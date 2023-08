EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la presente semana se reactivaron las actividades en las dependencias municipales, estatales y federales, posterior al disfrute de las vacaciones de verano que tuvieron los empleados y la mayor parte de sus jefes…El periodo vacacional por fuerza genera en que los funcionarios regresen a sus actividades con las pilas recargadas para seguir desarrollando sus respectivos trabajos con ganas y mucha pasión…El cerebro y la parte física de las personas que vacacionan presentan por lo general un relax que se traduce en calma y paciencia para desarrollar su función, así como una mezcla de fuerza y una manera positiva de ver las cosas…Pues al fin y al cabo no somos robots que tengamos por fuerza que estar al cien por ciento de energía a lo largo de nuestra existencia…Cada quien disfruta de sus vacaciones de acuerdo a sus propios gustos y sus maneras de ver la vida…Quienes tienen las posibilidades económicas y así les gusta disfrutan sus vacaciones viajando ya sea a ciudades o destinos de playa o bien a sitios arqueológicos o a la montaña…Es diversa la gama de atractivos que se tienen para su disfrute…Como también tenemos casos de muchas personas a las que les encanta disfrutar sus vacaciones acostados en casa día y noche que solamente se levantan para comer o ir al baño…Es válido, pues también el cuerpo y el cerebro entran en etapa de relax y sosiego…En fin, esperamos que cada quien a su manera y quien lo pudo hacer hayan disfrutado sus vacaciones a todo lo que da…Y entrando ya a la vida cotidiana en la jungla de pavimento y acero es verdad que hacia el interior de las filas de MORENA en nuestro municipio las cosas tienden a salirse de control en torno al proceso electoral del 2024 si el tema interno continúa suelto y sin arbitro alguno que ponga orden dentro de los ánimos de las diferentes tribus locales…No hay a la vista un Morenista con la suficiente autoridad política que meta en cintura el proceso interno de selección que está ya en puerta en Soto la Marina…Nadie parece traer el bastón de mando por parte de la autoridad estatal…Son varios los grupitos que se han formado ya al interior de MORENA como hacia el interior también de los funcionarios estatales…Una auténtica y verdadera torre de Babel la que han estado construyendo paso a paso los equipos Morenistas de nuestro municipio…No vaya a ser que los Morenistas locales ya estén peleando de manera adelantada, el pastel del 2024…No se puede dejar de lado la fuerza que representa la marca guinda entre el electorado…Pero también es verdad que en la elección próxima los electores van a tener cinco papeletas en sus manos y a lo mejor la mayor parte de ellos sienten compromiso con MORENA en lo federal por el tema de AMLO pero en las demás boletas sus intenciones se pueden dispersar hacia diferentes opciones partidistas…Es decir el voto de ciertos ciudadanos pueda ser para MORENA en el tema presidencial sin que eso signifique por fuerza que también lo van a dirigir de manera robótica hacia los candidatos guindas a la presidencia municipal o de los otros cargos de elección popular…Los ciudadanos ya saben votar….En otro orden de ideas, de repente, parece ser, que los ánimos amenazan con salirse de control, hacia el interior del cabildo local…Nos la idea de que independientemente de la filiación partidista de sus miembros, como que no embona al cien por ciento el tema de la unidad entre los regidores al momento de que se desarrollan las sesiones del cabildo municipal…Puede ser bueno que haya discrepancias y puntos de vista diversos en diferentes temas pues al final resultan ideas, sugerencias y acuerdos que beneficien a la comunidad pues un debate abierto y sin ataduras genera por fuerza puntos de acuerdo y de interés para la sociedad…Aunque en algunos casos el debate envíe un mensaje de división muy marcada entre los regidores…Aunque igual de cierto es que no es una condicionante, el que hacia el interior de este pleno por fuerza todos tengan que estar de acuerdo en todo, pues ni parientes son como para que todos piensen igual…En otro orden de ideas me dicen que para el regreso a clases las oficinas del CREDE estarán atendiendo en un espacio frente a la presidencia municipal…Y que las supervisiones escolares de preescolar y de primaria seguirán en donde ya tienen años, frente a la parte sur de la plaza vieja…Lo que todavía se desconoce en el Ayuntamiento son los nombres de los funcionarios que suplirán a los que renunciaron…..Una cosa muy cierta, es que el alcalde a la hora de extender nombramientos siempre piensa en el tema de la capacidad, pero ahora más que nunca creo que va a pensar muy bien el perfil, además de la verdadera lealtad, tanto en la cuestión administrativa como en la parte política…En el desempeño de su andar político han dado muestras de sobra en estos temas y exigencias, que les ha dado muy buenos resultados…Y es que contrario a otros liderazgos políticos locales en donde en ocasiones se siente cierta libertad para el actuar, en el Grupo MEDINA no hay el menor espacio para medias tintas….Por cierto los MEDINA no van a esperar sentados y en calma viendo como se desarrollará la próxima elección local…Cual será la carta que van a presentar para la pelea electoral del 2024?