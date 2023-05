EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Qué rápido se está pasando el tiempo…O será que un servidor ya no quiere que transcurra el tiempo con tanta rapidez?…En lo personal me siento plenamente orgulloso de estar ya casi rondando los sesenta años de vida…Una vida la mía, como la de la mayor parte de los mortales con altas y bajas en todos los aspectos…Con triunfos personales y profesionales…Con gente que me quiere bien y lo mismo de algunos que ni en sueños me desean lo mejor…Pero finalmente mi vida la he vivido como quiero y deseo pasarla…Lo más importante es que cuento con el cariño y el apoyo de mi familia así como el afecto de mis amigos y es que nadie es “monedita de oro” para caerles bien a todos…Lo importante es que la ruleta de la vida siga dando vueltas en nuestro entorno para así seguir haciendo lo que más nos gusta y nos apasiona como es escribir de manera profesional en este medio de comunicación de tanto prestigio como es EL REDACTOR que encabeza mi comandante en jefe HUMBERTO DE LA GARZA GONZÁLEZ…Entrando en materia para decirles que en lo que tiene que ver con la vida política ahí si mis respetos…En las movedizas arenas de la política la mayor parte de los amigos que tengo son de mentiritas…Y los adversarios que también tengo, esos sí son de verdad…Pues el Coordinador del ITEA en Abasolo y Soto la Marina, LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA se sumó con parte de su equipo de trabajo a las acciones de ordenamiento de los expedientes de las más de mil 200 solicitudes de Becas que se recibieron por parte del CREDE local a cargo del Profr. JUAN HERNANDEZ FORTUNA…Dice el dicho que “trabajo mata grilla” y esto lo ha entendido muy bien LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA desde su responsabilidad al frente del ITEA…Igual de cierto es que el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES anduvo en la capital de los Estados Unidos como lo es Washington DC, en importantes reuniones de trabajo en representación del gobierno de Tamaulipas…Pues anduvo por acá en nuestra tierra el comisionado del PT en Tamaulipas ARCENIO ORTEGA LOZANO…Encabezó una capacitación a las mujeres del PT respecto a sus derechos civiles y políticos…La reunión en se desarrolló en el salón de eventos propiedad de mi pariente GONZALO RUIZ HERNANDEZ…Aunque no podemos decir que haya sido un evento impresionante, por el número de asistentes, creo que se cumplió por parte de los organizadores…Pudimos saludar por ahí a EMILIANA GARZA CRISANTO la dirigente del PT en el municipio, así como al Coordinador de Afiliación VICENTE ENRIQUEZ TORRES entre otros…Se dice que el PT podría estar presentando candidato o candidata a la presidencia municipal de Soto la Marina en el agarrón electoral del próximo año…Sienten los jerarcas del PT que podrían seguir con su racha de triunfos en nuestro municipio…Aunque igual de cierto es que por decir en el caso del actual alcalde TOÑO MEDINA él traía su fuerza política ya propia, gracias a la figura de su papá HABIEL MEDINA JASSO y para nada pueden alegar los del PT que los MEDINA les deban la alcaldía local…Los MEDINA al paso del tiempo se han ido construyendo su propia fuerza política…Les ha costado su tiempo y sobre todo, su lana…Así que creo que el PT hace bien en estar trabajando en la integración de su padrón de militantes, porque la realidad es que antes de la llegada de la marca MEDINA este partido no valía ni siquiera 300 votos…Y de momento para nada pueden alegar los Petistas que los votos que obtuvo TOÑO MEDINA sean de ese partido…Los votos que se dieron a favor de los MEDINA fueron votos ciudadanos en los que muy poco tuvieron que ver los partidos que en su momento postularon a ambos, es decir a HABIEL y a LUIS ANTONIO MEDINA…Lo cierto es que la película electoral de Soto la Marina se le va poder observar muy larga en su momento…Algo tiene la presidencia municipal que casi todos los marsoteños la quisieran tener en su poder…Saludos a todos los albañiles de nuestro municipio, ya que el pasado miércoles se celebró su día…Me reportan que la mayor parte de los equipos de obras en esta localidad, después de las tres de la tarde le entraron duro al festejo y a su muy justa celebración del Día de la Santa Cruz…Dice una canción de CARLOS Y JOSE que es como el himno de los trabajadores de la construcción “soy albañil es muy cierto pero si soy parrandero y no me la hagan de pleito porque también soy malilla me gusta tomar correcto con toda mi palomilla”…Y bueno es que es fama pública que nuestros albañiles en su mayor parte son bien trabajadores, pero que después de su horario de chamba son fieles adoradores del DIOS BACO…En fin, esperamos que se la hayan pasado de lo mejor…La Presidenta del Sistema DIF local IRMA JASSO DE MEDINA sigue trabajando a todo lo que da en beneficio de las familias más vulnerables y es que por ejemplo desde hace unos días está invitando a que los beneficiarios del programa Canasta Básica se presenten en la dependencia a su cargo con toda la documentación requerida de acuerdo al barrio, sector o colonia en el que residan…Todo esto para que se les realice el llenado respectivo de sus cédulas socio económicas…El haber estado ya en