EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Soto la Marina vive una tensa calma en lo que tiene que ver con el escenario político local…El 2023 será el preámbulo de la madre de todas las batallas electorales habidas y por haber…Las hachas de guerra por el momento siguen guardadas…Sus dueños quizás les están sacando filo político en las sombras, para que al momento del inicio de la batalla luzcan, filosas y criminales, políticamente hablando, en el campo electoral…Sabemos de buenas fuentes que en días pasados se celebró una convivencia en honor a las madres de familia en cierto bunker político de esta localidad, en donde se tuvo una asistencia muy numerosa de invitadas de honor…Nadie está diciendo que esto sea política…Pero igual de cierto es que en cada reunión social o familiar no se puede evitar de ninguna manera que hablen de la política, ya sea nacional, estatal o local…Igual de cierto es que en las mesas de café el tema político es ya recurrente…Normal es que cuando ya los alcaldes han pasado de la mitad de su mandato los” demonios” de la política se empiecen a soltar…A este respecto es necesario recordar que el joven alcalde TOÑO MEDINA tiene la opción de ir por la reelección en el 2024 si así lo decidiera…No ha dicho nada el presidente municipal hasta el momento en ese sentido…Creo que es un tema que ya ha de estar tocando en su más íntimo entorno familiar, que es donde toman las grandes decisiones…Lo que si les puedo casi asegurar es que los MEDINA van por el 2024 con uno de los suyos…Y es que la verdad tampoco han dejado crecer los cuadros pertenecientes a su equipo político y tienen a su favor que su gente los sigue de manera fiel por el sendero político que les marquen…Dicen los que se precian de conocer el lado más íntimo de los MEDINA, que ellos suelen ser protectores y defensores a ultranza a quienes les son leales…Se mueren en la raya por defender a los suyos…Pero de igual manera a la marca MEDINA se le reconoce porque son implacables con sus adversarios y mucho más con quienes se atreven a salírseles del corral…Quizás los MEDINA pudieran tener una deficiencia política, pero que hasta el momento nada les ha impactado de manera negativa…Lo cierto es que con o sin sumas de otros equipos, el grupo MEDINA luce fuerte y poderoso rumbo al 2024…La marca MEDINA así como tiene sus nubes de contrincantes, también gozan del respaldo de otros tantos…Saludé en días pasados a ANDRES VARGAS GONZÁLEZ y la mera verdad es que de entrada me pareció aparte de una persona amable y accesible, me pareció a simple vista que es un ser humano apasionado por el tema de ayudar a la gente que tiene muchas necesidades…Y este perfil de seres humanos siempre encajan y caen bien donde sea…ANDRÉS VARGAS es nativo de Soto la Marina y desde hace años radica en Ciudad Victoria donde se desempeña de manera exitosa en el ramo empresarial y la verdad es que en días pasados de manera humana y solidaria, estuvo entregando muchos apoyos consistentes en medicinas, lentes y aparatos funcionales, así como regalos para algunos festejos por el día de las madres…La percepción de las familias de las comunidades que ha estado visitando es que se trata de una persona humanista y de buenos sentimientos, ante los demás…Me refiero como lo comenté líneas arriba a ALFREDO VARGAS GONZÁLEZ…Por otro lado me dicen que esta semana se va a inaugurar la oficina de precampaña de CLAUDIA SHEINBAUM aquí en Soto la Marina…Todos los funcionarios estatales de nuestro municipio están de manera abierta apoyando a la corcholata preferida del presidente AMLO…Solamente una situación extraordinaria impediría la candidatura guinda se le cayera a CLAUDIA…Ahora que en caso de que a CLAUDIA se le esfumara la candidatura que ya siente en las manos como les iría a los tamaulipecos guindas?…El gobernador se la está jugando al mil con CLAUDIA y de esto nadie tiene la menor de las dudas en estas cuerudas tierras…Las acciones y los movimientos del grupo de AVA están siempre encaminados a enviar señales diarias en el sentido de que para ellos la favorita es CLAUDIA…Y está bien, pues la percepción de primera mano es que el presidente AMLO la está llevando paso a paso a la tan anhelada candidatura presidencial…Peeero y si finalmente el dedito de AMLO se dirige hacia otro cuadro guinda que no sea la jefa del gobierno del DF?…Si el boleto por la presidencia de MORENA se lo llevara el Secretario de Gobernación, ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ?