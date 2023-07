Reconoce Leonel Cota trabajo de Américo para atender la seguridad de Tamaulipas

-El titular de SEGALMEX, también exSecretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destaca reducción de los delitos de alto impacto

San Carlos, Tamaulipas. – Julio 27 de 2023.- Hoy los estados que más problemas tienen de seguridad, son aquellos que menos trabajo hicieron para instalar la coordinación de la Mesas de Seguridad que depende de las tres instancias de gobierno, afirmó en Tamaulipas Leonel Cota Montaño, Director General de Seguridad Agroalimentaria Mexicana (SEGALMEX) y exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante su visita a San Carlos, donde además de arrancar el programa de entrega de Fertilizantes para el Bienestar, fue invitado a participar en la reunión de la Mesa de Seguridad Estatal, Cota Montaño reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya por su participación directa en el tema de la seguridad.

“Porque si el gobernador no conoce los problemas de seguridad, la gente padece las consecuencias negativas y nefastas que se derivan del desinterés de los políticos por los temas de seguridad”, afirmó el funcionario federal, quien hace tres años tuvo a su cargo la instalación de las Mesas de Seguridad en el país.

En el centro de esta región, que abarca cinco municipios y que de acuerdo con las estadísticas de la Secretaría de Seguridad Pública, tiene una notable disminución de los delitos de alto impacto en los últimos meses, reiteró que deben coordinarse las tres instancias de gobierno para poder hacer efectivo el tema de la seguridad en el país.

“Hoy los estados en que más problemas tenemos de seguridad, son los estados que menos trabajo hicieron para instalar la coordinación, porque no es un asunto del Gobierno del Estado, no es asunto del Gobierno Federal, no es asunto de los gobiernos municipales; es asunto, es la razón de las tres instancias de gobierno para que podamos hacer efectivo este tema”, dijo Leonel Cota.

Explicó que, si una instancia falla, falla todo porque son eslabones de una cadena y es donde no funcionó la estrategia de seguridad.

“A mí me tocó estar en seguridad por tres años, a mí me tocó instalar las Mesas de Seguridad en este país y donde no funcionó la estrategia de seguridad, es donde los gobiernos locales no quisieron establecer la estrategia”, explicó el funcionario federal, quién se desempeñó como secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando inició su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Cota Montaño enfatizó que es vital la participación del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional en la coordinación con los diferentes niveles de gobierno para resolver esta problemática.