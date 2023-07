Por: Ana Luisa García G.

1.- El controvertido morenista Alejandro Rojas Díaz Durán irrumpió en el escenario de la confrontación del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez, el senador en funciones (Ricardo Monreal goza de licencia y es su suplente), se pronunció en contra de utilizar la fuerza del Estado para “difamar y perjudicar a la senadora aspirante presidencial por el Frente Amplio por México”, tal postura la difundió a través de un video.

Del mensaje de Díaz Durán, se trasluce que es la postura de una de las alas morenistas que están conscientes de los efectos que puede tener para la 4ª T el procedimiento utilizado desde Palacio Nacional para tratar a Xóchitl Gálvez. Quizá el Presiente tiene exceso de confianza en los indicadores aprobatorios que lo califican, pero estirar tanto la cuerda, puede reventarse y de eso tienen conciencia otros actores políticos que serán herederos de un partido que hasta ahora se observa fuerte, pero que puede desmerecer si no se maneja con inteligencia y sólo con arrebatos.

Díaz Durán dijo que no debe olvidarse que en su momento, el presidente López Obrador fue atacado desde el poder y salió victorioso. Por ello, llamó a que el Gobierno de la República no cometa el mismo error “que tanto criticamos en aquel entonces”, que su movimiento reclamó al poder, que en ese momento era encabezado por el panista Vicente Fox.

“Eso es abuso de poder, eso es lo que hizo el presidente Fox, cuando intentó desaforar al hoy presidente López Obrador, y le salió el tiro por la culata, porque millones de mexicanos lo apoyamos. Lo único que logró fue catapultarlo a la Presidencia de la República, por eso me parece no solo un error sino que no es ético el tratamiento a la senadora Gálvez, dijo el senador Díaz Durán.

Efectivamente cuando se cometen actos de injusticia, se victimiza al personaje en cuestión y le proporcionan un fuerte impulso social, que los hace ascender en el ánimo de la opinión pública de forma muy rápida. Eso es lo que está ocurriendo con Xóchitl Gálvez, que se mantuvo toda esta semana en los primeros lugares de audiencia, fue entrevistada por todas las televisoras y personajes prominentes del medio, Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leyva, Adela Micha y todas las voces y rostros que son iconos en los noticieros de radio, televisión, canales de las redes sociales y medios impresos, primeras planas en El Universal, Excélsior, Milenio, etc. Y gratis.

2.- Hay condiciones para celebrar un debate entre los aspirantes Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán López, Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, porque vienen de un tronco común que es Morena, si bien algunos de ellos han sido actores de alguna forma de gobierno, y ese si es un lado flaco que pudiera ser factor de un golpeteo.

Es el caso de la ex jefa de Gobierno de la Cd. de Mx, del senador Monreal que estuvo al frente de una de las delegaciones del entonces D.F., o bien de los actos del exsecretario de gobernación en el presente sexenio. No lo decimos por algún tema en especial, sino porque todo aquel que tuvo una responsabilidad administrativa, es imposible que no tenga algún punto débil. Sólo el que no trabaja no comete errores, esa es una gran verdad.

De tal manera que sería excelente celebrar ese debate, pero en especial la señora Claudia no vemos posibilidades de que acepte. Nada más imagine usted a Fernández Noroña sacando a relucir la tragedia de la línea 12 del Metro. De tal manera que el debate entre los aspirantes presidenciables puede quedarse sólo en una propuesta, sin respuesta.

MUNICIPIO ENTREGA DORMITORIOS A SECTOR VULNERABLE.- En esta semana que concluyó el alcalde victorense, Eduardo Gattás Báez realizó una segunda entrega de cuartos dormitorios a familias en estado vulnerables, en esta ocasión el beneficio fue para familias de la colonia Nueva Esperanza, quienes con esta contribución van a mejorar su calidad de vida. La anterior entrega tuvo lugar en el fraccionamiento Marte R. Gómez.

Esta modalidad de cuartos dormitorios, vienen a complementar una vivienda que se construye bajo la supervisión del gobierno municipal con recursos del programa Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMUN) y que son aportados por los gobiernos federal y estatal a través de su línea de Bienestar Social.

El alcalde Gattás se propone con estas acciones dignificar la vivienda familiar, se trata de casos en que por sus condiciones económicas están en estado de vulnerabilidad y por eso se les aceran estos beneficios, que se logran por la Federación y Estado, a los que agradeció en ese marco, los apoyos canalizados a través de programas de bienestar.