dos ocasiones distintas al frente del DIF le permiten a la señora IRMA la experiencia y la capacidad en el manejo de esta noble dependencia en donde por lo general se atiende a las familias más humildes de nuestra sociedad…La primera experiencia de la señora IRMA como titular del DIF fue con su esposo HABIEL MEDINA y en la actualidad con su hijo LUIS ANTONIO…Pues falleció mi querida tía materna PEPA HERNANDEZ CÁRDENAS el pasado martes por la tarde y fue sepultada el día siguiente…Más que la sangre lo que une verdaderamente a los seres humanos es la convivencia y el cariño que nos brindamos en el día a día…Mi tía PEPA fue siempre un amor hacia un servidor…Y gracias a DIOS que siempre me dio la oportunidad de demostrarle a ella cuanto la quise…Y es que como dice aquel hermoso poema “en vida hermano, en vida”…en otro orden de cosas, el Director de la Escuela Primaria “Benito Juárez” del Ejido los Bellos RUFINO GONZÁLEZ ROMERO le agradece al presidente municipal TOÑO MEDINA por los juguetes, las piñatas y los dulces que hizo llegar a los alumnos del plantel a su cargo, por la celebración del Día del Niño…Saludos a mi “compare” TOÑO ARELLANO CEPEDA de allá de La Pesca…Andaba muy contento en días pasados y claro que le damos la razón pues la afluencia de turistas sigue siendo muy importante en aquella comunidad del golfo de México…La Pesca hoy en día ya no es como antes que solamente recibía visitantes en las temporadas altas, pues en la actualidad y desde hace unos años prácticamente es visitada en todos los fines de semana por parte de familias de diferentes partes de Tamaulipas y del país…Para nadie es un secreto que en Tamaulipas la organización AVANZA que maneja AMERICO VILLARREAL SANTIAGO es la que tiene el sartén por el mango…Tanto en el ejercicio del poder público como en lo político…Casi todos los cargos estatales en los municipios del estado en sus nombramientos tienen el sello y la huella indeleble del hijo del gobernador AVA…Ninguno de los amigos del jefe de la AVANZADA se podrá quejar…Los ha tratado de lo mejor y sin medias tintas…Ha sabido el junior del gobernador del estado ser generoso con sus amigos y con quienes forman parte de la AVANZADA…Claro que en este tipo de situaciones no siempre los puestos estatales se reparten entre los que más capacidad tienen pues también se han colado a la nómina de Tamaulipas algunos cuadros sin la menor capacidad, tal como ha sucedido de igual manera, en anteriores sexenios…Una pregunta, todos los funcionarios estatales de Soto la Marina habrán de aguantar todo el sexenio?…Por lo general no todos los que inician un sexenio lo llegan a concluir…De repente como que en el equipo de funcionarios estatales de nuestro municipio como que se les quiere aparecer el diablito de la insidia y de la descalificación…Muchas cosas se dicen de la situación interna que atraviesan los funcionarios estatales de nuestro municipio entre ellos…Pero la realidad interna solamente ellos la saben…Ahora que para los adversarios internos y para los externos del equipo local de AVANZA la división entre ellos, sería un delicioso manjar que disfrutarían con enorme gula sus contrarios, que en política, no son pocos…Lo cierto es que en la elección municipal próxima, si va a pesar pero en serio a favor de MORENA la figura del presidente AMLO quien la verdad de las cosas es que sus programas sociales de apoyo le sirven electoralmente de manera endemoniada a los y las candidatas de su partido a cargos de elección popular, en todo el país…Igual de cierto es que así como a AMLO se le va a recordar siempre por sus apoyos sociales sin límites a favor del pueblo, también la historia lo va a juzgar más pronto que tarde como uno de los más fieros destructores de los órganos autónomos como el INE y el INAI entre otros…No soporta el presidente que existan órganos autónomos a sus ansias de caudillo…Quisiera el presidente AMLO tragarse y después vomitar ya deshechos todos los organismos que tienen independencia de sus dictados…Lo cierto es que en Soto la Marina están aumentando los simpatizantes del Secretario de Gobernación, ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ, quienes se dicen listos para esperar la famosa encuesta con la que supuestamente se definirá la candidatura presidencial de MORENA…De RICARDO MONREAL no tenemos información de que alguien en lo particular le esté trabajado su campaña interna…Tampoco sabemos que MARCELO EBRARD tenga ya listo algún equipo de apoyo en nuestro municipio…De CLAUDIA SHEIBAUM ya sabemos que su soporte en Soto la Marina lo tiene en el equipo de AVANZA o con los funcionarios estatales que son lo mismo…A este respecto les podemos comentar que CLAUDIA y ADÁN AUGUSTO respiran y transpiran por medio del presidente AMLO pues ambos son su creación…En cambio MARCELO y MONREAL se han forjado sus propias carreras sin ser precisamente sus genes políticos los mismos que tiene AMLO…Estos dos, es decir MARCELO EBRARD y RICARDO MONREAL representan en cierta o en gran manera un proyecto con similitudes respecto a AMLO pero no son su hechura…No son considerados como propios por parte del ala radical de AMLO y esto sigue pensando en su contra dentro del hándicap guinda…Pero lo cierto es que esto no se acaba hasta que se acaba…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…