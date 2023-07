EN OPINON DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues el ex Secretario del Ayuntamiento, TOÑO SILVA anda desatado realizando promoción a favor de ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ quien busca ser el candidato presidencial de MORENA…El ex funcionario del Ayuntamiento local recibió su nombramiento que lo avala como el Coordinador Municipal en Soto la Marina de ADAN AUGUSTO…TOÑO no puede vivir en paz alejado del mundo de la política, por lo que apenas y se le aceptó su renuncia de manera oficial y al día siguiente ya traía la camisola guinda bien puesta…Ni quien ose criticarlo por el cambio de rumbo político que le dio a su trayectoria…Ya no es mal visto que los políticos participen hoy en un partido y mañana en otro…Este es un fenómeno ya nada desconocido por la gente…Era difícil pedirle a TOÑO SILVA que tras su renuncia en la presidencia municipal se fuera en paz a litigar o a dedicarse a sus asuntos personales…Y de hecho me dicen que los ex funcionarios que se fueron con el de la alcaldía también lo están apoyando en el proyecto de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ lo que realmente era de esperarse…También me reportan de algunos Delegados Municipales y Comisariados Ejidales le están siguiendo en este proyecto a TOÑO SILVA y es que la realidad es que independientemente de las relaciones que amarró a su paso por la Secretaría del Ayuntamiento, ya desde antes tiene contacto con mucha gente del municipio…Bueno y ya que andamos con el tema de las “corcholatas” me dicen que el regidor HUGO ARELLANO trae la coordinación de los trabajos políticos de MARCELO EBRARD aquí en nuestro municipio…Me aseguran que HUGO ya se ganchó dentro del proyecto de MARCELO…Vamos ahora a esperar a ver cuántos seguidores le logra sumar al ex Secretario de Relaciones Exteriores aquí en Soto la Marina rumbo a la encuesta que se realizará próximamente…Mientras que el equipo de funcionarios estatales así como los amigos de la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEON se han puesto el sello y la marca de CLAUDIA SHEINBAUM aquí en nuestro municipio…Poco a poco los equipos políticos de MORENA están dando color por el lado que se van a ir en el proceso interno del que el presidente AMLO es el real juez y árbitro electoral…Me pregunto a mí mismo de quien se agarraría HUGO ARELLANO para que en el equipo de MARCELO le dieran la responsabilidad del trabajo político en nuestro municipio…No cabe duda que HUGO aunque no tenga veinte seguidores en Soto la Marina es muy hábil para que le den altas responsabilidades…Siguiendo con el tema de la política, pero ahora municipal me dicen en radio pasillo de la alcaldía que en estos momentos el alcalde TOÑO MEDINA reparte su tiempo en la atención de agenda, así como en la entrega de apoyos diversos a la comunidad y de igual manera ajusta con fuerza y precisión el tema de las lealtades para lo que viene…TOÑO MEDINA es un presidente municipal joven…Hábil en la política…Se las huele que pudieran darse algunos casos de deslealtad por parte de algunos empleados del Ayuntamiento rumbo a las elecciones del próximo año, de ahí que esté en pleno proceso de la aplicación de filtros de lealtad, muy exigentes y estrictos de su parte, por cierto…Su mamá la presidenta del DIF Municipal IRMA JASSO también ajusta detalles políticos para que nada quede suelto rumbo al 2024…La señora IRMA, me atrevo a asegurar que es el más valioso activo político con el que cuenta el Dr. TOÑO MEDINA dentro de su administración y es que la señora IRMA tiene aliados en todo el municipio, todo esto producto de casi 4 años de convivencia con la comunidad más desprotegida económicamente, a quienes suele llevar apoyos de alimentos, aparatos funcionales y medicamentos entre otros apoyos…Y todo esto pesa para bien a favor del alcalde a la hora de las definiciones políticas…Por otro lado saludé esta semana al Secretario de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Se le notaba un semblante entre serio, tranquilo y preocupado a la vez…Pueda ser por la carga de trabajo en su alta responsabilidad…Puede ser que el tema de la división entre los funcionarios estatales del municipio lo traiga pensativo…O quien sabe, pero si se le notaba como diferente y meditabundo…Lo que sí es inobjetable, en JUAN JESUS, es, su enorme cercanía con el alto mando tamaulipeco…Igual de cierto es que dentro del grupo guinda en nuestro municipio es evidente la influencia y el liderazgo que emana por parte de la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN…Ella es parte del cabildo por la línea del Partido del Trabajo, pero con una influencia muy importante dentro de la familia Morenista y es que al final de las cuentas los del PT van coaligados en lo político con los guindas…Mientras que por el lado de las filas del PAN parece ser que pasan por momentos