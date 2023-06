Permanentes acciones de contención y extinción de incendios forestales en Tamaulipas

-Dependencias de los tres niveles de gobierno, se coordinan para sofocar estos fenómenos, ante ola de calor que prevalece en la región

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Junio 26 de 2023.- Los trabajos para sofocar los incendios forestales que hasta el día de hoy se encuentran activos continúan, informó el Comité Estatal Forestal (COEF) integrado por dependencias como CONAFOR, Protección Civil Tamaulipas, SEDUMA, SEDER, autoridades municipales de Jaumave y algunos voluntarios.

Factores como las de las altas temperaturas que se presenta en Tamaulipas y algunas tormentas eléctricas registradas han originado que surja un nuevo incendio en el municipio de Tula, específicamente en la comunidad de Lucio Vázquez. Derivado de lo anterior, 28 personas del Programa de Servicios Ambientales (PSA) de la CONAFOR y 15 voluntarios, ya se encuentra atendiendo el evento para evitar la propagación y por ende la afectación en la zona, haciendo labores de cuantificación del área afectada para que en los próximos días se tenga el panorama real del siniestro.

Asimismo, continúan los acciones en el incendio que se encuentra en el Ejido ”San Lorencito”; el número de combatientes del fuego son 48 personas pertenecientes a brigadas forestales de los tres niveles de gobierno y que realizan maniobras para controlar este incendio considerado con mayor cantidad de hectáreas consumidas; pero sin que este represente una cifra alarmante, desde su inicio y hasta el día hoy son 375 hectáreas afectadas, principalmente de vegetación arbustiva y hojarasca, teniendo un 70 % de control y 60% de liquidación.

Por otro lado, se encuentra el incendio del ejido “El Infiernillo” dentro del área del Área Natural Protegida Biósfera “El Cielo” con apenas 33.95 hectáreas consumidas, de las cuales se tiene un 100% de control y 95 % de liquidación. Esto gracias al trabajo que han realizado 23 combatientes de las brigadas de CONAFOR y Protección Civil Tamaulipas, mismos que al concluir, se trasladarán al incendio del ejido “San Lorencito” para apoyar al personal que ya se encuentra trabajando en esa zona del incendio.

Continua la recomendación para la población, de no realizar fogatas, no fumar y no tirar colillas de cigarro encendidas cerca de pastizales o desechar envases de vidrio que son principalmente transmisores propicios de incendios de gran magnitud, en esta temporada de temperaturas de intenso calor extremo.

Así mismo en caso de observar un incendio forestal se solicita reportarlo al número de emergencias 911, para su pronta atención. Integrantes de este comité indicaron que el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, a través del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, ha instruido a las dependencias estatales para que mediante el Comité Estatal de Manejo del Fuego (CEMF) se desarrollen estrategias y técnicas que permitan disminuir las afectaciones en la población.