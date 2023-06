Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Las “Corcholatas” por el altiplano

Con el registro oficial de las “corcholatas” presidenciales, Morena y sus aliados van por su candidato para el próximo año y con ello seleccionarán a quien contenderá en el proceso electoral para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024. Por tal motivo, ya se dio el arranque formal para que cada uno haga proselitismo interno por todo el país.

En el caso de Tamaulipas y en particular en el altiplano tamaulipeco, ya empezó la pasión de los suspirantes a un cargo de elección popular, algunos se inclinaran a favor de la ex jefa de gobierno del Estado de México, Claudia Sheinbaun Pardo, y otro gran número por el ex canciller Marcelo Ebrard. Llama la atención las pintas en las bardas de estas dos “corcholatas” e inclusive vehículos con calcomanías de ambos.

También vemos que uno u otro manifiesta su apoyo a Gerardo Fernández Noroña del PT y se escucha poco por esta región semiárida los otros tres contendientes. Cierto que el partido Verde no ha tenido un fuerte arraigo en el Estado y por esa razón Manuel Velazco Coello, no pinta en nada aquí. El tabasqueño Adán Augusto López Hernández, es poco conocido por estas tierras y el que a pesar de ser conocido Ricardo Monreal Ávila, sus desaciertos cómo se maneja le hacen el desaire los electores.

Pasando a los suspirantes locales por esta región poco a poco se empiezan a inclinar por una u otra “corcholata”, aunque esta decisión personal pudiera en un futuro favorecer o truncar su proyecto político y lo vemos en cada uno de los 5 municipios del altiplano. Prácticamente la línea es Claudia, aunque también hay seguidores de Marcelo y hasta de Adán Augusto. De este último lo vemos más por Miquihuana y Jaumave.

Total hay que esperar y no hay que descobijar a nadie, pero los mismos electores de esta región, sobre todo guindas, saben muy bien con quien simpatiza cada quien. Pendientes.

Por otra parte, y sin salirnos del tema electoral venidero, nos comentan los amigos del café que en Tula ya andan por ahí operadores del “Truko” trabajando duro y su enlace principal es el ex alcalde Juan Andrés Díaz Cruz, quien este a su vez anda viendo quien podría ser el postulado por el PAN, por lo que creemos no habrá reelección ahí y todo hace indicar que ya trae encuerdado a Jorge Niño Molina, y si no, pues hay esta su esposa Lucia Báez de Díaz, nada más para respetar la equidad de género.

Aunque eso lo de Niño suena a finta, porque lo que no sabe “el niño”, es que Juan Andrés tiene la cuenta pública pendiente y que solo está utilizando a Jorge, para que llegado el momento le sirva como moneda de cambio para que la 4T le perdone lo que debe, que según se sabe asciende a más de 30 millones de pesos. Pues que se comió el muchacho.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, Tamaulipas está a la espera de la visita de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que se deje caer la “cargada” del Estado y municipios a favor del proyecto que, para la mayoría de los “morenistas” de la entidad representa la mejor opción para continuar con la Transformación de México. Seguramente veremos por ahí a los grandes representantes políticos jugándosela por ahí como promotores de la campaña de Claudia.

Tampoco se descarte otros que promueven los proyectos del tabasqueño, ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, los que se identifican como más de la izquierda, y del ex canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, quienes son los más del centro. O sea, los más Lopezobradoristas con Adán; y los más priistas con Marcelo, aunque por aquí también algunos azules simpatizan con él.

2.- Conforme se acerca el inicio del proceso electoral, sobre todo por esta región semiárida, va creciendo el número de “corcholatitas”. Y no solo por MORENA o el PT, sino también por el PAN, PRI, PVEM y MC, donde en Tula fácilmente ya están apuntados en la libreta de los amigos del café, más de 20 o 23 por Morena para ser más exactos. La bronca es para que se pongan de acuerdo y quien sea el bueno.

En Bustamante no vemos problema alguno y todo hace indicar que la buena sigue siendo Brisa Verber Rodríguez, actual alcaldesa del PAN, quien iría sin ningún problema por la reelección en su municipio y es que su trabajo, sencillez y de buen trato con la gente la recomienda, además es garantía de triunfo.

En Miquihuana no habrá reelección ya dijeron, así que “La Potra” vaya empacando maletas para que se vaya a Matamoros de donde vino y dejó malos recuerdos, dicen. En Palmillas todo apunta que el grupo en el poder retendrá el poder con quien está, o ya hay bateador emergente.

3.- Ricardo Quintanilla Leal, más conocido como “Don Billeto”, Asís de Jesús Herrera Hernández, Manuel Báez Martínez y el “Gallo”, los más posesionados rumbo al 2024 en Jaumave, según comentarios de analistas políticos locales de este municipio, aunque falta mucho, pero mucho se hablará de este pokar de Ases, sobre todo cuando se sepa quién ganó la encuesta para la grande de las “corcholatas” allá por los primeros días de septiembre. Pendientes.

4.- Adivinanza: A ver, a ver ¿Quién es el amigo del café de Tula al que sus mismos compañeros ya le apodan “El Estribo”?, por aquello de que solo “sirve para meter la pata y dice de más”. Jajaja. Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.