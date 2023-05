EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La marca MEDINA le ha entendido de manera rápida al arte de la política…Y los nuevos tiempos de hacer política al parecer se les han acomodado de manera más que óptima…Nadie en Soto la Marina podrá asegurar que los MEDINA tienen ataduras de tipo partidistas con instituto político alguno…Iniciaron en la política con el patriarca HABIEL como candidato y posteriormente presidente municipal abanderado por el PAN en los tiempos de los vientos del cambio que arribaron con inusitada fuerza a Tamaulipas…Pero bueno, esta es otra historia y además ya escrita…El tema es que hoy en día el grupo MEDINA ya es una realidad…La marca MEDINA tiene y además mantiene una importante fuerza política que es digna de reconocer por parte de sus adversarios que tampoco podemos decir que sean pocos…Empezábamos esta colaboración diciéndoles que en poco tiempo los MEDINA han integrado una poderosa corriente política en relativamente muy pocos años de haber hecho su arribo a la arena política municipal…Y en ese sentido es necesario comentarles que aun cuando su debut electoral lo hicieron con el respaldo de las siglas del PAN también han demostrado que pueden jugar y muy bien con el cobijo de cualquiera otra marca partidista…El actual alcalde TOÑO MEDINA llegó al poder con el registro que le brindaron el PT y MORENA en su momento…Pero las circunstancias políticas actuales les generan escasas posibilidades de ir por estos partidos el próximo año…En fin la realidad es que en poco tiempo los MEDINA han crecido en lo político que a no dudarlo hoy en día son la marca a vencer por parte de las demás corrientes que también juegan electoralmente en nuestro municipio…En que terminará este tema políticamente en el 2024?…Eso si quien sabe…Igual de cierto es que los adversarios al grupo MEDINA si en verdad les quieren arrebatar el poder el próximo año, deberían de irse apalabrando entre ellos de manera seria y comprometida porque de no hacerlo corren el serio peligro de seguir viendo a los MEDINA despachando en la oficina principal de la alcaldía marinense aún después del 24…Y tenemos entendido que algunos grupos adversos a la marca MEDINA si se están empezando a reunir y tomar acuerdos entre ellos para el tema del próximo año…Pero sí faltan algunas otras corrientes de que hagan lo propio y hacer un bloque común amplio y poderoso que pueda competirles a los MEDINA con posibilidades de éxito…Para la marca en el poder con que existan varias corrientes externas que no se junten entre sí, es mejor…Pues los MEDINA los agarrarían divididos y con ello les facilitarían el trabajo político del próximo año…En otro orden de ideas me comentan que la Lic. ARELI ACOSTA MENDIOLA ya forma parte de la administración local en su carácter de Jefa de la Oficina de la Alcaldía…ARELI inició su carrera política en Ciudad victoria y es hermana del Director de Bienestar local LUIS ALBERTO ACOSTA MENDIOLA…ARELI llega a este cargo municipal de primer nivel, tras la salida del anterior titular JULIO CESAR LORENZO CRUZ, quien anda probando suerte laboral, en la unión americana…Vamos ahora a esperar a ver cuánto punch político es el que se le brinda a ARELI ACOSTA pues en la alcaldía todos sabemos que solamente se trabaja bajo una sola línea tanto en lo administrativo como en lo político y esta la indica y la marca el presidente municipal TOÑO MEDINA…Así que el protagonismo o la discreción con la que vamos a ver a ARELI ACOSTA en el ejercicio de su función dependerá de la voluntad del alcalde TOÑO MEDINA…Excelente el festejo que les organizaron el matrimonio conformado por el Lic. ABEL JIMENEZ y su esposa la regidora y también licenciada DIANA GONZÁLEZ DE LEÓN a las mamás trabajadoras asignadas a Bienestar del Estado en Soto la Marina…Tan estimado matrimonio les organizó este convivio en su residencia particular ubicada en la salida a Matamoros…De esta manera se demuestra la muy buena relación existente entre la regidora DIANA GONZÁLEZ DE LEON y el equipo de trabajo de esta dependencia estatal a cargo de NORALBA JUAREZ HERNANDEZ…Hablando de gentes que trabajan para el gobierno del estado aquí en nuestro municipio como que se escucha con mayor intensidad sobre posibles quiebres en el tema personal entre algunos funcionarios asignados por el gobernador AVA…Se dice que el ambiente de unidad ya no es el mismo que se tenía al inicio del gobierno guinda…Se asegura incluso que el tema del quiebre personal es tan fuerte que algunos ya poco se dirigen la palabra entre ellos…Aguas, porque así han empezado en ocasiones a hacer agua algunos proyectos políticos en anteriores tiempos…El grupo que integra la AVANZADA al menos en Soto la