EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el alcalde TOÑO MEDINA y su mamá, la Presidenta del Sistema DIF Municipal, Sra. IRMA JASSO DE MEDINA han andado muy atareados en las graduaciones de las escuelas de diferentes niveles educativos de Soto la Marina pues en verdad que les llovieron invitaciones para que participaran como padrino y madrina respectivamente…De esta manera es por lo que tuvieron llenas es decir, saturadas sus respectivas agendas, que de por sí casi siempre están hasta el tope, de trabajo…Pero bueno al parecer la próxima semana ya casi todas las escuelas van a estar libres de este tipo de ceremonias, salvo algunas excepciones…Entrando al tema de la política municipal pues ahí tenemos que VICENTE ENRIQUEZ TORRES volvió a hacer presencia en la arena política por medio de las acciones que junto a su equipo de trabajo viene realizando y que tienen que ver con la afiliación que anda llevando a cabo para el Partido del Trabajo…Trae VICENTE muchas ganas de entrarle al asunto político local…Trae en estas acciones a algunas gentes que lo ven con buenos ojos para lo que se pudiera ofrecer en el tema interno rumbo a las elecciones del 2024…Se nota que tiene CHENTE ENRIQUEZ el apoyo de la estructura que maneja la dirigente municipal EMILIANA GARZA CRISANTO…Sobra decir que en lo que tiene que ver con el asunto interno nacional los del PT andan jugando todas sus cartas electorales con el aspirante presidencia GERARDO FERNANDEZ NOROÑA…Pues la manta que apareció en esta localidad promocionando al ex canciller MARCELO EBRARD luce maltratada y a punto de caerse…Se me hace que el regidor HUGO ARELLANO todavía no ha pasado por ese lugar paran que de perdido la enderece…Aparte de HUGO ARELLANO al parecer la lista de simpatizantes de MARCELO aún no crece de manera importante en nuestro municipio…Sin que esto para nada quiera decir que al final de la contienda interna guinda el ex canciller no se pueda alzar con la candidatura presidencial…En días pasados anduvo por acá el compadre LUPE LEAL acompañando a su jefe el Secretario de Pesca y Acuacultura en Tamaulipas, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…De repente como que algunos de los muy cercanos a JUAN JESUS tienden a perder el piso y hasta se enojan cuando alguna persona se le acerca a saludarlo…Caso contrario al del compadre LEAL quien sigue conservando esa sencillez y humildad que desde siempre se le ha conocido…Pues en bloque los regidores DIANA GONZÁLEZ DE LEON y MARGARITA FLORES GOMEZ, así como JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ se fueron en días pasados a un torneo de futbol de la zona sur en donde participaron como padrinos de la premiación…Es bueno que exista sinergia y amistad buena entre miembros del cabildo que no pertenecen precisamente a un mismo partido y es que la Lic. DIANA pertenece al PT mientras que MARGARITA llegó por el de Redes Sociales Progresistas y JUAN CARLOS por el PAN, de cuyo partido es dirigente…Cabe destacar que dicho torneo lo preside mi tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA, a quien al parecer en el sistema estatal ya no le hicieron justicia con todo y que en la campaña del ahora gobernador les ayudó con un montón de torneos de futbol, como parte de las estrategias de campaña…No se la realidad de las cosas porque a muchísimos motociclistas del municipio les cae mal o gordo que las autoridades de seguridad pública los exhorten al uso del casco en sus cabezas…Bien que saben porque no son ignorantes que el casco puede ser la diferencia entre la vida y la muerte…Da cosa ver a matrimonios en su moto cargando incluso hasta dos criaturas con todo el desparpajo del mundo…El matrimonio con sus dos peques encima de la misma moto y se enojan porque se les llama la atención…En fin…El pasado miércoles se celebró el Día del Abogado en nuestro país…Y claro que los abogados de Soto la Marina recibieron infinidad de parabienes en esa tan importante fecha en que se les festeja por parte de la familia y de la sociedad…Pues algunos piensan que el ex Secretario del Ayuntamiento, TOÑO SILVA tiene aspiraciones municipales y que ya se está preparando para ser tomado en cuenta en el proceso local del 2024…Será?…Tiene amigos en el municipio el ex Secretario del Ayuntamiento…Me dicen que incluso ya se están apuntando en su proyecto algunos de sus familiares que ya se habían subido a otros proyectos, pero según esto ahora le andan haciendo el cuadro…Pues por lo pronto tiene manga ancha para recorrer todo Soto la Marina con la responsabilidad que se le dio como Coordinador de ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ…Hablando del tema local será que el ex candidato del PAN a la gubernatura CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS va a influir en la candidatura de Soto la Marina el próximo año?