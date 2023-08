Por: Raúl Terrazas Barraza

Tarjetahabientes ganan una a Bancos

Hace unos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación justificó a partir del criterio jurídico del personal de la Primera Sala, que el pago de intereses moratorios reclamados de quienes denuncian la disposición de dinero de su cuenta sin la autorización del propio cuentahabiente debe contabilizarse a partir del aviso de los cargos no reconocidos.

Sin duda este es un gran avance para miles de personas que son víctimas de los delincuentes de dinero plástico, debido a dos cosas, primero, se coloca al tarjetahabiente como dueño único y absoluto de sus fondos, mismos que nadie puede tocar si no es con su firma autógrafa, electrónica, su. huella o su iris y segundo porque obliga a las instituciones bancarias ser más precavidas en sus candados y sistemas para evitar el robo de dinero de cuentas.

Debido a la gran cantidad de casos de esta naturaleza, es que, muchas cuentas bancarias son canceladas y el dinero retirado de los Bancos, pese a las bondades del uso de la electrónica para el manejo de las cuentas bancarias. El asunto es que mucho dinero se esfuma de las tarjetas plásticas y los clientes del sistema mexicano bancario tienen que pasar horas y horas en oficinas en las cuales nadie les da la atención requerida en virtud de que están allí para reclamar aquello que era suyo y que confiaron a los Bancos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación subraya que, tratándose de cargos no reconocidos con tarjeta de débito, la institución financiera depositaria tiene la obligación de conservación y restitución del dinero cuya propiedad le transfirió la persona cuentahabiente y, por ende, al no reconocerse cargos por retiros, si los Bancos no restituyen el monto del cargo, deberán pagar intereses moratorios en razón del seis por ciento anual, en términos del Artículo 363 del Código de Comercio.

Se justifica la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entró en vigor esta semana, dado que, la responsabilidad que provoca el descuido del dinero surge desde que se detecta su indebida disposición y no hasta la resolución favorable para recuperarlo porque la institución bancaria se niega a devolver.

Por lógica tiene que reembolsarlo, pero, si es mediante un juicio, que no debería de llevarse a cabo, implica que la institución bancaria obligue a sus clientes a reclamar aquello que es suyo mediane un proceso.

El punto es que los Jueces y Ministros de la Suprema Corte, coinciden en que, la devolución de aquello que se descuido debe efectuarse con el solo aviso que realiza el dueño del dinero plástico y en caso de procedimiento los Bancos tienen que pagar los intereses que de manera eventual el dinero hubiera devengado.

Un documento publicado en el Semanario Judicial de la Federación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuenta de la resolución a favor de los propietarios de tarjetas de debido y, en virtud de la gran cantidad de casos de sustracción de dinero de las cuentas, es necesario que los ciudadanos sepan que los Bancos están obligados a reintegrar de inmediato los montos no reconocidos.

Por tanto, como luego dicen, machetazo a caballo de espadas, porque una institución experta en cobro de intereses moratorios a quienes les debe y se atrasan con sus pagos, tiene que pagar por determinación de la Suprema Corte de la Nación ese tipo de intereses a quien debe de reclamar por proceso legal la devolución del monto sustraído y los consecuentes intereses ganados por el dinero en el tiempo que el juicio durase.

La única forma de saber el gran impacto que tiene esta resolución del Poder Judicial de la Federación sería conocer los montos del dinero por cargos no reconocidos, aunque por la cantidad de casos que la gente cuenta, es mayúsculo.

Los otros

Más allá de una vista de cortesía, la realizada por el titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas, Doctor Américo Villarreal Anaya al Director General de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, tuvo un propósito ciudadano al cien por ciento al tratarse de la gestión en firme para la reclasificación de las tarifas que la empresa del Gobierno Federal tiene en las diferentes regiones de la entidad y que, debido al calorón de más de 45 grados y la generación de millones de kilowatts de luz en las plantas y parques eólicos deben ser más bajas.

El mandatario tamaulipeco se comprometió con los ciudadanos para retomar ese asunto y lo hizo en la puerta correcta, la del Director de la CFE, para que revisados y analizados todos los escenarios pueda considerar propuestas y demandas de los habitantes de esta cada vez más calurosa entidad y que al fin paguen menos por la luz a la hora de la llegada de los recibos.

Compromisos de aquí para allá quizá sea documentar el planteamiento desde el punto de vista técnico y los efectos de las altas temperaturas y, de allá p ara acá determinar que desde mayo del 2024 Tamaulipas cuente con tarifas más bajas y bien reclasificadas para después de marzo que es cuándo la población comienza a padecer sensaciones térmicas de más de 40 y hasta 50 grados centígrados.

El licenciado Pascual Ruiz García, hijo de Don Pascual Ruiz Nieto y padre de Pascual Ruiz Salinas, fue un gran empresario de Ciudad Victoria a consolidar su empresa dedicada al ramo de las refaccionarias como una de las mejores y dar la competencia a otras que, por allá a fines de los setenta y principios de los 80 se ubicaban por la Calle Juan B. Tijerina, esa que todos conocen como la Calle 8.

Ruiz García quien formó una familia de bien con la señora Josefina Salinas de Ruiz, falleció esta semana debido a complicaciones de salud. Su muerte extrañó a todos, porque nunca se supo que estuviese enfermo, sin embargo, debido a una falla cerebrovascular sobrevino su deceso.

Además de empresario y haber representado a la CANACO y la FECANACO, incursionó de forma exitosa en la administración púbica como Contralor Gubernamental en la época del licenciado Manuel Cavazos Lerma y más tarde fue presidente municipal de Ciudad Victoria, cargo que realizó con tino.

Siempre será bien recordado y para su familia los deseos de quienes le conocieron son de reconciliación y apoyo