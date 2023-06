EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que el alcalde TOÑO MEDINA JASSO en estos últimos días se ha metido de lleno al sector rural, ya que acompañado de su señora madre, la Presidenta del DIF, IRMA JASSO DE MEDINA, estuvo entregando cientos de despensas en las comunidades tanto de la parte norte como de la zona sur de Soto la Marina…La política va de la mano con la gestión social y esto quienes han estado en el poder lo saben más que nadie…Cada alcalde tiene su propio estilo para el arte de la gobernanza…Nadie es igual o similar al anterior o al que sigue…El Dr. TOÑO MEDINA JASSO, es muy diferente en el estilo y en las formas de dirigir su administración, respecto a los que lo antecedieron…El estilo del Dr. TOÑO MEDINA es diferente incluso al de su papá el ex alcalde HABIEL MEDINA FLORES…Pero bueno, regresando al tema de las giras del alcalde es cierto que por su juventud y buen estado de salud pareciera que el Dr. TOÑO MEDINA no se cansa pues le mete días enteros a su agenda para trabajar en su responsabilidad como jefe de la comuna marsoteña…Peeero otra cosa que el joven alcalde debe de tener presente en su cabeza de manera diaria es que la condición humana de la gente en ocasiones sale a relucir en su más negativa forma y de esto casi todos los ex presidentes municipales pueden dar claro y entero testimonio…Tenemos casos de alcaldes que hasta a sus familias han descuidado en su tiempo y en sus afanes por hacer las cosas en bien de la comunidad y al último esta misma comunidad por la que trabajaron día y noche no les agradece tan maravilloso esfuerzo…Esperamos que en el caso del alcalde LUIS ANTONIO MEDINA las cosas sean diferentes por parte de nuestra sociedad y es que las caras alegres y sonrientes de las familias que reciben un apoyo del alcalde, ya las hemos visto casi con la misma postal en anteriores administraciones…Son los mismos beneficiarios y sus mismos rostros y sus mismas palabras de agradecimiento…Y es que tenemos casos documentados de beneficiarios de algunos apoyos municipales que son “profesionales” en cuanto al arte de pedir a la autoridad en turno y es que a todos los ex en su momento les dijeron que eran el mejor alcalde de la historia y a la hora de emitir sus sufragios lo hicieron por otras alternativas…Igual es que no tardan en llegar a los ejidos o a las colonias los emisarios de equipos adversarios al alcalde para ofrecerles el cielo y las estrellas a la gente de estos sectores con el firme propósito de ganar adeptos para el próximo año…Esto es normal…Los intereses políticos de los grupos que están fuera del poder municipal actual se van a valer de una y mil estrategias para querer pegarle al alcalde en lo político en las zonas que más le puedan doler…Se viene la guerra electoral, es más ya llegó pero, apenas se está trasluciendo por la rendija de la parcela política de nuestro municipio…Cierto es también que la marca MEDINA tiene detectados los liderazgos que les han apoyado en las dos elecciones en las que han salido triunfadores…Y pues estos liderazgos me imagino que el alcalde los ha de estar estimulando para que en lo político les sigan siendo leales para la hora buena que ya no está tan lejos…Pues bien es cierto que en la política como en la vida misma resalta un dicho que reza “amor con amor se paga”…Pues igual de verdad es que en la grilla para nada prevalece el “amor sin interés” y aparte es válido el pensar así por parte de la comunidad…Es bueno que el alcalde se esté avocando al tema del arreglo de las calles y es que vemos que está rehabilitando la Benito Juárez entre Díaz Mirón y Miguel Hidalgo, de la zona centro…Cuando las calles, están en mal estado, la oposición se da gusto hasta mostrando fotos de las calles en sus discursos y en sus visitas domiciliarias…Pero cuando se cuenta con calles en buen estado los candidatos afines al gobierno municipal, en turno, cosechan de manera positiva este trabajo realizado…En otro orden de ideas el Coordinador del ITEA para Abasolo y Soto la Marina, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA encabezó la entrega de certificados a alumnos que concluyeron sus estudios en los diferentes niveles de este sistema…Le han tratado de armar una serie de grillas en lo político al Profr. LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA contando para ello con una serie de mentiras, pero la realidad es que está dando muy buenos resultados en el ITEA y en la parte política cada día demuestra y con hechos su lealtad a la 4T…Por otra parte el Prorf. JUAN LOMBARDO CEPEDA funge como representante del líder estatal del magisterio ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO aquí en nuestro municipio…La cercanía de JUAN LOMBARDO con el jerarca del gremio magisterial en el estado no es de ahora, se remonta a algunos años de anterioridad, de ahí que JUAN LOMBARDO se la haya jugado de manera abierta y desde un principio con el originario de Villagrán…Justo es decir que aparte de JUAN LOMBARDO otros