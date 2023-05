Beneficia Gobierno de la Transformación a 18 pacientes con cirugías de prótesis de rodilla y cadera

Ciudad Victoria , Tamaulipas.- Mayo 27 de 2023.- La Secretaría de Salud, a través del Patrimonio de la Beneficencia Pública, inició la campaña “Acción Protésica” en esta capital, informó Vicente Joel Hernández Navarro, luego de señalar que esta campaña también se realizará en los municipios de Altamira, Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Rio Bravo, Tampico y Valle hermoso.

El titular de Salud en Tamaulipas, expresó que esta campaña, consiste en identificar pacientes que pudieran requerir de cirugías de rodilla y cadera, pero que no cuentan con seguridad social y son de bajos recursos económicos.

Resaltó que en el municipio de Victoria se logró beneficiar a 18 pacientes, de los cuales 16 fueron cirugías de prótesis de rodilla y dos de cadera.

“Esta campaña está dirigida a la población no derechohabiente, que no cuenta con ningún servicio médico, ya que con el apoyo del gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya, este tipo de procedimientos no generan ningún costo para el paciente”, mencionó.

Las cirugías se realizaron en el Hospital General “Dr. Norberto Treviño Zapata” y los pacientes beneficiados son de los municipios de Altamira un paciente, un de Hidalgo, dos de Méndez, uno de San Fernando, uno de Soto la Marina y el resto de los pacientes son procedentes de Victoria y las edades oscilan de los 51 a 79 años de edad.

Los pacientes son debidamente atendidos por médicos traumatólogos, son valorados por médicos internistas, quienes deciden si son aptos para la cirugía o no; se les realizan estudios de laboratorio y es la Beneficencia Publica quien realiza los procedimientos de selección de los pacientes, ya que el requisito principal es que no cuenten con seguridad social y que sean de bajos recursos económicos.

El procedimiento quirúrgico no les genera gastos, y las prótesis son donadas por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, la Secretaría de Salud aporta los insumos y medicamentos necesarios; así como los hospitales proporcionan la atención médica, de enfermería y los estudios que requiera el paciente.