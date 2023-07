POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Luego de que el Presidente acusara a Xóchitl Gálvez de haber celebrado su empresa contratos con los gobiernos de Fox y Calderón en el primer caso por un millón 17 mil pesos, la senadora le reviró: “Es tan chingona mi empresa que su gobierno la contrata”. Efectivamente la actual administración federal le ha otorgado contratos por 9 millones 105 mil 767 pesos A High Tech Services, fundada en 1993 y propiedad de la aludida.

Desde Saltillo, Coahuila, Xóchitl respondió al Presidente: “Es tan chingona mi empresa que su gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo, ni moche, ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían”.

La aspirante a ser candidata a la Presidencia por la alianza “Va por México” conformada por el PRI-PAN-PRS, retó al presidente López Obrador, a que le busque a su empresa algo fuera de lo legal, insistió en que su empresa es profesional, “tanto así que ha sido contratado por el propio Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)”.

Todavía fue más explícita, “mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía”.

Para la tarde de este miércoles, los medios nacionales ya habían averiguado que efectivamente las empresas OMEI y High Tech Services, ambas vinculadas a Xóchitl Gálvez tienen contratos con Banobras y el AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), por cantidades muy superiores a las asignadas en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.

Habrá que ver que responde en La mañanera de este jueves el Presidente López Obrador, porque como usted comprenderá, usualmente él tiene otros datos. Pero por lo pronto el Jefe del Ejecutivo le dio nuevamente elementos a Xóchitl para lucirse, para comprobar que reacciona rápido y contundente, y mostrar disposición de enfrentarlo. AMLO no se está dando cuenta de que cada vez que intenta desacreditarla o combatirla le sale el tiro por la culata. Mejor sería guardar silencio, o utilizar otros alfiles de la 4ª T.

Por cierto Mario Delgado, presidente de Morena, también intentó detener a Xóchitl a la que acusó de hacerse promoción con recursos públicos, eso es algo que no procede, porque una cosa es el sueldo de senadora y otra que tuviera en sus manos un presupuesto por ejemplo si fuera gobernadora, porque aun con licencia, sabemos que estaría “cuchareando” el presupuesto para su movilización.

Poco inteligente la acusación del dirigente de Morena y puede dar lugar a acusaciones contra la carta preferida del grupo de “transformista”.

“SI LA QUIERO” DICE TORRE ALIYÁN. Movimiento Ciudadano, el instituto político que ha logrado imponerse como gobierno en Jalisco y Nuevo León, será en Tamaulipas una opción novedosa para los votantes, porque este partido ha incorporado a sus filas a hombres y mujeres con perfiles que tienen aprobación ciudadana y que en su mayoría no provienen de la clase política, sino de la sociedad civil.

En ese marco de circunstancias, en el caso de Cd. Victoria el abogado Luis Torre Aliyán, se manifiesta desde ahora con decisión e interés de participar en la contienda por la presidencia municipal. Considera que en el rol alternativo los victorenses han pasado del PRI al PAN, luego a Morena y ahora hay condiciones para que gobierne esta capital Movimiento Ciudadano.

Le preguntamos si siendo la sede de los poderes y Morena Gobierno en Tamaulipas que reacción puede despertar en el gobernador Américo Villarreal, y respondió, creo que le puede beneficiar, estaríamos frente a un mandatario demócrata.

En cuanto a su aspiración de convertirse en alcalde de Victoria, es algo que la ha venido cultivando desde hace tiempo y lo ha hecho recorriendo colonias, platicando con la gente, recogiendo propuestas y reclamos que le permiten redondear o enriquecer su proyecto.

Torre Aliyán es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con Maestría en Derecho Laboral por la misma Casa de Estudios, y tiene una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, en España.

Por otra parte, en vías de fortalecer este proyecto, Luis Torre estará asistiendo a la XXV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Movimiento Ciudadano, evento que tendrá lugar el viernes de esta semana en el salón Olmeca del World Trade Center de la Cd. de México, y que estará encabezado por el senador Dante Delgado Rannauro, coordinador de MC.

Cerramos este comentario con los siguientes datos, MC es gobierno en 145 municipios del país, el PAN gobierna 312, el PRI 454, si tomamos en cuenta que Movimiento ciudadano nació a finales del siglo XX (en 1999 con el nombre de Convergencia por la Democracia) su crecimiento es significativo. Usted se estará preguntando en cuantos ayuntamientos ondea la bandera de Morena, la respuesta es 505, aventaja al Tricolor con 41 y a Acción Nacional con 193.

Ese es el contexto en el que MC estará dando la batalla, en la que desde ahora se visualiza que no hará alianza con la corriente opositora al régimen conformada por PAN-PRI-PRD, por cierto este miércoles el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, se refirió al “Frente Amplio por México” y declaró que “sobra mucho PRI y falta Movimiento Ciudadano”.

Expresión con la que pronuncia su simpatía por sumar a MC, que por cierto es una tendencia nacional en los círculos políticos, pero Dante Delgado ha sido muy claro, no se sumará a la alianza opositora al actual régimen.