EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues dicen, no me lo crean, pero me aseguran que en el argot político de Soto la Marina se podría estar dando una alianza anti natura por parte de la mayoría de los grupos políticos que están fuera del poder local…Amenazan algunas corrientes que han sido antagónicas, entre sí, desde hace muchos años con integrar una alianza y realizar una suma de intereses para arrebatarle a los MEDINA la presidencia municipal en el 2024…Esto es lo que quisieran los antagónicos al equipo en el poder local…Solamente que los MEDINA han adquirido una experiencia política inimaginable y no se van a quedar sentados o indiferentes esperando a ver como se desarrolla el proceso local del próximo año…Los MEDINA encabezan un grupo político que al paso de los años se ha extendido cual grande árbol con extenso ramiaje a lo largo y lo ancho de nuestro municipio…Creo en verdad que el caso de la marca MEDINA en cuanto al tema político es algo digno de resaltar, ya que es un grupo que con los pocos años de haber hecho su aparición en la arena local han demostrado ser exitosos…El patriarca de este clan HABIEL MEDINA FLORES, desde la comodidad de su refaccionaria y sin antes haber tenido una participación política de resaltar, alcanzó la alcaldía en su momento…Y de ahí pa”l real se hicieron de un capital político digno de destacar…Y claro que esto para nada quiere decir que la marca “habielistas” sea el único referente de Soto la Marina al hablar de la política…Existen otros grupos organizados unos y otros no tanto, pero que también representan líneas de expresión dentro de un importante núcleo de la sociedad y que desde ya están tratando de ponerse de acuerdo y trabajan en la búsqueda de las sumas y los consensos que les permitan crear un frente que pueda en su momento ir con posibilidades a la elección del próximo año…Cambiando de tema, déjeme le comento que en el transcurso de la presente semana, los días lunes, martes y miércoles para ser más precisos, se trabajó por parte del CREDE local con la recepción de las solicitudes para las becas estatales “Avanza”…A este respecto el titular del CREDE en el municipio Profr. JUAN HERNANDEZ FORTUNA nos comentó, que se recibieron cerca de 1,200 solicitudes, de las que que en su momento la SET proporcionará el listado de las alumnas y los alumnos que recibirán esos apoyos del gobierno del Dr. AMERICO VILLARREAL ANAYA…Pues el alcalde TOÑO MEDINA tiene nuevo Secretario Particular en la persona de MARIO HERNANDEZ, quien es residente del Poblado Tampiquito y tiene algunos días que recibió esta delicada encomienda…A este respecto, creo que los secretarios particulares de los gobernantes del nivel que sean, tienen como primera responsabilidad ser discretos a más no poder en temas que en la función pública y en lo particular atañen a sus jefes…Y es que por la particularidad de este tipo de cargos, los particulares en ocasiones aparte de ser testigos de temas complicados, también tienen la obligación en muchos de los casos de ver, escuchar y callar…No es solamente el asunto de llevarles la agenda al patrón…Éxito le deseamos a MARIO HERNANDEZ en su faceta de Secretario Particular del Presidente Municipal de Soto la Marina…El ahora secretario particular del alcalde de nuestro municipio es un cuadro social muy activo en el Poblado Tampiquito y se ha destacado entre otros temas por abanderar la causa del sistema de la energía eléctrica en dicha comunidad..En otro orden de cosas, me dicen que hay detalles serios entre la directiva entrante del Ejido Soto la Marina a cargo de NICHO VILLANUEVA con la saliente que encabezó el famoso “flaco”…Se habla de una lana que anda desaparecida…Claro que esta versión le llegó a un servidor de manera extra oficial…No sabemos la realidad si se presentó alguna malversación de fondos o no en la caja de la tesorería de la mesa directiva saliente…Pero con eso de que dicen que “cuando el río suena”…Lo cierto es que el Ejido Soto la Marina integrado por Tampiquito y Las Tunas con todo y es que una comunidad progresista y en desarrollo, la realidad es que en lo interno, siempre se ha distinguido por ser conflictivo…Las diferencias políticas municipales y comunales siempre han sido el punto de referencia de esta histórica comunidad…Por cierto entre los comisariados que recuerdo les puedo mencionar a don BRUNO VILLANUEVA y Don LUIS MEZA LÓPEZ de los de la vieja escuela…Igual de cierto es que la muy apreciada maestra ALICIA PEÑA fue la primera docente de Tampiquito…Este relevante hecho deja a la querida maestra dentro de la galería histórica de esta localidad..Por cierto la maestra ALICIA PEÑA fue la esposa del siempre muy bien recordado CÉSAR TAVARES DE LA GARZA todo un ícono de nuestro municipio…Cuentan los viejos de la comarca que cuando a don CÉSAR le preguntaban en Ciudad Victoria que si él era de Soto la Marina, sonriendo de inmediato les contestaba, “jajá, yo no soy de la Marina, la Marina es mía”!