POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Los primeros 30 días de lucha interna de las corcholatas

Aunque las corcholatas ya cumplieron un mes de recorridos por diferentes estados del país, todavía les restan 40 días de actividad. Los fríos números de las diferentes encuestas que realizadas, no difieren en los dos primeros lugares de aprobación que han otorgado los ciudadanos, y que son el primer lugar para Xóchitl Gálvez y el segundo para Santiago Creel con más del 50 % para la primera y poco más del 10 % para el segundo.

Sin embargo hay quienes no están de acuerdo con estas evaluaciones, uno de ellos es Gerardo Fernández Noroña del PT, que asegura estar mejor posicionado que la senadora Gálvez, pero además ya enseñó el color del cobre que siempre lo ha caracterizado, será el elemento “a sueldo” que estará combatiendo a Gálvez en lo sucesivo, por lo pronto lanzó la siguiente puya.

“Ya tengo la solución para que el país salga de pobre. Hay que poner a todo el mundo a vender gelatinas y tamales. Después, los afilias a Acción Nacional, los corrompes, los vuelves profundamente hipócritas y los impulsas a realizar negocios al cobijo del poder. Los millones llegarán como por arte de magia”. Falta la reacción de Xóchitl, que no es nada dejada.

La cuestión es que cada quien tiene sus números, el presidente López Obrador seguramente también dará a conocer otros números pero hasta ahora no se ha atrevido a decir que su corcholata principal está por encima de Xóchitl.

CLAUDIA Y ADÁN AUGUSTO SE DAN UN “QUIEN VIVE”.- Por lo pronto en los primeros 30 días de actividades de las corcholatas, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México es quien más estados ha visitado, pero el que más acciones productivas ha realizado, por haber visitado 58 ciudades o municipios, es el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López que fue el último en entrar a la competencia.

O por lo menos estos son los números que reportan desde la cúpula morenista, sin embargo hay otros datos descriptivos, por ejemplo Marcelo Ebrard trabaja en silencio, además con sistema diferente porque sabemos que sus grupos de simpatizantes realizan eventos de apoyo, aunque en algunos casos él no pueda asistir personalmente, pero hace presencia a través de los recursos tecnológicos disponibles.

En ese tenor estarán trascurriendo los 40 días siguientes, que forman parte de esta etapa de 70 días en la carrera aspiracional por lograr ir a la cabeza, y con ello obtener la candidatura por Morena a la Presidencia de la República. Imposible no observar la “inversión” que realizan estos participantes en un proceso interno, que no tiene control, porque no existen reglas precisas para esta etapa y el INE no puede hacer nada. Los demás partidos han permanecido hasta ahora callados frente a esta circunstancia, pese a que les va afectar, porque quiérase o no, es una promoción de la marca (Morena) y de sus principales opciones, para cuando termine el proceso interno los nombres de Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López estarán mejor posicionados que cualquier candidato de la corriente opositora.

Eso sin contar que Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña recorren el país presidiendo asambleas informativas en las que no desaprovechan oportunidad para promocionarse ellos, por lo que pudiera ofrecerse.

Usted se preguntará por qué los partidos de enfrente, PAN y PRI no realizan algo similar para estar en el candelero político nacional. Simple y sencillamente porque no tienen los recursos económicos que facilitan una agenda de esta naturaleza, porque no son gobiernos en 22 entidades como lo es Morena, porque celebrar asambleas implica movilización y eso sólo se hace con poder político y poder económico para los traslados, las tortas, los refrescos y un incentivo económico, por modesto que sea.

Así las cosas, hoy la alianza panista-priista parece destina a jugar un papel meramente testimonial en el escenario actual, sin embargo aún tienen posibilidades de defender las elecciones locales, alcaldías y diputaciones locales, incluso diputaciones federales y en algunos estados, pudieran conquistar algunas senadurías.

LOS EFECTOS DEL ENCUENTRO AMÉRICO-KEN SALAZAR.- Los resultados de la reunión celebrada entre el gobernador Américo Villarreal Anaya y el embajador de EU en México, Ken Salazar, es el preludio de lo que podemos esperar de un diálogo amistoso, celebrado en los mejores términos y donde se abordaron temas de interés para ambas partes, comoson actividades económicas, comerciales y sociales.

La expectativa para Tamaulipas de este encuentro efectuado en los mejores términos, es que dará resultados altamente satisfactorios para Tamaulipas.

De acuerdo a lo expresado por el doctor Villarreal, fue posible sostener una larga charla en donde se abordaron los temas citados líneas arriba y de los que se esperan los mejores frutos, indicó el mandatario.

Hay que señalar que la reunión privada incluyó la participación de los equipos de trabajo, tanto del diplomático norteamericano como del gobernador de Tamaulipas. También participaron los alcaldes de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas y de Laredo, Texas, Dr. Víctor Treviño, quienes efectuaron un recorrido por el Parque Binacional cuya construcción está en marcha con la concurrencia de autoridades de ambos lados, mexicano y estadounidense.

Como usted estará enterado están en proceso de construcción obras tan importantes como la ampliación del Puente III, Puente del Libre Comercio, además de la ampliación de 10 carriles en el puente Libre Comercio, para poder contar con 18 carriles de tránsito y agilizar el comercio entre las dos naciones.

Pero además de los proyectos y de las inversiones multimillonarias, lo más destacable de la agenda desarrollada entre las dos autoridades, de uno y otro lado de la línea fronteriza, es la magnífica relación entre los gobernantes de dos naciones vecinas, la magnífica disposición de las autoridades para seguir adelante en sus proyectos nacionales para beneficio de los pueblos que representan.