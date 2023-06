EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues en MORENA se abrió oficialmente el juego interno por la candidatura presidencial…El presidente AMLO quien es el líder moral de los guindas dio el arranque de salida para que sus llamadas corcholatas empiecen a trabajar en la búsqueda del apoyo de la gente para que en la encuesta sean los triunfadores…La realidad es que se duda que la encuesta vaya a generar en un resultado adverso a los deseos del presidente quien está empecinado en que CLAUDIA SHEINBAUM sea la candidata presidencial en el 2024…Solamente que sucediera algo extraordinario es como se pudiera caer la candidatura a favor de CLAUDIA…Se nota y se siente que ella es la receptora de los afectos del gran elector AMLO…MARCELO EBRARD y ADAN AUGUSTO LÓPEZ entran al proceso interno esperando un evento inusual que llevara a CLAUDIA a caer de la gracia del señor…Por cierto el gobernador de Tamaulipas AVA ya aventó sus cartas políticas a la luz del día y se le está jugando por el lado de SHEINBAUM…Presiente el gobernador de Tamaulipas que el asunto se va a venir por el lado de SHEINBAUM…Si le atina el gobernador le espera un sexenio cómodo y light pues va a tener el apoyo institucional así como el afecto personal de la federación próxima, si esta es candidata y después presidenta de México…Hasta ahora la historia política de Tamaulipas registra que todos los gobernadores de los diferentes partidos, en su momento le han fallado al bueno para la presidencia de la república…Si contra todo pronóstico CLAUDIA no fuera la candidata de MORENA estaríamos hablando de que nuevamente uno de nuestros gobernadores se volvió a equivocar…En otro orden de cosas me dicen que en las elecciones del 2024 en Tamaulipas al partido Verde gracias a su alianza con MORENA se le darán al menos ocho candidaturas a alcaldías…Y los más acelerados adelantan que de manera coordinada con MORENA podría estar incluido el tema de Soto la Marina…Podría ser y es que en política como en la mayor parte de las cosas de esta vida, nada está escrito…Lo cierto es que en nuestro municipio la cosa política se va a poner de lo más interesante y es que la realidad es que la gente ya casi no vota por los partidos…La gente de Soto la Marina se va más por las personas que encabezan las candidaturas…Además que en la elección del próximo año el voto cruzado promete hacer historia pues a cada elector se le van a dar cinco boletas diferentes para sufragar…Es decir con la cultura política tan avanzada que tenemos los marsoteños nos podemos dar el lujo de votar por cinco partidos distintos dependiendo de nuestros gustos por cada uno de los candidatos o las candidatas que van a participar…Vamos a tener en nuestras manos las boletas para presidente de la república, senador, diputados locales y federales así como para alcaldes…Todo un cóctel de papeletas…Un verdadero festín electoral…Por lo tanto se puede dar una ensalada de triunfos por los diferentes partidos y es que la realidad es que los ciudadanos pueden tener gusto de votar por un partido para presidente y por otros para diputados o senadores…Y vaya que los marsoteños le entienden al voto cruzado a un nivel que raya en la maestría…La siempre muy participativa regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN llegó a esta representación por medio del PT ya que a través de este partido es como se dio en su momento su candidatura, al cabildo local…Por cierto, para comentarles que dentro del equipo de trabajo de Bienestar Social del estado de nuestro municipio se nota mucha cercanía de ellos con la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEON…Y creo que es recíproca esta confianza pues la regidora DIANA GONZÁLEZ ha tenido excelentes detalles personales con todos ellos empezando con la delegada NORALBA JUAREZ HERNANDEZ…De igual manera se puede sentir la comunión de ideas de la Lic. DIANA con el Delegado del ITEA como lo es LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA y el personal de esta dependencia estatal…Pues en la dirigencia estatal del PRI anuncian cambios en los comités municipales para estos próximos días…A ver que sucede en Soto la Marina en este sentido…De entrada no creo que vayan a ser muchos los que se deseen apuntar para la dirigencia local del tricolor…No hay lana en el PRI ni siquiera pasa sacar copias…Mucho menos para operar una campaña…Ya no hemos tenido informes del trabajo de afiliación que le encargaron a VICENTE ENRIQUEZ por parte del PT aquí en Soto la Marina…Aunque me imagino que sigue trabajando a ese respecto pero con perfil bajo esperando los tiempos electorales oficiales…Bueno y que pasaría con lo del cargo de enlace de deportes del gobierno del estado que para Soto la Marina le habían prometido a mi tocayo FERNANDO ORTEGA BALBOA?