…Solamente ellos lo saben y una cosa es también muy cierta, este equipo no se enamora de franquicia política alguna…El patriarca HABIEL se dice de buenas fuentes que sigue haciendo política desde el mostrador de su refaccionaria…Todos los días platica de la grilla con personas que le caen de todos los ejidos, así como en su mayor parte de la zona urbana…Tampoco es que los MEDINA estén seguros que en un momento dado les esperaría un día de campo en el próximo proceso electoral…Pero también es verdad que los adversarios del grupo en el poder municipal no parecen hasta el momento haber tomado acuerdos o firmado compromisos que les permitan ir de la mano para llegado el momento hacerles frente todos como uno solo a los MEDINA…Y créanme que si la marca MEDINA agarra a sus contrarios políticos divididos les pueden volver a recetar una derrota más…Fortaleza política no les falta para volver a realizar una exitosa campaña…Estructura que desde hace algunas campañas les es fiel, la conservan…La pregunta del millón es, con quien van a jugar los MEDINA para la alcaldía, el próximo año?…Con el alcalde?…O con quien de la familia?…Seguramente muy pronto se sabrá…Por otro lado JUAN ESTRADA realiza un excelente trabajo en la Oficina de Atención Ciudadana en la presidencia municipal…En días pasados pudimos observar a JUAN bien metido y de lo más atento en el desempeño de su función con algunas familias del municipio que acuden al espacio a su cargo en cuestiones de necesidades de medicinas, sobre todo…El pasado miércoles se celebró el 41 aniversario del Restaurant “Tampico” de don RENE GONZÁLEZ JUAREZ…Tuve la oportunidad de realizarle una entrevista en la que me comentó su enorme orgullo por seguir contando después de 41 años con la preferencia de la sociedad de nuestro municipio y de las familias que pasan por nuestra localidad…Felicidades para don RENE GONZALEZ JUAREZ y familia!…Se está gestando un mega proyecto de un hospital de altísima calidad médica en esta localidad…De momento se trabaja en el tema de la maqueta bajo la cual se habrá de construir este centro hospitalario que será de carácter privado, con la más alta calidad en ese ramo…No faltarán los que opinen que será mucho hospital para Soto la Marina, pero esta será una inversión para recuperarse a largo plazo…Ojalá DIOS nuestro señor nos brinde la oportunidad de vida para poder ser testigos del enorme salto que dará Soto la Marina en el tema del desarrollo y la modernidad que tiene tiempo que se empezó a presentar con la inauguración de modernas franquicias y tiendas de auto consumo…Algo saben los capitanes de grandes empresas sobre lo que viene para nuestro municipio en cercanos tiempos pues de otra manera no estarían arriesgando su dinero en grandes proyectos, aquí en nuestra amada tierra…En otro orden de ideas promete estar de lo mejor el Certamen Miss Soto la Marina 2023 que se está organizando por parte de la administración local a cargo del Dr. TOÑO MEDINA JASSO…Son cinco las señoritas Marsoteñas que estan participando en este concurso que con toda seguridad habrá de concentrar a cientos de familias de nuestro municipio…Hasta el momento es todo un fracaso el proyecto de MARCELO EBRARD en Soto la Marina y es que no se ve que crezca en lo más mínimo ante la comunidad electora local…Y esto no quiere decir para nada que MARCELO no pueda con el paquete de la candidatura de MORENA a la presidencia de México…MARCELO me atrevo a decir que es el de mayor capacidad de entre todas las corcholatas guindas y que tiene la más desarrollada visión de lo que nuestro país requiere y necesita…El tema es que a nivel municipal como que a su coordinador HUGO ARELLANO le ha faltado punch político para hacer crecer dicho proyecto…En Soto la Marina, quien cada día tiene más seguidores hay que decirlo, es ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ gracias al trabajo de apoyo que viene realizando el Lic. TOÑO SILVA MENDIOLA junto a un muy buen equipo político que está integrando, tanto en el pueblo como en los ejidos…Es cuanto nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…