maestros locales también se sumaron con todo a la campaña del Profr. ARNULFO cuando no todos creían en ese proyecto aquí en Soto la Marina…Veinte meses han transcurrido ya de la actual administración municipal a cargo del alcalde TOÑO MEDINA JASSO…Nadie es moneda de oro para caerles bien a todos…Pero la verdad es que el Dr. TOÑO con todo y haber tomado protesta muy joven como presidente municipal de manera rápida le aprendió al arte de gobernar…Con algunos errores propios de un ser humano, pues nadie es perfecto…Pero de igual manera sorprendiendo para bien a un amplio sector de nuestra sociedad pues con todo y su evidente juventud es que ha sabido sacar adelante la responsabilidad tan delicada que tiene sobre sus hombros…Creo que si así lo decide su cerrado núcleo familiar el Dr. TOÑO MEDINA bien pudiera buscar la gobernanza por otro período más…Partidos políticos o franquicias electorales creo que en su momento le habrían de sobrar…Hasta ahora lo poco que se ha visto de la relación entre el alcalde y el gobernador AVA son un par de boletines en donde se saludan en eventos estatales…Pero son más que nada, encuentros institucionales…Así que por ese lado sería difícil el siquiera creer que una opción para el alcalde o para la marca MEDINA sería por el lado de MORENA…No sería por ahí…Y es que para nada se vislumbra que los que mandan políticamente en el estado pudieran voltear hacia el grupo en el poder en Soto la Marina…Ahora que en la función de gobierno realmente tampoco se ha visto al menos hasta ahora una presión sofocante del gobernador AVA sobre el alcalde TOÑO MEDINA…Y es que el estilo del gobernador de Tamaulipas no es como el del ex CABEZA DE VACA que pecaba de rudo y violento con sus adversarios…AVA le tira más a la mano suave y al diálogo con quienes no piensan como él…También es cierto que si los MEDINA agarran a sus adversarios divididos, estos últimos no les van a ver ni el polvo en la próxima elección…Unos renglones arriba les comenté sobre la graduación de nueve alumnos de primaria y de secundaria por parte del ITEA…Pues bueno, déjeme le comento, que la Lic. DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN fungió como madrina de estos alumnos a invitación del Coordinador, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA…En su mensaje la también regidora en el cabildo local exhortó a sus ahora ahijados a seguir estudiando a la vez que los felicitó por el esfuerzo demostrado y sus deseos de salir adelante por medio del estudio…En quien o en quienes estarán pensando en la cúpula estatal del PAN para la candidatura del 2024 en Soto la Marina?…De momento parecen no sobrar los que deseen abanderar a los azules locales, el próximo año…Lo que es un hecho es que la dirigencia municipal a cargo de JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ en la política interna de este partido, responde a los intereses del ex gobernador CABEZA DE VACA…Pero igual de cierto es que de momento el PAN no está en condiciones de presumir una extraordinaria fuerza política…El PAN hoy en día es oposición tanto en Soto la Marina como en el estado y a nivel nacional…Se dice que el actual senador azul ISMAEL CABEZA DE VACA quiere ir por su reelección en las próximas elecciones… Aunque, también es cierto que para que ISMAEL vuelva a repetir como Senador solo que fuera por la vía proporcional…ISMAEL en una elección a territorio abierto no ganaría la elección…No la ganó ni cuando tuvo el descomunal apoyo de su hermano FRANCISCO con todo el poder político y económico del mundo, que le representaba ser gobernador…Menos ahora que tiene encima el poder de AMLO resoplándole, en las orejas…Con todo y esto FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA tiene el control político hacia el interior del PAN en Tamaulipas a través de “El Cachorro”, LUIS RENE CANTU GALVAN que no da paso alguno ni tampoco hace la menor declaración, sin el antes visto bueno del ex gobernador de los vientos…Pasando a otros asuntos, los lisonjeros de los gobernantes por lo general les llenan el oído con palabras dulces y melosas…Meten al jefe en sus fauces por medio de elogios para que pierdan piso de la realidad y entonces sí los agarran de su cuenta y listo, ya se lo tragaron…El jefe en esos momentos de ensueño y de poder hace a un lado a los verdaderos amigos y asesores para hacerle caso a los vividores y trepadores de la política…Cuando ya pasa el tiempo, la realidad de los hechos les demuestra cuanta fue su equivocación, el haber escuchado, de buena fe a los tramposos y saltarines de ocasión que tuvieron a su lado…En el caso del alcalde TOÑO MEDINA creo que siempre se ha distinguido por llevar a cabo sus acciones pensando de manera congruente y con altura de miras…A pesar de su juventud, creo que nuestro presidente municipal es un tipo que toma sus decisiones dentro de un alto nivel y rango de responsabilidad que le permiten crear en lo general escenarios óptimos para sacar de la mejor manera adelante tan delicada responsabilidad al frente de la comuna marsoteña…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…