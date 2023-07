Por: Raúl Terrazas Barraza

Los migrantes

El asunto de los migrantes en la frontera de Tamaulipas parece un asunto sencillo, pero, en realidad tiene muchas aristas, porque se trata de personas quienes debe de respetarse sus derechos humanos, por ello, el intercambio de información sobre los flujos migratorios que hay en la actualidad es una divisa básica para que las autoridades de ambos lados de la frontera México-Americana puedan hacer el trabajo que les corresponde.

A ello se debió que este fin de semana coincidieran en Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, funcionarios de los Institutos Nacional y Estatal del ramo, así como, representantes de los organismos estadounidenses que funcionan de aquel lado de la línea divisoria, en el entendido de que el Gobierno de Tamaulipas que tiene a su cargo el Doctor Américo Villarreal Anaya destina tiempo, recursos y atención adecuada a los migrantes durante su estancia temporal.

El mandatario informó en la reunión que se delinearon programas y acciones para la atención de los migrantes, que van desde la rehabilitación de los albergues en los cuales esperan el momento de ser atendidos en su petición de asilo en el vecino país del norte.

También se otorga ayuda humanitaria servicios de salud y educación y resolver con inmediatez las urgencias que puedan presentarse en los albergues de migrantes que funcionan por toda la Frontera de Tamaulipas, desde Nuevo Laredo hasta Matamoros.

Al Director del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño Yáñez y al Comisionado Adjunto para Operaciones de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Manuel Padilla J. les dijo que el interés de los funcionarios estatales es lograr un mejor equilibrio en la frontera, sin ocasionar afectación a los derechos de migrantes.

El punto de acuerdo central fue establecer mecanismos prácticos para el intercambio de información del flujo migratorio, porque ello, junto con la atención otorgada a los ciudadanos de otras naciones que esperan ser atendidos por los funcionarios de migración de Estados Unidos, dice bien del equipo de trabajo con que cuenta el Gobierno del Doctor Villarreal Anaya.

Hubo datos duros muy interesantes dados a conocer por Garduño Yáñez titular del Instituto Nacional de Migración, como Durante la reunión, el Comisionado del Instituto Nacional del Migrante, Francisco Garduño Yáñez como el hecho de que, en este año, 831 mil 144 extranjeros están identificados mediante las acciones de control y verificación migratoria y de ellos 755 mil 808 son mayores de edad y más de 75 mil menores.

Además del Gobierno de la entidad que actúa con calidez frente a los migrantes, los municipios de la Frontera del Estado deben de destinar muchas horas de trabajo de funcionarios de diferentes oficinas, poque los migrantes son personas que requieren atención y no puede negarse su presencia, además de que, con claridad señalan que no se quedarán en México, sino que, esperará el tiempo necesario para ingresar a los Estados Unidos de forma legal.

En las poblaciones de la faja Fronteriza, el panorama ha cambiado, porque los visitantes temporales que tienen, ya son vistos con naturalidad por los habitantes y, lo mejor es que, en atención a los derechos humanos que les asisten, ya dejaron de ser vistos como personas de riesgos para los connacionales y la mejor prueba de ello es la ayuda humanitaria que, tanto desde la parte gubernamental como de las organizaciones de la sociedad civil se les otorga.

El intercambio de información sobre los flujos migratorios que habrá entre autoridades de Tamaulipas y de Texas, permitirá atender las necesidades de la población migrante en las ciudades de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, que es dónde se encuentran asentados de manera temporal.

Los otros

Al final de cuentas y como era de esperarse el exgobernador del grupo de los Tres García de Reynosa no acudió a registrarse para contender por la nominación del PAN como aspirante a la candidatura presidencial, eso sí, mandó decir con su familia y su hermano el Senador incómodo, que en agosto estará en el Foro que realizará la coalición Va por México para expresar los argumentos que le mueven, porque quiere que le seleccionen como el candidato presidencial para el 2024, algo que, aunque no se quiera, da risa y no pasa de ser una puntada más del din de la carrera política del grupo reynosense.

Desde luego, mirar desde la comodidad de una lujosa residencia ubicada en la Ciudad de Dallas. Texas, que lo registran en la sede del PAN, es una acción que servirá para hacer castillos en el aire y animar a los cada vez menos seguidores de redes sociales y de panistas que tiene el exgobernador Francisco N, esto último, porque de todos es sabido que incluso, aquellos que alguna vez le creyeron, ahora se ríen y prefieren esperar su caída total.

En la misma sede del PAN se registró la Senadora Beatriz Paredes Rangel, quien fuera dirigente del PRI y Gobernadora de Tlaxcala, poseedora de un gran discurso político y quizá la que contará con el respaldo de millones de mujeres porque se identifican con las luchas libradas a favor de la construcción de un mejor país.