…En días pasados saludé a mi amigo CARMELO JILOTE en su negocio de la zona centro de nuestra localidad y la verdad es que está hecho de otra madera muy diferente a la mayor parte de los demás mortales…Su tradicional jugo de naranja natural a algunas gentes vendiéndoselo a mitad de precio y a otros de plano regalándoselos…Un alma de DIOS pero en ocasiones la gente como que se aprovecha de la bondad de mi amigo CARMELO…Hablando de dependencias estatales, igual de cierto es que el personal del ITEA a cargo de LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA sigue muy activo en la promoción de los programas educativos para las personas mayores de 15 años de edad a quienes se les genera la oportunidad magnífica de concluir en ese sistema su primaria o su secundaria…En temas de la grilla local se percibe que el ex alcalde NEY TAVARES y don ALEJANDRO ZÚÑIGA GARCÍA, así como el Profr. RAÚL RAMÍREZ y MARTIN INFANTE pudieran en su momento darle vida a una alianza política rumbo a las elecciones locales del 2024…Se percibe…Por lo que se puede entender…Nadie ha dicho que esto vaya a ser una realidad…Pero bien pudiera llevarse a cabo en un momento dado, pues en primer lugar está el tema personal en el que los tres guardan una muy buena relación…Igual de cierto es que del equipo del ex alcalde ABEL GÁMEZ no se generan noticias de ninguna índole en el terreno de la política municipal…El médico ABEL sigue teniendo gente que le guarda lealtad política y personal….Pero se ha cuidado mucho de no abordar el tema de la grilla del que habla poco, incluso ni con la mayor parte de sus incondicionales…Por cierto el regidor del PAN en el cabildo de nuestro municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ es hechura política del médico ABEL, quien lo fue llevando poco a poco subiendo peldaños dentro del comité local hasta llegar a la dirigencia y después brincar desde esa responsabilidad a la candidatura a regidor…En otro orden de cosas el alcalde TOÑO MEDINA de manera coordinada con la Presidenta del DIF local su señora madre IRMA JASSO DE MEDINA, organizaron un magno festejo a los peques de nuestro municipio el pasado jueves por la tarde en el parque de beisbol de esta localidad…Al hacer uso de la palabra ambos desearon a los niños y las niñas que se la pasaran de lo mejor en este festejo que se les organizó de todo corazón y con todo el cariño del mundo…Como que les quieren mover el tapete a algunos funcionarios del estado de aquí de nuestro municipio y es que al parecer la grilla interna anda queriendo hacer de las suyas…El diablito de la política amenaza con resquebrajar la unidad con la que al parecer iniciaron la gestión del gobernador AVA…Aguas, porque los que vienen y están encima son tiempos de política y si de algo requieren los guindas locales es precisamente de un ambiente de unidad entre ellos…Digo esto porque de por sí, no han generado aliados de otras corrientes que también jugaron para el ahora gobernador y si encima se grillan entre ellos, el resultado electoral podría no ser el mejor…Igual de cierto es que la gente de nuestro municipio poco quiere saber del tema de los partidos…La gente o en este caso el electorado de Soto la Marina de por sí detesta que de las alturas les den línea de votar por alguien en lo particular y de ello nuestra historia política puede dar razón de no menos de seis ejemplos…Se requiere dentro de los guindas locales de voces políticas lo suficientemente autorizadas para que en este partido no se vayan a llevar una sorpresa desagradable en el 2024…-Pues cierto es que al menos en nuestro municipio los triunfos electorales no se dan a favor por la pura o sola marca política…Deben de dejar de pensar algunos liderazgos de Morena en nuestro municipio que con solamente sacar la candidatura a la alcaldía con esto ya tienen el triunfo asegurado…No es por ahí ni es así…No se porque el Director del Hospital rural IMSS Bienestar JESUS VELAZCO MURATALLA es muy insistente en cuanto a que en la institución a su cargo todos los servicios de salud son gratuitos…O sabrá algo o le habrán dicho algo en contra sentido?…Claro que los servicios de los espacios de salud del gobierno federal como el que nos ocupa son gratuitos en cuanto a los servicios que brinda y en lo que tiene que ver con el suministro de medicamentos…La semana pasada les comenté sobre el enorme músculo político que muestra y demuestra, la marca MEDINA en cuanto a la penetración tan importante que tienen en la red social…Es digno de reconocer el manejo que en la red le dan a las acciones tanto de gobierno como en el renglón político…Múltiples son los servicios que se ofrecen en el DIF municipal a las familias vulnerables de Soto la Marina y es que bajo las ordenes de la señora IRMA JASSO DE MEDINA este organismo cumple al cien por ciento con el sentido humanista y social bajo el cual fue ideado y creado desde hace muchos años el Sistema DIF..Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…