…Y de ser así que tanto le seguirán sus indicaciones los panistas de larga trayectoria?…Los panistas de viejo cuño seguirán a TRUKO en todo lo que éste les ordene?…Pero también es verdad que la gente hoy en día no se va tanto por los partidos…Más bien los electores le dan su apoyo a la persona de sus simpatías personales…Bueno, se habla de que el TRUKO ya rompió con el ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA y es que se dice también que el de Xicoténcatl anda buscando la candidatura al Senado por la libre…Es decir, sin que nada que tenga que ver en esto el señor de los vientos y de los cuernos…Por cierto la línea del ex gobernador CABEZA en nuestro municipio está representada por el ex alcalde ABEL GÁMEZ CANTÚ y la mayor parte de los que fueron funcionarios estatales en nuestro municipio en ese sexenio…Hablando de ex alcaldes y en este caso la ex presidenta municipal RAQUEL ALONSO por donde habrá de participar en las elecciones del próximo año?…Ya sabemos que todos quienes fueron alcaldes sufren de manera natural un serio desgaste político ante la comunidad…Esto es normal…Pero también es cierto que al salir de todos modos siguen conservando cierta influencia entre muchas personas que les agradecen lo que les apoyaron en sus gestiones…Este es el caso particular de RAQUEL ALONSO CARMONA quien con sus luces y sus sombras políticas sigue gozando del cariño y del aprecio de mucha gente aquí en Soto la Marina…Bueno y que novedades del compadre PEPE ELIAS FLORES HERRERA?…Casi todos creíamos que iba a ser tomado en cuenta en el nuevo sexenio guinda…Pero al parecer no hubo nada para él…Sabemos que juega en Ciudad Victoria dentro del equipo del ex de muchas cosas ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO…Hasta ahí…O será que lo están guardando para algún proyecto de corte político para nuestro municipio rumbo al próximo año?..Quien sabe…Lo cierto es que no pocos políticos de Soto la Marina como que se guardaron en esta temporada de graduaciones y es que realmente hemos visto muy pocas personas del ámbito político, participando como padrinos o madrinas en las ceremonias de entregas de certificados de los diferentes niveles educativos…Claro que tenemos algunas excepciones…Más allá de grillas intestinas el Coordinador del ITEA como lo es el ProfR. LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA sigue sacando su trabajo adelante y de la mejor manera…Las entregas de certificados de primaria y secundaria para nada se detienen en la coordinación a su cargo que contempla los municipios de Abasolo y Soto la Marina…Hablando de gente buena que trabaja en el ITEA local, le envió un afectuoso saludo y un fraterno abrazo a mi estimada amiga de muchos años KARINA FORNUE…Animo KARINA!…En las ceremonias de entregas de certificados a las que hemos podido asistir se ha notado el buen ambiente que tienen entre la sociedad el alcalde TOÑO MEDINA y su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA…La gente los aprecia bien pues se les acercan los saludan y les piden la tradicional fotografía del recuerdo…Y claro que ellos se dejan querer y de buena gana reciben las muchas muestras de afecto que se les prodigan por parte de la gente…En otro orden de ideas me dicen que es inminente la incorporación de WILBERT HERNANDEZ CASTILLO a una de las áreas que quedaron acéfalas desde hace unos quince días, en la presidencia municipal…WILBERT estuvo al frente de la Dirección de Transparencia en la administración del médico ABEL GÁMEZ CANTU aunque dentro del mundo de la grilla marsoteña, de unos años a la fecha es considerado como parte del equipo MEDINA…No faltan los que aseguran que en la pasada campaña local WILBERT fue el caballo de troya que estuvo al servicio político de los MEDINA…El buen amigo PEDRO MARES fungió como padrino de la generación de egresados de la Primaria “Lázaro Cárdenas” cuya ceremonia se realizó el pasado miércoles en el Auditorio Municipal…Por cierto el Profr. PEDRO MARES JUAREZ se desempeña como dirigente de los jubilados y pensionados del sector magisterial de nuestro municipio…Los miembros de la Logia Masónica de Soto la Marina se han hecho presentes en algunas ceremonias de graduación al entregar preseas y reconocimientos a algunos destacados alumnos por su desempeño educativo…El Venerable Maestro de la Logia local lo es el buen amigo JUAN MORA SÁNCHEZ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…