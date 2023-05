EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

En unos pocos meses más, el alcalde TOÑO MEDINA se empezará a darse cuenta cabal de cuantos y quienes son realmente sus aliados políticos aquí en Soto la Marina…Va a entrar el joven presidente municipal al tramo de gobierno en donde de manera casi tradicional las “calenturas” políticas inciden hacia el interior de los grupos que se encuentran en el poder…En el caso que nos ocupa el presidente municipal en estos tiempos se puede decir que tiene y mantiene de manera firme el control y el liderazgo de quienes colaboran con él en la administración local a su cargo…Aparte de la gente que de manera independiente al poder municipal lideran sus padres, el ex alcalde HABIEL MEDINA FLORES por un lado y su mamá la Presidenta del Sistema DIF local IRMA JASSO DE MEDINA por otro lado…Son ellos quienes encabezan el Grupo Habielista que puede definirse como apartidista en nuestro municipio y quienes toman los acuerdos políticos como líderes que son y que de muchas maneras lo han demostrado, sin descontar en el caso del Dr. Luis Antonio Median Jasso, quien dio la sorpresa demostrando a propios y extraños, que no se necesita ser político para administrar un municipio y con resultados que otras administraciones no habían dado…A muchos les podrá gustar o no este sistema de definir las cuestiones políticas de este grupo político, pero hasta la fecha los resultados obtenidos los avalan…En otro orden de cosas me dicen que en el equipo que apoya a CLAUDIA SHEINBAUM aquí en Soto la Marina, se extiende una seria amenaza que los puede llevar a padecer graves fracturas internas…Son muy insistentes los rumores que circulan en torno a que los funcionarios estatales no se llevan de lo mejor entre ellos, en su mayor parte…No es tampoco que en política los de un mismo equipo tengan por fuerza que andar acurrucados o dándose de abrazos entre sí…Pero para que un grupo funcione al cien, mínimo debe de prevalecer entre ellos una alta dosis de buena relación personal para que esta amistad transite de manera más fácil hacia el compromiso político…La batuta de este grupo la lleva el encargado de despacho de la Secretaria de Pesca y Acuacultura, JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES, quien me imagino ha de estar trabajando con su gente a este respecto para que su equipo no llegue más temprano que tarde a su autodestrucción…JUAN JESUS tiene toda la confianza del alto mando tamaulipeco, de ahí que creo habrá de realizar las acciones necesarias para que el equipo del gobernador AVA en Soto la Marina, no haga agua y que en cambio haga historia, pero de la buena…En fin lo menos que se dice en el graderío es que bien le haría al buen CHUCHO el abrir espacios aquí en nuestro municipio a personas de otras corrientes que también juegan por los colores guindas, ya que de esta manera el proyecto de la 4T en Soto la Marina podría incrementar sus posibilidades de arraigarse por buen tiempo…Creo a mi personal punto de vista que el ingreso de ciudadanos de otros equipos que no son el de JUAN JESUS a la nómina del estado finalmente sería al mismo CHUCHO al que le podría beneficiar en lo político. ya que se estaría enviando un mensaje de sumas y no de restas como lo marca el diccionario de la política en nuestro país…Me refiero a JUAN JESUS porque es él quien tiene y además mantiene la relación directa con el alto mando en Tamaulipas…La relación tan cercana de JUAN JESUS con los que mandan en el estado es pública, obvia y sin el menor asomo de dudas…Ahora eso de que él tenga la más mínima intención de buscar y trabajar por más sumas eso sí solamente él lo sabe…JUAN JESUS en sus tiempos de priista sufrió el peso del estado incluso de manera personal…JUAN JESUS sufrió las de caín en tiempos del PRI instituto político al que perteneció en sus inicios en la política…Hoy en día sin el menor asumo de dudas JUAN JESUS está del otro lado de la barra política…Hoy en día es quien define a quien se le da o a quien se le relega al menos en nuestro municipio…En fin con sus claroscuros y todo JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES hoy en día es el marsoteño más allegado al poder estatal encarnado en el gobernador AVA…Y esto ya a simple vista es un enorme logro político para él…En otro orden de ideas, la llegada de ARELY ACOSTA MENDIOLA a la administración local tendrá como propósito el darle jugada política en el proyecto de la marca MEDINA?…Será que le ven tamaños y capacidad como para darle alguna encomienda delicada pero importante en pro de los MEDINA rumbo a las elecciones del próximo año?…O la llegada de ARELI solamente será para que se sienta cómoda en la tersa frescura de la oficina que le encomendó el alcalde como Jefa de la Oficina de la Presidencia?