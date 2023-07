Por: Raúl Terrazas Barraza

Los ingresos y los gastos

De los ingresos trimestrales que tienen los mexicanos, casi el 38 por ciento se destinan a alimentos, bebidas y tabaco, en tanto que la inversión por hogar en la salud de sus integrantes es del 3.4 por ciento.

En transporte y comunicaciones las personas de este país usan casi el 20 por ciento de aquello que ganan, para educación es menos del 10 por ciento y en vivienda y servicios se va otro casi 10 por ciento.

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, ENIGH, realizada por el INEGI, señala que el promedio trimestral de ingresos de los mexicanos es 67 mil 311 pesos, elemento que se compone por 63 mil 695 pesos en forma corriente, es decir, ordinario y tres mil 616 pesos por percepciones financieras y de capital.

Ahora bien, el ingreso trimestral corriente tuvo un aumento en el 2022 del 11 por ciento respecto al 2020, un 4.6 por ciento sobre los datos del 2018 y un 0.2 por ciento, respecto al 2016.

El estudio del INEGI hace ver a través de los datos que la brecha salarial entre mujeres y hombres tiene diferencias marcadas que van en aumento ya que, en tres meses el hombre gana 10 mil 204 pesos más que una mujer, cifra que es mayor en 13 por ciento a la que existió en 2020.

Al levantamiento de la última encuestas de este tipo, el ingreso promedio para ellas fue de 19 mil 081 pesos por trimestre, mientras que para los hombres obtuvieron 29 mil 285 pesos, en un escenario donde las diferencias amplían de acuerdo con la edad, escolaridad y el número de hijos.

En el caos de la salud pueden observarse cosas significativas como el hecho de que, el año pasado se gastaron casi 100 pesos menos que en 2020, 317 pesos más que en 2018 y 308 pesos más que en 2016.

Pero, el gasto en salud creció casi el 31 por ciento en los últimos cuatro años y se convirtió en el elemento con mayor aumento entre las erogaciones que realizan los mexicanos en cuánto a sus ingresos y dese luego, en las ciudades es más alto con 463 pesos mensuales, en tanto que, en las zonas rurales es de 375 pesos.

Los datos aportados con la investigación del INEGI, desde luego que dan cuenta de una realidad innegable de los mexicanos, sin embargo, deben de ser analizados a profundidad por regiones o municipios, porque una cosa son los promedios nacionales y otras aquellos que tienen que ver con la realidad de miles de familias que no llegan ni a la mitad de los ingresos trimestrales que dice la Encuesta.

Entidades como Baja California Sur y Ciudad de México tienen el mayor ingreso corriente promedio trimestral por hogar, con 91 mil 417 pesos y 89 mil 310 pesos, de manera respectiva y los de menor ingreso son, Guerrero y Chiapas, con 41 mil 754 y 39 mil 845 pesos.

En el ese asunto de la disparidad, la encuesta revela que los hogares más ricos tienen hasta 15 veces mayores ingresos que los más pobres, esto es, que el ingreso promedio llega casi a los 67 mil en el primer caso y se queda en menos de cuatro mil 500 en el segundo caso, aunque se acota con el estudio que esa brecha disminuyó, porque en 2016 la diferencia entre ricos y no ricos era de 21 veces, no de 15.

Desde luego, el INEGI advierte con sus datos que. Ya existe la recuperación en las economías de los hogares, tras la pandemia de COVID-19, porque el ingreso promedio trimestral fue el 11 por ciento más alto que el del 2020, año en el cual los estragos de la pandemia fueron mayores para el ingreso familiar debido a la inactividad de los negocios por el riesgo de contagio que existía y que, obligó a las personas a encerrarse en sus viviendas como una formad de protección para sus familias.

El otro punto a considerar es que, una cosa son los ingresos y los porcentajes que se destinan a la compra de insumos y productos requeridos en los hogares para que funcionen de manera adecuad y otra muy diferente las cantidades que se gasta, dado que, los aumentos en los precios de los productos y servicios impacta de manera negativa en las familias al grado tal que se dejan de comprar productos o limitar servicios porque los recursos no alcanzan.

Por temporalidad, los mexicanos enfrentan escenarios de crisis financieras en los hogares, que la mayoría no saben cómo hicieron para superarlas y fue así como salieron adelante del ciclo escolar que concluyó a principios de este mes de julio, las graduaciones que se dieron en miles de hogares mexicanos, las vacaciones de verano y, es seguro que los padres de familia todavía no saben cómo harán para el arranque de las clases, es más no quieren ni pensar.

Las becas de los alumnos para el caso de las escuelas, resultó no ser ingreso que ayude a la economía de los hogares, porque del 2018 para se han reducido en cantidad de ellas y en el monto de las mismas, de acuerdo con la misma encuesta del INEGI fue casi del siete por ciento menor.

Esta semana comienza un nuevo mes, agosto y las expectativas económicas de los hogares, debido a los aumentos en los precios no aparecen como holgadas, con la gran ventaja de que, los mexicanos no se rajan y dan la batalla a las difíciles condiciones económicas.