POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Circula en redes un video en el que aparece Claudia Sheinbaum desplazándose en el aeropuerto, suponemos que es el de la Cd. de México, pero en el largo trayecto que recorre nadie se acerca a ella, nadie la saluda, y al parecer no la identifican o bien hay una indiferencia total hacia ella. Traemos el tema a cuento, porque Ricardo Monreal Ávila caminó por las calles del centro de Tampico, acompañado de su señora esposa, y un buen número de personas lo identificaron y lo detuvieron para saludarlo.

Monreal no desperdició la oportunidad de placearse en lugares emblemáticos del Puerto Jaibo, como es “El Globito” una refresquería que funciona en la plaza principal de la ciudad, donde comió la tradicional torta de ternera, luego se fue caminando por las calles del centro de la ciudad hasta llegar a la plaza De la Libertad, escenario de la asamblea informativa a la que asistió.

Y no hay comparación, Sheinbaun ha estado en proyección nacional por lo menos de 2018 a la fecha, y casi a diario a través de las informaciones televisivas, Ricardo Monreal también ha tenido importantes oportunidades mediáticas, pero no se compara un alfil legislativo del Senado y de la Cámara de Diputados a una Jefa de Gobierno de la Cd. de Mx.

En otro tópico, no es por sembrar cizaña, pero ya comentan los principales líderes de opinión nacionales, que el proyecto de Palacio Nacional no parece tener éxito, incluso se habla de la posibilidad de cambiar de carta, hay quienes piensan que Marcelo Ebrard pudiera dar mejores resultados por lo menos en los estados de la República, porque en la Cd de México no las tiene todas con él.

Y si a eso se agrega que precisamente la fortaleza de la senadora Gálvez es la capital de la República, para lo cual se preparó, y trabajó la plaza, pero las circunstancias la impulsaron a otro nivel, el de la candidatura presidencial.

Por otra parte, la presencia de Vicente Fox con su supuesto apoyo a Xóchitl, le hace más daño que bien. La senadora hasta ahora ha logrado deslindarse, pero al parecer le resulta difícil cortarlo con una de las expresiones que ella sabe manejar muy bien.

Esta semana se ve venir una oleada intensa de operaciones para desacreditar a Xóchitl Gálvez. En días pasados inició una estrategia para combatirla, pero no fue nada comparado con lo que se vaticina para los próximos días.

A la senadora le espera algo similar a lo que vivió Ricardo Anaya siendo candidato presidencial por el PAN, acusado de lavado de dinero, delito por el cual posteriormente fue exonerado y su expediente nunca llegó a juicio, luego protagonizó otra historia en 2021,pero es tema diferente que comentaremos en otra ocasión.

La circunstancia es que Xóchitl, además de ser muy hábil, reacciona con una rapidez extraordinaria y con sentido del humor, responde a las burlas del presidente de manera inteligente, fue el caso cuando AMLO cantó “tamales, tamales” burlándose de la forma de vida de su adversaria, y esta le respondió, “más vale tamales, que atole con el dedo”, en franca alusión a los resultados de un gobierno que prometió muchas cosas y no las ha cumplido.

Quizá la senadora Gálvez tenga alguna infracción menor, pero puede explicar muy bien de que ha vivido todos estos años, de lo que además hay constancia en el SAT.

En fin, para ser vacaciones la semana estará generando temas en torno al proceso interno de “Va por México” donde las estrellas principales son además de Xóchitl, Santiago Creel, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Francisco García Cabeza de Vaca, entre otros. Y también con las “corcholatas”, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña.

Por cierto este último sale bien librado en las mediciones de la Cd. de México, en una encuesta ciudadana, donde la puntera es Gálvez.

VACACIONES EN LA UAT A PARTIR DE ESTE LUNES.- Efectivamente todas las dependencias académicas y administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estarán en receso vacacional en un periodo que inicia este lunes y concluye el próximo 7 de agosto, esto en atención al calendario escolar-administrativo correspondiente a 2023.

El viernes 21 de julio fue el último día de actividades del ciclo escolar denominado Verano 2023-2, de esta manera concluyó un ciclo académico más para estudiantes y docentes.

El periodo vacacional que se inicia este lunes 24 es para todas las dependencias de la UAT, que operan en diferentes sedes del estado, distribuidas en la zona fronteriza, centro y zona sur de Tamaulipas.

El 11 de agosto darán a conocer los resultados del examen de admisión EXANI II CENEVAL, de esa manera podrán saber quiénes fueron aceptados en las diferentes carreras que ofrecen las facultades, escuelas y Unidades Académicas de la Casa de Estudios.

En el mes de agosto se llevará a cabo el periodo de inscripciones y reinscripciones, y los estudiantes de nuevo ingreso podrán formalizar su incorporación a la institución y seleccionar las asignaturas a cursar, en tanto quienes reingresan podrán planificar su carga académica y asegurar su participación en las clases del siguiente periodo.

Finalmente el 21 de agosto inicia el periodo de clases de otoño, y con ello, la entrada en vigor del nuevo modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante el cual se pone en marcha el nuevo plan de estudios de la reforma curricular UAT 2023.