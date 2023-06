Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

¿Y si no es Claudia?

*Cinco Corcholatos y una Corcholata anotados para la grande en proceso interno de Morena

Pese a que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo tiene todo el apoyo presidencial, no le bastaría para convertirse en la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), porque su principal enemigo, contrincante político podemos decir, sigue siendo el ex canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

Los otros corcholatos no tendrían mayores posibilidades según las encuestas de expertos en la materia, bueno, no todos porque aquí tenemos a un personaje de negro pasado, metido a empresario encuestador, un tal Gamundi para muchos, un innombrable. Bastaría manejar su pasado inmediato.

Total aun lo que se diga, si va a llegar tal candidato u otro, al final fueron seis los apuntados que se convirtieron de manera oficial en contendiente en el proceso interno de Morena: Claudia Sheinbaum Pardo, Marcelo Ebrard Casaubón, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Manuel Velasco Coello y Gerardo Fernández Noroña, quiénes buscaran coordinar al movimiento a nivel nacional rumbo al proceso electoral de 2024 a través de encuestas y todos se dijeron prestos para la encuesta.

Y esta semana que empieza inician semanas de campañas por todo el territorio mexicano, son 70 días de proselitismo político interno y ahí todos van jugando, los seis rumbo a las elecciones de 2024.

Insisto, este lunes empezarán las giras políticas de los seis aspirantes que se prolongarán hasta el 27 de agosto, un día antes de iniciar el periodo de encuestas, que durará hasta el 3 de septiembre y cuyo resultado final se conocerá el 6 de ese mes y de cara al proceso electoral de 2024, donde se elegirá al sucesor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que hagan sus apuestas señores y que gane el mejor para que la Cuarta Transformación siga prevaleciendo en todo el país.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, el plan A para la sucesión presidencial ya está a la vista, pero ojo, de aquí pal real se puede caer y entonces el plan B entraría de bateador emergente, o sea, el “gallo” de López Obrador, que es precisamente Adán Augusto López Hernández.

2.- Según López Obrador dijo, serán ocho los funcionarios de primer nivel que solicitarán su renuncia porque participarán en diversos cargos de elección popular que se jugarán en el 2024, incluye varios secretarios y directores generales. Ahí no vemos a ningún tamaulipeco que haya salido. Nombre ese desde hace mucho salió y es de Reynosa.

3.- Por cierto, ¿ya sabe usted quiénes son los coordinadores en Tamaulipas de los Corcholatos y la corcholata mayor para la grande? Ahí se las dejo de tarea.

4.- Desde la Ciudad del smog me informan que la Directora de la Lotería Nacional, Margarita González Saravia, informó que pronto renunciará a su cargo para buscar la gubernatura de Morelos por Morena en las elecciones del próximo año. Que también se hará oficial en breve la renuncia del Director del IMSS, Zoe Robledo, que busca la gubernatura de Chiapas. Por cierto ahí figura un tamaulipeco que está muy cerquita del Chiapaneco y que le ayudará en mucho en su aspiración, es nada más que Bladimir Martínez Ruiz, quien le sabe mucho a la operación política, pues sabe tejer fino.

5.- Tamaulipas presente “de la escuela a la comunidad”. Desde la ciudad de Reynosa como punto central se llevó a cabo este Rally, y con la participación de más de 500 estudiantes, docentes y padres de familia de los niveles educativos de secundaria y media superior de Reynosa, y con eventos simultáneos en diferentes municipios del Estado, Tamaulipas se sumó a la Jornada Nacional de Actividades Públicas en la Comunidad, dentro del marco de la estrategia “Si Te Drogas, Te dañas” que promueve la Secretaría de Educación Pública.

La Secretaria de Educación de Tamaulipas, Lucía Aimé Castillo Pastor, destacó el trabajo que se realiza en conjunto entre el Gobierno Federal, Estatal, Ayuntamientos y docentes de la entidad para llevar a las aulas educativas el mensaje de prevención y promover estilos de vida saludable que contribuyan a una mejor calidad de vida de la niñez y juventud tamaulipecas.

“Como verán jóvenes, madres, padres de familia, docentes, directivos, comunidad educativa y sociedad civil estamos para ustedes. Nos corresponde, ustedes son nuestra responsabilidad y la de ustedes es desarrollarse en bienestar, vivir saludablemente, hacer valer su derecho de tener una educación integral y de excelencia y ella incluye el diseño de una vida digna de ser vivida”.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.