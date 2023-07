Por: Raúl Terrazas Barraza

Gobernador gestor

A través de la Oficina del Gobernador que tiene a su cargo el Doctor Ricardo Guerrero Morales y desde las secretarías del Gabinete del Doctor Américo Villarreal Anaya, se da seguimiento puntual a los compromisos que el titular del Poder Ejecutivo tiene con los habitantes de la entidad vía los 43 Ayuntamientos, con quienes se reunió desde el inicio de su administración para determinar aquello urgente y establecer los canales de resolución para impactar en la mejoría de la calidad de vida de los tamaulipecos.

El momento de coordinación que se vive en la entidad entre los niveles de gobierno es único, por ello, las instancias pueden establecer comunicación para dar seguimiento a los compromisos que se contrajeron en las reuniones regionales de alcaldes llevadas a cabo con una agenda propositiva y basada en la determinación del Gobernador Villarreal Anaya para aterrizar los proyectos marcados como prioritario.

Es lógico pensar que a los alcaldes no les caerán las cosas del cielo, más bien tienen que mejorar su capacidad de gestión y salirse de la zona de confort en que están metidos merced de la extraña relación que se tuvo en la primera parte de sus gobiernos con los funcionarios del sexenio estatal anterior, de quienes se retiraron, para no crearse expectativas ya que, todo aquello que oliera a inversión de recursos en obras y servicios les era incautado y realizado por gente que no era de sus municipalidades.

Desde que llegó a despachar al Palacio de Gobierno, el Doctor Villarreal Anaya abrió las puertas a los presidentes municipales y a la comunidad toda, por ello, está claro que cualquiera de los 43 alcaldes puede salir de dudas respecto a los compromisos establecidos en las reuniones regionales y que, se resolverán con recursos que aporta la Federación o el Estado mismo.

En esta administración se ha potenciado la gestión ante el presidente Don Andrés López Obrador, quien resolvió desde que el actual gobernador de la entidad fue propuesto como candidato por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional y obras públicas que se quedaron como altares a la inacción de las administraciones federales anteriores, muy pronto se concluirán.

Prueba de ello es la inversión que comenzó a ejecutarse en el dragado del canal de navegación del Puerto del Norte, que deberá de convertirse en un gran punto de convergencia para la transportación de mercancías, en especial aquellas que tienen que ver con la energía.

La tarea de gestión que lleva a cabo el titular del Poder Ejecutivo tiene carácter prioritario, como debe de ser, porque los recursos no vendrán solos para las inversiones que Tamaulipas requiere para su desarrollo y la atención a las necesidades de la población, hay que ir por ellos a la capital del país y a tocar puertas en las oficias de las secretarías en las cuales, los titulares de los despachos saben que el presidente López Obrador ha comprometido su respaldo con los tamaulipecos, para recuperar el tiempo perdido en materia de colaboración para obras.

Esta semana es una de esas en las cuales el doctor Villarreal Anaya acude a sostener reuniones en las que se toman decisiones a favor de Tamaulipas.

Los otros

Cuando los Diputados panistas que lidera el nuevoladerense Félix García Aguiar perdieron el control del Congreso del Estado y él sustituido por su compañera Úrsula Salazar Mojica en la presidencia de la Junta de Coordinación Política, de inmediato se fue a impugnar la acción al Tribunal Electoral de la entidad, sin pensar que la resolución sería favorable después de concluido el segundo periodo ordinario de sesiones, el pasado 30 de junio.

Resulta que los Magistrados del Tribunal Electoral que tiene a su cargo como Presidente Edgar Danés Rojas, con su resolución regresaron el control del Congreso del Estado a los panistas de García Aguiar y los regeneracionistas se quedaron como estupefactos, poque no se esperaba algo así y menos anunciado, porque desde un día antes, la presidencia del Tribunal Electoral anunció que llevaría a cabo una sesión en la cual, el tema era el caso de la impugnación presentada por el Legislador panista de Nuevo Laredo.

Hay una serie de complicaciones en cuánto a la operatividad del Congreso del Estado, porque se presagian cambios, pero, aquello que es decente y de buenos políticos es que, los panistas ya se dejen de jugadas y de acciones que solo impactan de forma negativa en el trabajo al interior del Poder Legislativo, por tanto, sería una gran decisión que declinaran al manejo de la Junta de Coordinación Política y alistarse para que el último año que les queda de trabajo en sus curules y cubículos sea productivo y positivo.

Además, si la actuación de los panistas fuera de bajo perfil y cada uno de ellos asumiera con responsabilidad propia su función y dejar de engordar el caldo a los hermanos García de Reynosa, quienes ya están de salida del PAN, habrían mucho para cuidar el futuro político de su partido, incluso, hasta deberían de entregar la dirigencia estatal a los panistas del sur de la entidad, por ser quienes tienen credibilidad ya que, lograron separarse de los tres García a tiempo y extirpar las ideas reynosenses de las porteñas.

El alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah es quien es, por su trabajo en el Ayuntamiento, las acciones para mantener la unidad de los panistas del sur de la entidad y descontaminarse ante el comité nacional del PAN de los reynosenses, sobre todo, porque no habrá la menor oportunidad de que sea aceptado el nombre del exgobernador de Tamaulipas como aspirante a la candidatura presidencial.

La razón de esto último está en que, los comités nacionales del PRI y del PRD, al parecer pusieron como condición que se deje fuera de la jugada, al cuestionado exgobernador panista, quien, de cara a la realidad nunca estuvo dentro de la jugada.