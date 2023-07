POR: ANA LUISA GARCÍA G.

El enfrentamiento entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador y Bertha Xóchitl Galván Ruiz ha captado todo el interés mediático en proyección nacional. El Ejecutivo en su ofuscación no mide los efectos colaterales, uno de ellos es que las corcholatas de Morena que debieran estar en este momento en el escenario principal, están siendo sepultadas por la riña verbal de él y la senadora.

De por sí, las llamadas “corcholatas”, no han logrado prender, no emocionan y las últimas semanas el pleito entre los dos personajes citados apagaron las pocas “chispas” que estaban empezando a dar calor a la carta predilecta de AMLO.

A ninguna corcholata (la o los con posibilidades reales de obtener la candidatura) le conviene subirse al ring, ni siquiera emitir una opinión porque tendría efectos colaterales en el caso de ser favorecido con la candidatura. Veremos que declara al respecto Marcelo Ebrard Casaubón, que lo tendremos en la zona sur de Tamaulipas el martes 18 de julio.

En cuanto a los llamados del INE en torno a las intervenciones en contra de la senadora Gálvez, “le valen” a ya sabe usted quien; no hace caso de las recomendaciones de la autoridad electoral, le hacen lo que el viento a Juárez, pero…esas recomendaciones son testimonios, que en algún momento pueden convertirse en un bumerán.

El resumen de esta semana que acaba de concluir, es que entre más intenta el residente de Palacio Nacional acabar con Xóchitl, la aprobación de la senadora va en aumento, el tema sigue acaparando la atención de los medios de comunicación, mientras que poco se habla de las corcholatas, y estas mantienen una sana distancia sobre este conflicto.

No nos podemos imaginar que una o uno de los prospectos de Morena a defender la 4ª T (aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República) sea entrevistado en este momento, sin ser cuestionado sobre el conflicto del Presidente y la senadora, de tal manera que mientras AMLO no abandone su riña verbal, no habrá espacios mediáticos para las corcholatas, esperaríamos que se de cuenta, que alguien se lo diga.

También que alguien le explique, que en el caso de ser Xóchitl la candidata del Frente Opositor, no siga con la actual línea, porque le hará la campaña y gratis.

ACIERTO DE GATTÁS REGLAMENTAR EL ARBOLADO URBANO.- Los primeros pasos de este nuevo proyecto tiene como propósito incentivar y proteger la forestación urbana, para lo cual fue presentado una propuesta de lo que puede ser el Reglamento de Arbolado Urbano del Municipio de Victoria esto ocurrió durante la sexagésima primera sesión pública ordinaria de Cabildo.

Qué bueno que se tomen esas medidas y sobre todo que se asegure su cumplimiento para las futuras administraciones. Porque puede suceder lo que ha venido ocurriendo con las áreas verdes de las colonias, que en muchos de los casos estas superficies son convertidas en terrenos para casa habitación, incluso para comercios. Estamos hablando de sectores que fueron fundados hace 30, 40 o más años y que no cumplieron con el requisito de esa reserva.

Hoy esos espacios de los que carecen muchas colonias y fraccionamientos, serían una importante opción de reforestación, se convertirían no sólo en pulmones de la ciudad, sino de sus beneficios en el clima al proveer de frescor en su entorno.

Por eso al mismo tiempo que nos congratulamos de la iniciativa tomada por la administración que encabeza Eduardo Gattás, traemos este tema de incumplimiento a la norma, por gestiones que le antecedieron a la actual, de tal manera que es importante tomar las medidas necesarias, para que se dé cumplimiento al Reglamento de Arbolado Urbano del municipio, que hoy se impulsa con optimismo, con las mejores intenciones en beneficio de la ciudad y de sus habitantes.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD ACTIVÓ OPERATIVO VACACIONAL. Ya se respira ambiente vacacional, algunos preparan maletas, otros se las arreglan para visitar los paseos campiranos cercanos, ya de perdido los Troncones. La cuestión es que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas puso en marcha el operativo “Verano seguro 2023”, a través del cual mantendrá la vigilancia en las carreteras, incluso proporcionará acompañamiento y apoyo a quienes transiten por el estado, sean propios o visitantes de otras entidades.

La SSP mantendrá la vigilancia durante el periodo vacacional para que se pueda transitar por la entidad con seguridad, las acciones de vigilancia estarán activas las 24 horas del día, lo hará en coordinación con otras fuerzas de seguridad, como es la Guardia Estatal, que por cierto está desempeñándose en el Programa “Bienvenidos Héroes Paisanos 2023” que tiene como objetivo proporcionar seguridad a los connacionales residentes de Estados Unidos que ingresan al territorio mexicano.

Para dar ese servicio la SSP mantiene activadas las 24 horas del día las 25 Estaciones Seguras que se ubican cada 50 km de distancia, las cuales operan como paraderos seguros que lo mismo proporcionan asistencia en casos de emergencia, que operan como zonas para descansar y prevenir accidentes provocados por la fatiga.

Además las 24 horas del día hay asistencia brindada por la Guardia Estatal de Apoyo Carretero, con recorridos de seguridad y vigilancia en los diferentes tramos; también debemos considerar los sistemas de monitoreo que vigilan en tiempo real el tránsito de turistas.

En fin, existe un gran esfuerzo coordinado y preciso para dar seguridad a los tamaulipecos y a los visitantes, con esto se apoya a la llamada industria sin chimeneas, el Turismo.