…Podría ahí dar un giro de mil grados la ruleta de la política tamaulipeca…Decimos esto porque el hombre más cercano al Secretario de Gobernación en Tamaulipas ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ lo es el Senador JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL quien recibiría una oxigenada política de aire puro en verdad endemoniada…El famoso JR está apostando sus canicas políticas por el lado de ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ…Si la pega el primero la pega el segundo…Pero bueno la realidad es que a pesar de que se nota el favoritismo del presidente hacia CLAUDIA la realidad es que aún no hay nada, para nadie, en los terrenos de la 4T…El alcalde de Soto la Marina TOÑO MEDINA acompañado por su mamá la presidenta del DIF local IRMA JASSO DE MEDINA festejó al magisterio local el pasado miércoles por la tarde en el auditorio municipal…Fue una buena celebración la que el presidente municipal tuvo a bien ofrecerles a los trabajadores de la educación de Soto la Marina y en donde también hicieron uso de la palabra el titular del CREDE, JUAN HERNANDEZ FORTUNA, así como JUAN LOMBARDO CEPEDA RODRÍGUEZ por la parte sindical..Igual de cierto es que el buen amigo AUDELIO URBINA CONDE es de esos panistas de convicción y nunca de ocasión…Acción Nacional para nada pasa por sus mejores momentos, pero AUDELIO presume su filiación blanquiazul aquí y en China…Y esta actitud del buen amigo AUDELIO URBINA lo retrata exactamente como es en el plano personal, como en lo político…Un hombre correcto y congruente…Por otro lado muchas felicidades para mi hermano MARTIN INFANTE HERNANDEZ pues recibió merecido reconocimiento por sus 30 años como maestro de manos del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA y ante la presencia del jerarca de la Sección 30 del SNTE el Profr. ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO…Él se ha desempeñado como maestro durante estos 30 años en la Secundaria Técnica de La Pesca…Felicidades para mi estimado amigo MUNDO DRAGUSTINOVIS ARELLANO, ya que fue electo como presidente del Comisariado de La Pesca…MUNDO es una persona de resultados en donde le ha tocado desempeñarse a lo largo de su vida…Como funcionario estatal siempre se desempeñó de la mejor manera y la gente lo recuerda muy bien en todo el municipio, pues fue Delegado de SEBIEN estatal en Soto la Marina…En otro orden de ideas quien sabe si a mi estimado amigo TOÑO HINOJOSA ARELLANO ya lo habrán llamado de la administración estatal y es que al parecer estaba adelantado algo de ese tema allá en la capital del estado…En caso de que no lo llamen a ocupar algún determinado espacio no sería la primera vez que en política se diera una injusticia…TOÑO trabajó para la campaña de AVA aquí en Soto la Marina y lo hizo de buena fe y además con resultados en la mano con la bandera del Verde…Cuando del tema político se trata y más cuando se refiere la gente a la próxima elección local es imposible que no salga a relucir el nombre de la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN…Sin que la regidora del cabildo local diga que le va a entrar o no al proceso municipal de todas maneras en los círculos políticos y en las mesas del café siempre sale a relucir su nombre…Por cierto la regidora EMILIANA GARZA CRISANTO le sigue apostando a que sea el PT su partido el que proponga la carta con la que buscarán la alcaldía de manera coaligada con MORENA en el ya nada lejano 2024…Por cierto ya que andamos por el lado de MORENA, quiero platicar en estos días con el regidor HUGO ARELLANO a ver que trae en el morral en el cuadrante político y es que tenemos que recordar que él ocupa un espacio en el cabildo, gracias a la oportunidad que le dio MORENA…Por cierto HUGO siempre ha dicho que él trajo a MORENA a Soto la Marina…Ahora vamos a esperar como anda en el tema de su lealtad y agradecimiento a la franquicia política que lo tiene en el cabildo…Viene esto a colación porque siendo HUGO ARELLANO regidor de los guindas en la pasada campaña para Senador no jaló por el candidato Morenista JOSÉ RAMON GÓMEZ LEAL…HUGO jaló por el Verde y su entonces abanderado MANUEL MUÑOZ CANO…Mil gracias a todos quienes de una y de otra manera me felicitaron el pasado 16 de mayo por mi cumpleaños…Siempre será placentero recibir un saludo, una llamada o un mensaje en este tipo de fechas tan especiales…Por cierto a algunos políticos se les olvidó mi cumple..Pero con toda seguridad que en unos cuantos meses más se van a acordar de mi existencia…Cuando anden todos “volados” con el cuento de que quieren ser candidatos a la alcaldía…Ahora que tampoco era exigido que se acordaran de un servidor…Con todo y ello gracias a DIOS no me di abasto para contestar a tantos mensajes y saludos…Gracias mi padre Celestial…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…