…Esto solamente el alcalde y el tiempo, lo habrán de decidir…Para mayores señas ARELY es hermana del muy eficiente Director de Bienestar del Ayuntamiento local LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA…Lo que también es cierto es que el arribo de ARELI ACOSTA MENDIOLA ha despertado el celo político entre algunos allegados al alcalde, pero esta es una reacción normal, que por supuesto, el jefe de la comuna sabrá cómo manejar para que esta reacción no trascienda más allá del celo político normal…Y es que realmente ARELY tiene capacidad y experiencia a pesar de su juventud para sacar adelante esta encomienda que estuvo en manos de JULIO LORENZO CRUZ durante casi la mitad de esta administración…En otro orden de cosas, se tiene programada una gran campaña de salud para las familias de La Pesca y El Canal para este próximo sábado y domingo por parte del altruista marsoteño ALFREDO VARGAS GONZÁLEZ…Son una serie de servicios gratuitos que estará ofreciendo a los habitantes de esas dos localidades, así como a quienes residen en algunos otros ejidos cercanos a las dos comunidades en mención…Personas como ALFREDO son las que se necesitan por parte de la sociedad civil y es que realmente mucha gente no tiene económicamente la fuerza suficiente como para acudir ante médicos especialistas, como los que él sí está acercando a la gente…Bien por ALFREDO!…Por otro lado Soto la Marina sigue recibiendo la confianza de los jefes del gran capital económico y la mayor prueba de esto que les comento es que en la gasolinera de los CÁRDENAS, la que está en la salida a Tampico en un mes más aproximadamente se abrirá sus puertas una tienda de la cadena OXXO…Este tipo de inversiones reflejan una vez más la confianza de la gente de dinero en nuestro municipio…La gente de paso y la que reside en la zona sur del municipio se verán beneficiadas con esta próxima apertura de otro OXXO …Por otro lado se escuchan muy buenos comentarios respecto al convivio que les organizó la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN a las mamás que forman parte del equipo de Bienestar Social del estado, aquí en Soto la Marina…Me dicen que la Lic. DIANA y su esposo el Lic. HÉCTOR ABEL JIMÉNEZ las trataron y las atendieron de lo mejor con motivo del 10 de mayo…Igual de cierto es que es muy obvia la relación cercana de la Lic. DIANA con las regidoras EMILIANA GARZA CRISANTO del PT y MARGARITA FLORES GÓMEZ de Redes Sociales Progresistas…El alcalde TOÑO MEDINA se metió a media docena de comunidades de la zona norte del municipio y acompañado por su mamá la Presidenta del DIF local IRMA JASSO DE MEDINA llevaron a cabo la entrega de cientos de apoyos del programa de la Canasta Básica a familias vulnerables de esa región…El tema de la relación personal del alcalde con la gente de nuestro municipio es de primera, ya que el joven presidente municipal le entiende al trato cara a cara con sus gobernados que le responden y le reciben, de igual manera, es decir, de lo mejor…Cada que el alcalde TOÑO MEDINA se mete a territorio debe de generar en una seria preocupación para los liderazgos de enfrente, pues no le llega a la gente con las manos vacías, siempre que visita a las comunidades les lleva algún tipo de apoyo…Por otra parte me comentan que en las filas del PAN de aquí de Soto la Marina se respira una calma muy notoria y es que al menos la militancia y los simpatizantes no atinan a adivinar que es lo que se viene políticamente en un futuro cercano…De momento como dentro del panismo marsoteño no se vislumbran algunos de los notables que le quieran meter billetes de sus bolsas, para el tema electoral del 2024…Ni siquiera se escuchan algunos probables nombres de damas o caballeros que quieran tomar la candidatura municipal del próximo año…Pero de que van a presentar candidata o candidato a la alcaldía, eso si podemos dar como un hecho…El tema es quien se podría atrever a agarrar la candidatura bajo las más bajas probabilidades de triunfo municipal dentro de las cuales hoy en día se desenvuelve este partido?…Claro que hacia el interior de Acción Nacional aquí en el municipio se cuenta con gentes leales que no dudarían en participar como parte la estructura…Pero algún elemento con trayectoria que desee tomar la candidatura a la presidencia municipal?…Bajo las actuales circunstancias no va a estar fácil…Pero el PAN tiene en su momento que presentar pelea electoral…De esto no tenemos la menor duda…El ex alcalde NEY TAVARES se reporta con un servidor desde Ciudad Victoria en donde labora como parte del equipo de la Secretaria del Trabajo OLGA SOSA RUIZ…Igual de cierto es que NEY cuenta con la total confianza de OLGA SOSA quien en los terrenos políticos ha sido su jefa cuando ha sido requerido por ella para trabajos electorales en anteriores campañas y él le ha sabido responder de lo mejor en cuanto a resultados tiene que ver…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…