…Se entiende que su nombramiento como tal debería de haber salido desde hace al menos un par de meses…El tocayo se la merece y es que en la campaña del hoy gobernador AVA trabajó el área de deportes al mando del ahora Secretario de Pesca JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES con quien se la rifó, codo a codo…Me dicen que al menos un par de funcionarios del estado de acá de nuestro municipio andan algo desanimados por el tema del sueldo alguno y por las grillas internas el otro…Las altas temperaturas que se están sintiendo en Soto la Marina están generando en estrés entre mucha gente, pero en buen humor entre otros…Y es que como siempre, lo que es bueno para unos para otros es al contrario…La mayoría de la gente estresada por el intenso calor…Pero los vendedores de agua bien felices porque sus ventas registran excelentes números y es que el consumo del líquido vital se ha estado disparando entre la gente…A pesar de las altísimas temperaturas en nuestro municipio no se registran hasta ahora casos de enfermos por golpe de calor en el Hospital Rural IMSS BIENESTAR de acuerdo a lo que me comentó el director de este nosocomio el Dr. JESUS VELAZCO MURATALLA…Más de un año tienen careciendo de energía eléctrica en la Secundaria Técnica de La Pesca…Los maestros están trabajando en el patio con los alumnos…Esta situación genera en un atraso de cincuenta años en la educación que están recibiendo los jovencitos en dicho plantel…No puede ser que esto suceda en pleno año 2023…Ya se ha reportado esta situación ante la SET pero al parecer no se ha querido dar una solución a esta desesperante petición que se ha hecho por parte de la institución y los padres de familia…Dice de manera constante la Secretaria de Educación LUCIA AIME CASTILLO PASTOR que ahora como nunca antes se está atendiendo al sector educativo…Pues ahí está su gran oportunidad de demostrarle con hechos al gobernador AVA que no se equivocó al ponerla en este importante cargo…Las florerías y tiendas de ropa y calzado de Soto la Marina pueden esperar que el mes que entra les pueda ir bien y es que tenemos que recordar que en julio se llevarán a cabo las ceremonias de graduación y por lo general en este ramo de comercios las ventas se incrementan de manera importante en dichos eventos…También las estéticas reciben a más clientes sobre todo del género femenino, pues las alumnas y sus mamás o hermanas quieren siempre lucir de lo mejor en estas ocasiones tan especiales…El ITEA a cargo de LUIS FELIPE RODRIGUEZ POSADA sigue entregando buenos resultados y es que el pasado jueves volvió a entregar otro paquete de alumnos que terminaron sus estudios de primaria y secundaria…Esta ocasión fueron 12 educandos en la ceremonia que se realizó ante la presencia de la maestra, MINERVA ARELLANO VELÁZQUEZ en representación del alcalde TOÑO MEDINA JASSO…Por otro lado se siente cierto vacío en Soto la Marina respecto al proyecto de las corcholatas adversarias a CLAUDIA SHEINBAUM dentro de la grilla presidencial de los Morenistas…Por ahí se pudieran descubrir al paso de los días algunos simpatizantes de quienes le andan compitiendo a CLAUDIA el boleto nacional de los guindas, pero la realidad es que hasta el día de hoy nadie en el municipio se ha animado a asomar la cara en forma a favor de las otras propuestas…Por cierto le están echando grilla pero en serio al Delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas, FELIPE GARZA NARVAEZ, ya que se asegura que siendo su jefe ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ resulta que anda realizando política a favor de CLAUDIA SHEINBAUM…Nada de extrañar y es que FELIPE GARZA NARVAEZ ha sido, es y será siempre un trepador profesional de la política de altos niveles…Se ha cambiado de proyectos y de partidos enorme cantidad de veces y ahí sigue pegado a la ubre de gobierno…FELIPE GARZA vivió cerca de medio siglo de los gobiernos del PRI y fue de los primeros que se subió al barco del ahora gobernador AVA sin la menor pena ni el más mínimo pudor…Aunque igual de cierto es que hoy en día la inmensa mayoría de los guindas tienen su ombligo político enterrado en las filas del PRI…En otro orden de ideas en la Telesecundaria “Adolfo López Mateos” de Tampiquito ya cuentan con Internet gratuito para la comunidad estudiantil…Así nos lo comentó el Director, FRANCISCO JAVIER DE LEON ARRATIA, quien resalta que desde hace un año se estaban realizando las gestiones necesarias ante la CFE…De esta manera en tan prestigiado plantel educativo se sigue trabajando a la vanguardia en la calidad de las tecnologías y en lo referente a la excelencia académica en beneficio de sus alumnos…Felicidades!…De última hora tuvimos conocimiento que este pasado jueves 15 de junio presentó su renuncia por motivos personales como Secretario del Ayuntamiento el Lic. J. Antonio Silva Mendiola, por lo que se espera que en los próximas días se designe al nuevo Secretario…..Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…