POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< PAN Y PRI trabajan estrategias rumbo a 2024

Los partidos PAN y PRI seguirán en coalición, pero mientras tanto hacen su lucha por separado para lograr posicionarse en el escenario político estatal rumbo al 2024, es una estrategia nacional de uno y otro instituto político, y en esas condiciones vemos que la corriente azul en Tamaulipas celebró este sábado un Taller de Formación para sus líderes locales y regionales.

Por su parte el Revolucionario Institucional está impulsando Conversatorios Ciudadanos, donde se proponen escuchar las propuestas para atender los problemas que surgen precisamente de las consultas ciudadanas. Estas ideas se llevarán a foros con la sociedad organizada, con expertos que conocen la temática para aportar soluciones.

Los comentarios que surgieron en el contexto del foro del PAN, fueron indicativos que para muchos la sombra de cabecismo no es precisamente recomendable, pero es un liderazgo capaz de conducir a las bases de Acción Nacional, de tal manera que vía zoom el exgobernador Francisco García CV estuvo presente en el taller de referencia que reunió a más de 300 militantes, y en ese mismo espacio hizo su arribo el Truko César Verástegui Ostos, ex candidato a la gubernatura.

Por lo que respecta al PRI, éste se encuentra trabajando con sectores y organizaciones para celebrar los foros estatales que tendrán lugar el viernes 30 de junio y el sábado 1º de julio, serán 6 foros regionales y uno nacional, la Mesa de Coordinación General está a cargo de la diputada Carolina Viggiano Austria (de Moreira Rubén).

Los ejes temáticos del evento priista son: Igualdad para todos; Recursos naturales, medio ambiente y cambio climático; Crecimiento económico, inclusivo, sostenido y digno; Paz, seguridad, justicia e instituciones sólidas; Alianzas, partidos, sociedad civil, sector privado y comunidades; Gobierno y democracia.

Por lo que respecta a Morena, sólo se deja querer, y por lo pronto el intenso movimiento que trae Claudia Sheinbaum, sobre todo, que es seguido por medios de comunicación y difundido por redes sociales, son el puntal que por ahora está haciendo presente a la 4ª T en Tamaulipas, como en el resto del país.

SIN SANCIONES PARA INCUMPLIMIENTO DE CORCHOLATAS. La fecha oficial del arranque de los recorridos de las “corcholatas” en el proceso interno es precisamente este lunes 19. La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, declaró que todos sin excepción son bienvenidos y resaltó la importancia de privilegiar el contacto con el pueblo para obtener los mejores resultados en la aplicación de la encuesta de la que saldrá el candidato(a) de la corriente guinda.

Iturbe pidió respetar las reglas establecidas en el acuerdo, y recordó, que las reglas no sólo son para los participantes en la contienda interna, sino para funcionarios y representantes populares que tienen prohibido intervenir.

Pero ¿qué cree usted? El dirigente nacional Mario Delgado respecto a este tema declaró este fin de semana lo siguiente:

“Me pregunta mucho, qué sanciones hay… si alguien incumple el tema de no ser austero, o si un gobernador o presidente municipal no cumple este acuerdo, o si un aspirante incumple con las obligaciones que tiene, ¿Cuál va a ser la sanción del partido? No estamos viviendo un proceso jurídico, de tal manera que pudiera haber algún tipo de sanción directa por parte del partido al aspirante”.

La respuesta es muy clara, no hay sanción alguna, luego agregó: “Sólo está a prueba la lealtad de los aspirantes, el compromiso que tiene con su palabra empeñada”.

Así está el clima en la etapa previa al arranque de la contienda electoral rumbo a 2024.

LA ENTREGA DE FAYAD AL MORENISMO EN 2018.- La renuncia “oficial” de Omar Fayad Meneses al PRI fue sólo un protocolo, porque desde la elección en 2018 se lanzó a los brazos de Morena, entregó diputaciones locales, federales y municipios, de hecho sólo gobernaba en tres de ellos. En su carta de despedida intenta justificarse debido a la falta de oportunidades para expresar sus criterios, meses atrás se hizo difusión de sus problemas con el presidente del CEN del Tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas.

Por las razones que sea, la cuestión es que desde los 23 años de edad Fayad que es abogado, se desempeñó en el servicio público principalmente en la Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía), también en la SEP federal y fue secretario de Educación en su estado Hidalgo, luego Procurador, Secretario de Agricultura, Secretario de Desarrollo Social, Administrador General de Aduanas de la SHCP, vicepresidente para América Latina de la Organización Mundial de Aduanas.

Y muchos puestos más entre ellos, dos veces diputado federal, Senador de la República, alcalde de Pachuca y finalmente gobernador. Fueron 37 años de sobrevivir en las instituciones de los gobiernos priistas, tiene 60 años edad y puede retirarse a una vida desahogada y tranquila, pero va a ser embajador de Israel, según reporta el bien informado Joaquín López Dóriga.

Fayad en su carta de despedida reconoce las oportunidades inmejorables que le dio el PRI, pero su renuncia en este momento indica que no fueron suficientes como para lograr su lealtad al instituto político.

Quizá usted recuerde, que el presidente Andrés Manuel López Obrador en los inicios de la gestión tuvo en repetidas ocasiones palabras favorables para el gobernador Omar Fayad, y como no, si en Hidalgo hubo una entrega sin reservas al entonces incipiente morenismo, al que le confirió todo el poder.

Fayad tendrá seguramente mejores oportunidades que la embajada de Israel durante el gobierno de quien suceda a AMLO.