de relajación y tranquilidad pues de las alturas aún no hacen llegar instrucciones precisas al jerarca local JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ. quien la realidad de las cosas es un soldado fiel y leal a la causa azul…Es notoria la participación de JUAN CARLOS ALCOCER dentro del grupo que maneja el comité estatal y que responde a las directrices del ex gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA a través de su hermano el Senador ISMAEL…La luz pequeña que en lo político ilumina a ISMAEL es la que le genera su hermano el ex gobernador, a quien le debe lo que es pues sin su influencia jamás hubiera sido capaz de llegar al Senado de la república, salvo que fuera de paseo o a conocerlo por dentro…Con CABEZA DE VACA se acostumbró la clase política que los familiares del gobernador en turno participaran en lo político pues anteriormente la familia de los gobernadores influía pero desde las penumbras y no era pública su influencia…Mismo caso ahora con AVA en donde su hijo AMERIQUIN se involucra en prácticamente en todo lo que tiene que ver con la cosa política y de gobierno…Que esto sea malo o que sea bueno, ya serán el tiempo y los resultados los que darán cuenta en su momento…Pero de que AMERIQUIN tiene manga ancha para hacer o deshacer en Tamaulipas, es más que obvio…Me dicen que están por cambiarse las oficinas de regionales de la educación a cuyo cargo se encuentra el Profr. JUAN HERNANDEZ FORTUNA…Desde hace muchos años han estado frente a la plaza del kiosco…Pero al parecer serán cambiadas en próximas fechas a un local que se ubica frente a la presidencia municipal en plena zona centro…Me dicen que solamente se cambiará lo que es la oficina del CREDE pues las supervisiones seguirán exactamente en el mismo lugar en donde están trabajando desde hace años…La raza del café tienen ahora su “guarida” por las tardes en el Restaurante “Los Arados” del Hotel “Los Generales”…Pues en las mañanas por lo general se siguen reuniendo en el Café ARELLANO…Innumerables son las campañas políticas que han pasado por nuestro municipio y la realidad es que la raza del café nunca han estado unidos en torno a un candidato o algún partido, pues la mesa siempre da simpatizantes para unos y otros candidatos…Y esto es bueno…En otro orden de ideas, la intensa pero además criminal, la ola de calor que nos está azotando la cual ha generado que se adelante el término del ciclo escolar a partir del próximo viernes 7 de junio en Tamaulipas…Así se anunció por parte de las autoridades de educación de nuestro estado…De hecho en algunas escuelas de Soto la Marina se ha estado trabajando de manera parcial casi desde los primeros días de esta situación emergente de calor…Pues el profe PANCHO SILVA me comentó que muy aparte de los desaires que ha recibido por parte de algunos liderazgos de MORENA en el municipio, él va con el proyecto de los guindas en la elección presidencial del próximo año…Me consta que el profe PANCHO participó de manera abierta y de buena fe en la elección del hoy gobernador AVA pero al darse el triunfo electoral lo calumniaron en lo político de una manera artera y ruin con el propósito de que no lo tomaran en cuenta en el reparto del pastel estatal en Soto la Marina…Y lo lograron…Lo que no pudieron lograr fue sacar del profe PANCHO su lealtad al proyecto político y de gobierno de la 4T…Por cierto JUAN PANCHO BANDA CONDE forma parte del equipo de funcionarios estatales en Soto la Marina, así como RENE SAN GERMAN, ellos se manejan muy cercanos al mandamás de este equipo como lo es JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Quien sabe si el buen CHUCHO irá a buscar la candidatura local de MORENA el próximo año o si se va a decidir mejor por seguir como funcionario estatal…La verdad es que sí es tentador el seguir como funcionario del gobierno de Tamaulipas al contar con un excelente sueldo, camioneta todo pagado, viáticos, gastos personales incluidos así como un numeroso equipo de colaboradores prestos y dispuestos a hacer de inmediato lo que les ordene y además la relación directa con los altos mandos del estado…Pero igual de cierto es que en política como en la vida misma, cada cabeza es un mundo…Quien sabe si en un momento dado a JUAN JESUS le atraiga la idea de andar por los caminos rurales pidiendo el voto de la gente y recibiendo muestras de apoyo, pero también de críticas o reclamos de las personas y es que es cierto que ningún político puede presumir de haber quedado bien con todos…Por cierto me reportan que EROS RODRÍGUEZ GARZA causó baja del equipo de JUAN JESUS en la Secretaría de Pesca…Él es hijo del Coordinador del ITEA, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA y la maestra ALMA DELIA GARZA RAMÍREZ…Las razones de su baja no las sabemos, por lo tanto no estamos en condiciones de asegurar nada, aunque quizás, haya sido víctima de algún tipo de grilla interna…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo