislumbrar el panorama político electoral…No se ve la chispa panista tan tradicional de las anteriores campañas…Como si los últimos resultados electorales los tuvieran en un estado de shock…Para estas fechas en las últimas campañas ya hasta precandidatos municipales tenían…Esta vez el panorama azul se deja entrever triste y desolador para quienes llevan los colores azules tatuados en el alma y en el corazón…Porque déjenme decirles que en Soto la Marina hay panistas de convicción de esos que se entregan a todo lo que da a favor de sus candidatos…Esperamos por bien del escenario electoral marsoteño que los azules se pongan las pilas para que así el tema electoral se ponga candente a través de una competencia política fuerte y apasionada rumbo al 24…Aunque igual otro golpe anímico al corazón de los panistas marinenses puede ser la descalificación de su líder moral el ex gobernador CABEZA DE VACA como aspirante al boleto presidencial…Se viene el mes de septiembre y con ello el Mes del Testamento…Así me lo comentó el Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN en su calidad de titular de la Notaría Pública 303 de esta cabecera municipal…En el Mes del Testamento se ofrecen trámites en ese sentido con descuentos de hasta el cincuenta por ciento en relación a los cobros que se aplican durante el resto del año…Así que a aprovechar…No hereden problemas a sus familiares!…Mucho éxito le deseamos el Lic. JUAN LEOPOLDO INFANTE GARCIA en su nueva responsabilidad como Director del Plantel 20 del COBAT en la fronteriza Ciudad de Matamoros…Deja el Lic. JUAN LEOPOLDO un excelente historial de trabajo durante casi diez años al frente del COBAT 16 de Soto la Marina y claro que este ascenso dentro de su trayectoria profesional, no es fortuito ni resultado de la suerte…Todo esto es producto de su esfuerzo y capacidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…