Marina hasta el momento no ha ofrecido su mano amiga, para hacerse de nuevos aliados para la campaña que se avecina y que será algo así como la madre de todas las batallas habidas y por haber en el plano electoral…Y si a la falta de aliados y de nuevas sumas se le agregan posibles diferencias entre ellos, pues se les podrían complicar las cosas en lo político…Igual de cierto es que los líderes de la AVANZADA son los que cuentan en cada municipio de Tamaulipas con la absoluta confianza de AMERICO JR como en el caso de Soto la Marina en donde para fines prácticos, lo representa JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES…Lo cierto es que Soto la Marina para nada es comparado con las tranquilas aguas de un apacible río, cuando del tema político se trata…Cuando se viven las campañas nuestro municipio es como si su gente entrara de lleno a un volcán en erupción…igual de cierto es que un político que se precie de serlo, tiene que tener la habilidad para ir sumando voluntades y no al contrario…Igual de cierto es que en Soto la Marina no siempre son bienvenidas por parte de los electores las imposiciones de candidatos a la alcaldía, por parte de los gobernadores en turno…Soto la Marina ha votado de manera mayoritaria en no pocas ocasiones en contra de los candidatos impuestos por la cúpula estatal…También se han dado los triunfos de candidatos oficiales cuando éstas decisiones se han dado en concordancia con las simpatías de la comunidad…Un candidato o candidata que cuente con la bendición del estado pero que por su parte sea bien visto por los electores tiene el triunfo asegurado…De no ser así aun, cuando presuma de la bendición de las alturas, se va a pique…La gente en la urna se encarga de ponerlos en su lugar…Así que creo que este 2023 va cerrar muy calientito en lo político…También es ciertísimo que para los gobernantes las obras no les aseguran votos…Aunque sí ayudan las obras comunitarias, la realidad es que éstas no son letra de cambio para el voto de la gente…Por decir la magna obra del puente peatonal que comunica a Barrio Blanco con nuestra zona urbana es de dimensiones extraordinarias tanto por su estructura como por el enorme beneficio que les generó a las cientos de familias de ese populoso sector al no tener ya más la necesidad de arriesgar sus vidas al cruzar por el puente de la carretera nacional…Y el día de las elecciones que pasó?…Votaron masivamente, en contra de la reelección del entonces alcalde ABEL GÁMEZ quien fuera el impulsor de esta obra ante el entonces gobernador CABEZA DE VACA…A la gente no les interesó quien les hizo esta obra y su sufragio lo dirigieron a favor del ahora presidente municipal TOÑO MEDINA…Para antes de llegar a las casillas los electores de Barrio Blanco ya habían decidido mayoritariamente votar por el ahora alcalde…Bajo la administración del médico ABEL y ante su gestoría ante el gobernador de los vientos se hicieron también otras obras en la zona urbana, pero los electores le dieron otro destino político a su voto…En otro orden de ideas la gente de Aldama da por seguro que su ex alcalde ABAD SMER SILVA será el abanderado de ese municipio por el Partido Verde…Y pueden tener razón en virtud a la cercanía política y personal que éste mantiene con el líder estatal MANUEL MUÑOZ CANO…Mientras que en Soto la Marina el también ex presidente municipal LEONEL ARELLANO es el mejor amigo de MUÑOZ CANO…Entonces se podría esperar por parte del líder del Verde una invitación para LEONEL?…Quien sabe…El de La Pesca es listo, sabe medir los terrenos políticos y no toma decisiones a la ligera…Tampoco estamos diciendo que se le vaya a hacer una invitación a participar con las siglas del verde en el proceso electoral del próximo año…Un magno evento les organizó el alcalde TOÑO MEDINA a las mamás de Soto la Marina el pasado 10 de mayo en la explanada principal…Cientos de mamás se dieron cita para disfrutar del evento que se les ofreció por parte del joven alcalde que estuvo acompañado en todo momento por su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA titular del sistema DIF local…Por supuesto que el alcalde presidio la rifa de regalos así como la entrega personal de muchos detalles que les obsequió a las reinas del hogar en tan especial ocasión…A ver a ver que tan cierto es eso de que no todos los funcionarios estatales de Soto la Marina están formados dentro del equipo de seguidores de CLAUDIA SHEINBAUM?…No tenemos a la mano las pruebas para asegurar esta versión…Pero la realidad es que sí sería temerario y sería darse solos un balazo político en el pie aquellos que estando en la nómina del estado le dieran la contra al sistema estatal en donde todo indica que apoyan con todo a la aún jefa del gobierno del DF…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…