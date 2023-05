POR: ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Paralelamente a los trabajos realizados por el Gobierno del Estado de Tamaulipas y otras corporaciones para reforzar la estrategia de seguridad, el gobernador Américo Villarreal Anaya, preside diariamente la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, lo que ha dado por resultado indicadores favorables, y con los delitos a la baja. Sin embargo no se pueden negar los últimos sucesos violentos ocurridos en el norte de la entidad (Matamoros, San Fernando, Cruillas, Burgos, Méndez y Soto la Marina) como lo reconoció el Secretario de Seguridad, Sergio Hernando Chávez García, quien se refirió a tres eventos. Esto ha tenido como respuesta del gobierno federal el envío de más de 700 hombres para reforzar a los cuerpos de seguridad locales.

Desde luego que el gobierno del Estado, está actuando y reconoce que hay un problema, lo está atacando y previniendo, por eso ha reforzado la seguridad de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. El General Secretario Luis Cresencio Sandoval, anunció desde la Cd. de México, el envío a la zona del conflicto de 550 elementos del ejército, 60 de la Guardia Nacional, y 100 más del Grupo de Fuerzas Especiales; además de helicópteros artillados de apoyo, con lo que se espera el fin de esa jornada violenta.

2.- Asimismo, hay una parte de la sociedad, que parece disfrutar magnificando esa clase de sucesos sin medir las consecuencias negativas que vendrían a deterioran la confianza recobrada con tanto esfuerzo, principalmente en el turismo y las actividades económicas en torno a esta actividad, así como el desaliento de la inversión.

No se trata de cerrar los ojos ante los sucesos que han ocurrido y puedan ocurrir, de eso ya están ocupados la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y elementos militares que apoyan al gobierno del doctor Américo Villarreal para preservar la seguridad de los tamaulipecos.

El estado no está en llamas, no existe toque de queda, ni nada que se le parezca, pero tal parece que eso es lo que algunos desean. Pero quienes trabajan día a día en este estado, no sólo para su sobrevivencia, sino que son puntal de desarrollo de Tamaulipas ven con preocupación esas formas negativas de comunicación.

Quienes quieren a Tamaulipas, o quienes desarrollan alguna actividad productiva en este estado, no pueden sumarse a multiplicar mensajes negativos en las redes sociales que de manera consciente o inconsciente, generan la percepción de que estamos igual que antes de 2016. Contribuir a sobredimensionar las circunstancias actuales equivale a darse un balazo en el pie.

Obviamente también hay un interés de tipo político, y el PAN como segunda fuerza, no puede desaprovechar la oportunidad de capitalizar estos sucesos para afectar de alguna manera a su principal adversario. En esas condiciones este miércoles 3 de mayo, estarán formulando un pronunciamiento en el escenario del Congreso del Estado, donde ofrecerán una conferencia de prensa a las 11:30 horas.

3.- Estudiantes de la Universidad Autónoma de Tamaulipas destacaron al participar en el XIV Torneo Mexicano de Robótica 2023. Los jóvenes obtuvieron un primer y un tercer lugar en dos diferentes categorías del certamen que tuvo lugar en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Este logro es muy significativo porque además de obtener el pase para el torneo latinoamericano que próximamente se efectuará en Brasil, confirma las capacidades de estos jóvenes que compitieron con más de 1,200 elementos provenientes de secundarias técnicas, bachilleratos, tecnológicos y universidades de dieciocho estados del país.

Los resultados citados confirman el avance logrado por la UAT en el terreno de la tecnología, particularmente la robótica, en virtud de que los estudiantes pertenecientes a la Facultad de Ingeniería y Ciencias (FIC) construyeron robots con autonomía virtual capaces de buscar e identificar a las víctimas en un escenario peligroso simulado.

El robot en cuestión, debe navegar a través de terrenos desafiantes sin quedarse atascado, localizar a las víctimas del desastre y señalar su ubicación al equipo de rescate humano.

En este como en todos los casos, los prototipos o las investigaciones que realizan estudiantes y académicos universitarios, están orientados a prestar un servicio a la sociedad, aportando respuestas a posibles escenarios, siempre con respuestas a su entorno social.