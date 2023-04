Refuerza Secretaría de Salud de Tamaulipas acciones de prevención de quemaduras

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Abril 27 de 2023.- En el marco del “Día Nacional de la Prevención de Quemaduras”, es necesario fortalecer e impulsar acciones que prevengan este tipo de accidentes que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes por lo que la Secretaría de Salud hace un llamado social a madres, padres, cuidadores y maestros a tomar consciencia de lo que esto representa.

Así lo informó el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, quien señaló que en lo que va de este año en Tamaulipas se ha reportado un caso y en el 2022 se registraron 36 pacientes con este tipo de afección.

En México, el Sistema Nacional de vigilancia señala que se han reportado un promedio de hasta 50 mil casos por quemaduras y son la causa más frecuente de atención médica en las salas de urgencia y la mayoría ocurren en el hogar, dijo el secretario de Salud.

La Organización Mundial de la Salud, menciona que las quemaduras provocan aproximadamente 180 mil defunciones al año y que se trata de la causa más común de lesiones no fatales en la infancia a nivel mundial y se producen en el ámbito doméstico y laboral principalmente.

Esta conmemoración tiene como propósito impulsar y reforzar la cultura de la prevención y que cada 27 de abril a nivel nacional, se haga un llamado a tomar conciencia que las quemaduras son una de las principales causas accidentales, de enfermedad y mortalidad en la infancia, siendo las térmicas por contacto con líquido caliente las más frecuentes.

Las principales recomendaciones es que no permitan que las niñas y niños accedan a la cocina; que las personas adultas utilicen sartenes, ollas y objetos con mangos de agarre; que alejen a los niños y niñas de la zona de planchar, que no utilicen fuegos artificiales y que las personas adultas no fumen dentro de la vivienda.

También es importante que se coloquen los objetos calientes fuera del alcance de los menores, usar guantes para mover las cosas calientes, mantener siempre alejado del alcance de los niños encendedores, cerillos y líquidos inflamables; no dejar velas, veladoras o estufas encendidas, entre otras medidas de prevención.