Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

AMLO de nuevo en Tamaulipas

El próximo jueves 1 de junio estará nuevamente en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Conviene recordar que no es la primera vez cuando menos en la última década que se escoge a Tamaulipas para ser la sede del homenaje nacional que el Gobierno de la Republica rinde a los Marinos de México, toda vez que cada día que pasa del actual sexenio ha venido aumentando este sector su participación en distintas tareas que antes no realizaba.

En el caso de Tamaulipas y de todo el país conviene resaltar la participación de los Marinos en el control y operación de los puertos nacionales; empezando por el propio Tampico, Veracruz, Lázaro Cárdenas, en donde ahora son ellos y no la SCT quienes encabezan el control de la Marina Mercante, hoy por hoy, la Marina Nacional está al frente de la lucha para evitar la entrada de Fentanilo y de otras sustancias peligrosas que nos llegan de fuera y que ahora son motivo de debate internacional.

Sigue siendo la Marina el sector estratégico de la seguridad nacional que cada vez recobra mayor importancia y realiza sus tareas con eficiencia y patriotismo. Se distingue a Tamaulipas para ser aquí donde tanto se le debe también a los efectivos de este sector su contribución a una mejor salvaguarda de los mares nacionales; todo esto favorece y bien entendido por el gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya, al distinguirse a Tamaulipas nuevamente tal y como lo afirmamos para ser aquí en donde se agradece merecidamente a los Almirantes, Contramaestres y Oficiales y Marinos que apoyan estas tareas.

Por cierto, ahora que hablamos de la Marina Nacional, recordamos al Vicealmirante Tomás Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres, más conocido como Otón P. Blanco, reconocido héroe nacional del sector Marina, orgullosamente victorense, nació el 7 de marzo de 1866, según en calle 12 e Hidalgo, y que salió de nuestro terruño para servir con honor y patriotismo a la Marina Nacional. Fue fundador de la Ciudad de Chetumal, en el Estado de Quintana Roo.

Algo más de su biografía. Othón P. Blanco era hijo de Francisco Blanco y de Juana Núñez de Cáceres y descendiente de José Núñez de Cáceres, libertador de Santo Domingo. Además, el Almirante Blanco fue primo hermano de la maestra María Brígida Consuelo Castañeda Núñez de Cáceres, conocida también como Estefanía Castañeda, quien introdujo el novedoso sistema froebeliano del jardín de niños en su comunidad. Blanco cursó la Educación Básica en su natal Ciudad Victoria, Tamaulipas y luego en la Escuela Nacional Preparatoria en Ciudad de México. De ahí pasó al Colegio Militar al que ingresó el 13 de febrero de 1885, donde se graduó en 1889 e ingresó en la Armada de México, siendo asignado a la Corbeta Zaragoza. A partir de 1895, fue designado comandante del Pontón Chetumal, que tenía por objetivo establecer una aduana y ejercer la soberanía en la desembocadura del Río Hondo, en la Bahía de Chetumal. El pontón se construyó en Nueva Orleáns, Estados Unidos y llegó a la desembocadura del Río Hondo el 22 de enero de 1898. En pocas palabras, Otón P. Blanco, se distinguió siempre por ser un marino arrojado y audaz.

NOTAS CORTAS

1.- Se subraya la continuidad de los trabajos del séptimo Consejo Técnico Escolar que impulsa y supervisa la Secretaria de Educación en el Estado, Lucia Aimé Castillo Pastor. Son nuevas realidades los que viven nuestras escuelas, resulta importante medir los resultados y observaciones que se hacen sobre la situación pos-Covid en nuestras escuelas al terminar el año académico 2022-2023, lo que se note y vea tanto lo bueno, o lo malo, deberá de registrase para que a pesar de los altibajos siempre se estudia y se toma en cuenta. Enhorabuena.

2.- En Coahuila, el candidato de Morena Armando Guadiana Tijerina, se ve muy favorecido por los simpatizantes de la 4T, que son muchos y que pueden ganar la gubernatura. Sin embargo se sigue diciendo que Guadiana a diferencia de otros candidatos tiene su apoyo en Ricardo Monreal Ávila, lo que no lo acerca mucho al apoyo permanente de los dirigentes de Morena. En fin en política todo cuenta.

3.- Y dialogando de lo electoral precisamente y más del 24 que esta mas cerca, desde la Ribereña nos informan que la actual alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, se reporta lista para contender por la Diputación Federal del Distrito II, que actualmente ostenta la ex alcaldesa de Nueva Ciudad Guerrero, Olga Juliana Elizondo Guerra por segunda ocasión. Conscientes de los números que registran los altos mandos de Morena y desde el tercer piso de palacio de Gobierno, todo apunta que por ahí es y no hay porque equivocarse, además de las buenas relaciones que tiene García Díaz allá en la Ciudad del Smog cuenta mucho, pues si recordamos ya estuvo trabajando muy de cerca con los de la 4T, por lo que no hay duda, Nataly va de nuez en las urnas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.