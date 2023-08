Resuelve gobernador Américo, demandas de los trabajadores de la Secretaría de Salud

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 02 de 2023.- El gobernador Américo Villarreal Anaya dio instrucciones a la Secretaría de Finanzas para atender de manera presupuestal la petición de los trabajadores de la Secretaría de Salud para el pago de salario mínimo, a quienes menos ganan, con lo que queda de manifiesto, una vez más, la disposición y el humanismo del gobierno de la transformación, dijo el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro.

Al sostener una reunión de trabajo con empleados del área de vectores de la Secretaría de Salud, Hernández Navarro, dijo que el gobernador Américo Villarreal Anaya, ordenó que se hicieran los trámites administrativos necesarios con el fin de ajustar los salarios a quienes ganen menos del mínimo y, en este caso, con más énfasis porque él, forma parte de la familia del sector salud.

“Acabamos de sostener una reunión de trabajo con el gobernador y les tenemos una buena noticia: establecimos un plan con base a la indicación que nos dio el doctor Américo, quien dio instrucciones para que en coordinación con la Secretaría de Finanzas, buscáramos la manera de obtener el recurso para cumplir el compromiso de esta administración; estamos en buena disposición, tenemos la voluntad, por ello, mañana o pasado, veremos con Finanzas la manera de cómo resolver esto a la brevedad posible”, dijo.

Resaltó que hay voluntad y una buena disposición del gobernador y en el marco de la reunión de trabajo dijo: “adelante, ahí le habló a la secretaria de Finanzas, delante de nosotros y se acordó analizar la forma de cómo sacar el recurso y entregarlo a quien tenga derecho y en esa condición, ajustar lo que sea necesario para que no ganen menos del salario mínimo”.

El secretario de Salud, destacó que en el marco de la reunión de evaluación que sostuvieron con el mandatario estatal para analizar los indicadores, el presupuesto del año que viene, también se resolvió este asunto que refrenda el compromiso que el gobernador Américo Villarreal, tiene con los trabajadores del estado.

“Estamos trabajando muchos temas, la situación de atención médica con eficiencia y calidez a los pacientes, que funcionen adecuadamente los aires acondicionados, las plantas de luz y hemos solucionado muchas cosas con el apoyo del gobernador, estamos en una etapa de transición y buscando la forma que no afecte a los pacientes, estamos gestionando el abasto de medicamento para no tener dificultad para conseguirlo y que no falte en las instituciones, realmente nos hacemos cargo de todo ello, y buscando la forma de resolver las cosas como esto; el gobernador dio su palabra y la va cumplir, estamos trabajando y no los hemos olvidado”, concluyó.