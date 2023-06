POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Tremendo paquete en manos de Luisa María

La nueva Secretaria de Gobernación llega con una ventaja, su antecesor no fue precisamente eficiente, diríamos que hasta disfuncional, ya que no supo operar con las cámaras del Congreso de la Unión, ni siquiera para sacar adelante las reformas que tanto necesitó el Presidente López Obrador, y que siguen siendo de su interés. De tal manera que Luisa María Alcalde Luján no tiene la barda muy alta para dar mejores resultados que don Adán Augusto López.

Es cierto que por gobernación pasaron varios hombres que después serían presidentes de este país nuestro, que la mayor parte de ellos con excepción de Juan Camilo Mouriño Terrazo (QEPD), todos eran bastante mayorcitos.

Mouriño tenía 37 años cuando llegó a ese cargo, es decir dos años más que Luisa María, pero a nadie le pareció demasiado joven, ni inexperto para ese cargo, tampoco hubo oposición al hecho de que era español de nacimiento, hijo de padre español y madre mexicana, eran los tiempos de Felipe Calderón Hinojosa.

La realidad es que pese a que en nuestro país se habla mucho de la igualdad de género, estamos muy lejos de la equidad y aunque no se diga, el verdadero fondo de reprobación es que una mujer llegue a la secretaría más importante del gabinete, la que coordina a todos los secretarios, la que de acuerdo a la Constitución se convierte en Presidenta en ausencia del actual titular del Poder Ejecutivo por las razones que sea; en síntesis, con inmenso poder en un momento crucial como es la sucesión.

LA RELACIÓN CON GOBERNADORES Y PARTIDOS.- Efectivamente Luisa María llega en un momento decisivo dentro de su área de responsabilidad, que es el proceso electoral más importante en los tiempos de la 4ª T, cuando se renovarán las dos cámaras legislativas federales y la Presidencia de la República, estamos hablando de la continuidad de la 4ª T que tendrá que defender con uñas y dientes, amén de los cargos municipales y los congresos locales.

Pero además, Alcalde Luján tiene que en sus responsabilidades la relación con los Poderes de la Unión, los gobernadores de Morena y de otras corrientes políticas y con los partidos políticos, para acabar pronto es su responsabilidad construir o mantener las condiciones de gobernabilidad de la nación.

Luisa María Alcalde, es licenciada en Derecho por la UNAM y con estudios de maestría cursada en Estados Unidos; a los 25 años de edad arribó a la Cámara de Diputados (2012-2015) para ocupar una curul. Al parecer llegó al triunfo con las siglas de Movimiento Ciudadano, pero en los archivos de la Cámara de Diputados registran a Morena como su partido de origen.

Es cierto que sus vínculos con el jefe de la nación son muy fuertes a través de sus padres, ambos cercanos colaboradores de AMLO en la Jefatura de Gobierno de la Cd. de México, además de acompañarlo en su lucha social rumbo al poder. Pero esas han sido las reglas de siempre en la política. Se gobierna con los amigos, y si estos fueron leales en un proyecto cuyo desenlace era incierto, esto adquiere más valor.

¿Que son de izquierda? Pues sí, pero nos guste o no, el que manda en este país también lo es. Fue decisión de una mayoría de mexicanos en 2018, y en 2024, tenemos la opción de confirmarlo o de cambiar la tendencia ideológica.

Pero por lo pronto tenemos secretaria de gobernación, joven, mujer, y con proyecto de futuro.

VISITA DIPLOMÁTICA, CON BENEFICIOS PARA TAMAULIPAS. La semana que concluyó estuvo centrada en la agenda de la delegación diplomática europea que recorrió el centro y sur del estado, además de recoger a través de los alcaldes fronterizos lo que Tamaulipas ofrece en la zona vecina con los Estados Unidos. El gobernador Américo Villarreal Anaya anfitrión principal de este recorrido, lució satisfecho por las favorables reacciones despertadas en los distinguidos visitantes, lo cual vaticina una positiva repercusión en las actividades productivas de la entidad.

Dos expresiones del embajador de la Unión Europea, Gautier Mignot son altamente significativas cuando se inscriben en el inicio de una nueva relación, una de ellas fue cuando dijo que estaban, “enamorándonos de Tamaulipas, de Tampico y su zona sur”, y otra frase que seguramente animó mucho a los anfitriones, es la referente a la seguridad, y refirió que las problemáticas sobre este tema, “no deben estigmatizar o exagerar”.

Desde el miércoles y hasta el sábado la agenda elaborada para atender a los diplomáticos procedentes de Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia, fue rica en actividades que dibujaron de cuerpo entero a Tamaulipas al incluir la visita los lugares más emblemáticos del centro y zona sur del estado. Asimismo visita a museos, incluso la catedral de Tampico cuya construcción inició en 1841-1850, es un edificio histórico invaluable.

La diversidad de Tamaulipas en su riqueza natural, su patrimonio histórico, y oferta gastronómica, particularmente en la zona sur, enamoró a la comitiva diplomática, y el embajador Gautier Mignot, consideró que será del gusto europeo, y lo dijo así: “merece absolutamente la visita del turista europeo por la riqueza de su patrimonio”.