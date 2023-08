Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Se fue el mes de julio

*Hagan caso a las recomendaciones del Sector Salud…

Qué bueno que se haya ido el mes de julio, pues ya no lo aguantábamos más de tanto calor que nos azotaba y calaba hondo. Es más hasta la ONU lo declaró como el mes más caliente del que se tenga registro en la historia de la humanidad y del planeta tierra.

Por algo se adelantó la canícula, pero eso no quiere decir que ya la libramos, no, todavía sigue y en todo su apogeo. Empezó el pasado 24 de julio y todo hace indicar que concluye el próximo 12 de agosto, son 20 días más o menos de duración de este fenómeno. Ojalá se interrumpiera por ciclones o chubascos de lluvias para mitigar esta temporada de ola de calor.

Por eso la Secretaria de Salud hace las recomendaciones necesarias para salvaguardar la integridad física de uno y entre sus múltiples efectos están el aumento de temperatura que puede resultar en afectaciones a la salud humana como insolaciones, confusión, convulsiones, golpes de calor, dolores de cabeza e incluso deshidratación.

Las autoridades recomiendan a la población no exponerse durante largos periodos de tiempo a la radiación solar, beber mucha agua y tratar de evitar actividades fuertes a las horas centrales del día. Los niños, adultos mayores y enfermos deben estar especialmente protegidos y ese es el compromiso del gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, porque la salud es primero es este gobierno de cambio.

Total que los astros cambiaron o se movieron y el medioambiente más y aun no vemos por donde se asoman las tormentas, los chubascos o algo parecido a que llueva. Solamente un milagro nos podrá salvar de esta mendiga sequía.

Tampoco hay agua y la poca que tenemos se está acabando, hay que tener cultura para conservar la poca que tenemos, porque no sabemos que vaya a pasar más adelante, pues este elemento es lo más importante para todos para poder sobrevivir en el planeta.

Y por esta razón hay un deslizamiento de tierra, reacomodo de la misma y los incendios severos se ven por muchas partes de la tierra. Que nos espera que no podamos aguantar. El Niño y La Niña andan trenzados y no se dejan uno al otro y no nos dejan respirar. O nos carga el payaso, o salimos adelante. Animo raza, no decaiga, pronto saldremos de esta.

NOTAS CORTAS

1.- Y hablando precisamente de este tema que nos aqueja a todos, allá por el altiplano tamaulipeco andan más calientes que nada, sobre todo para las alcaldías y por los diferentes partidos políticos. Se ven por ahí, por allá, acullá, haciendo reuniones en pleno despoblado, privadas o en lo oscurito. A ellos o ellas no les importa que si el niño, que si la niña, que si los extraterrestres, que la mano pachona, que si el chamuco o lo que sea les salga y los asuste, no, andan con todo, promoviéndose que son los buenos e incluso van a donde los inviten, a graduaciones, bautizos, bodas, cumpleaños, despedidas y hasta a sepelios. El caso que no quieren dejar pasar una y si la pegan mejor. Más los vemos por el Pueblo Mágico de Tula, Miquihuana y Jaumave, donde la lista es larga y no terminaríamos de mencionarlos, pero ustedes saben quiénes son. El sandillon, es uno de ellos.

Y así se han manifestado en busca de participar en el proceso electoral del próximo año. También están por las redes sociales y ya han hecho recorridos por algunas comunidades rurales. Escondidos unos y otros abiertamente para ir según ganado popularidad desde ahorita y no hay ni quien los pare. Ah, y todavía dicen, si tú lo haces, porque yo no. Mira, mira.

2.- Bueno, en Bustamante la reelección por el buen trabajo que ha desempeñado Brisa Verber Rodríguez la tiene amarrada, si es que no buscará un proyecto que tiene en puerta y de ser así, entraría al quite La “Güera” Marisela Rodríguez González, que ya fue alcaldesa en dos ocasiones y dejó buen sabor de boca en el municipio, pues es gente, sabe apoyar y sabe para qué son los recursos en aplicarlos al desarrollo del municipio, y si no va ella, pues ahí está el carismático y atento Juan Antonio Verber González, por aquello de la equidad de género. Pendientes.

Así mismo lo vemos en Palmillas, donde está amarrada la reelección de Ma. de las Nieves Ramírez Compeán, y si no quiere por cuestiones personales, ahí está más que puesto Jorge Monita Silva, aunque también esta una joven dama del mismo establo y en ella corre sangre política de querer trabajar en bien de los palmillenses.

Por cierto en este municipio de Palmillas ya se encuentran preparando todas las actividades para la celebración del 396 aniversario de la ciudad, y con ello los preparativos para realizar cinco días de fiesta, que será del 3 al 7 de agosto, donde habrá eventos culturales, artísticos, exposiciones, festejo del Santo Patrono de Nuestra Señora de las Nieves, cabalgata, jaripeo, comida, baile popular totalmente gratis y con los mejores grupos musicales, esperando que sean un éxito todo.